《生命饗宴》：早在2003年我與華為在伊朗電信市場交手時，就已經深刻感受到華為必將崛起

文：王志強

旗語示警

記得曾經看過《經濟學人》（The Economist）2003年10月11日出版有關通信產業發展史的一篇Special Report，該文以兩百多年前英國艦隊入侵波羅的海國家，丹麥與瑞典兩國以旗語示警作開場白，一路講到通信產業（Telecommunications Industry）的發展。當年用旗語示警的北歐國家在兩百年後，芬蘭的諾基亞（Nokia）與瑞典的愛立信（Ericsson），在1982年主導推出2G時代的GSM通信協定。

大陸的華為在1987年成立，是以代理交換器起家，早期用「鄉村包圍城市」戰略，推廣交換器產品。個人認為採取這個發展戰略的原因有兩種可能，一是創始人任正非曾經從軍，後來才下海搞民營企業；二是大陸當時城市的通信設備市場絕大多數已經被國外大廠瓜分，華為只好從鄉村市場開始。

上世紀的巨龍通信、大唐電信、中興通訊與華為科技並稱為「巨大中華」通信設備四巨頭。很難想像以主打「鄉村包圍城市」戰略起家的華為，能夠在2016年領先全球通信巨頭率先推出5G通信協定，這和以「旗語示警」起家、奠定2G時代GSM通信協定的芬蘭與瑞典有著異曲同工之妙。我曾經與華為在伊朗市場交手過，在提到這段經歷前，先說明一下自己為什麼會走入通信產業。

上一章提到自己衝冠一怒就從AUO辭職，本來瀚宇彩晶總經理想邀我加入，但是考慮到離開華新時的種種不快，實在沒有勇氣再為焦家效犬馬之勞，再加上我離開AUO前，在星豪的協助下建立起一套Excel試算表，只要輸入當時六個廠所投入的mother glass（原料母材），立即就可以試算出所有產品（DT、NB、TV、AV）的可產出數量。換言之，這個Excel試算表已經將各廠、各產品、所有製程的良率全部build­in在其中。

這個Excel試算表在BU部門開業務會議時是個利器，因為業務部門時常無法即時取得工廠的出貨量承諾，進而影響銷售預估與訂單取得；工廠的出貨量能夠公開透明本來是件好事，但是主管生產製造的PY卻並不這麼認為，他甚至禁止我再踏入工廠，或與廠長交談。這也是上一章為什麼Kuma要我去向HB解釋的原因之一。不加入瀚宇彩晶，另外一個原因也是不想背黑鍋，以免有AUO同仁在背後指責我洩漏公司機密。

華為與伊朗

第8章「背水一戰」那節曾經提過的Mark，他在華新做過我的頂頭上司，也銜YL之命勸我不要離開華新，沒想到在我離開後半年，Mark也離開華新，接任台林通信的總經理。台林是台灣老字號的上櫃公司，作風正派、穩健、保守。衝冠一怒從AUO辭職，加入台林便很自然變成我的一個選擇。感謝Mark與台林，居然將銷售副總這個擔子交給沒有通信產業經驗的我。

通信產業的傳輸架構與運輸產業的傳輸架構有點類似，前者採用Trunk Line + Feeder Line；後者則是Hub & Spoke。Trunk Line（幹線）有點類似「環城公路」，而Feeder Line（支線）則是「市區道路」；Hub（軸）有點類似自行車輪子上的車軸，Spoke（輻）則是連結在車軸上的車輻。

通信產業傳輸的是data（0101），運輸產業傳輸的是cargo（人或物）。Trunk Line或Feeder Line如果用的是銅線，那麼就是「銅通信」；如果用的是光纖，那麼就是「光通信」。Hub & Spoke可以飛噴射客機，也可以飛螺旋槳飛機，Hub­Hub多半是飛載客數較大的噴射客機，而Spoke­Hub則多半飛載客數較少的螺旋槳飛機。

通信產業從「銅通信」走入「光通信」花了近百年的時間。諾貝爾獎得主高錕是位華人，也是「光纖通訊之父」。因為光纖通信技術的成熟發展，從Trunk Line到Feeder Line基本上都是用光纖／光纜，將光纖／光纜的「最後一哩」拉到千家萬戶門口就是所謂的「FTTH」（Fiber To The Home）。而室內的「無線傳輸」Wi­Fi所使用的IEEE 802.11傳輸協定，是我大學航空系同學JC郭協助建立。

華為雖然是從代理交換器起家，但是華為現在的產品線從Trunk Line設備、Feeder Line設備、用戶端設備（包括手機）到機房與基地台設備，一應俱全。美國現在為了阻擋華為5G系統橫掃全球通信設備市場，竟透過司法互助要求加拿大政府逮捕董事長任正非之女孟晚舟，罪名居然是：違反美國對伊朗的出口管制。

美國與伊朗之間的愛恨情仇與經濟制裁並非本書要討論的重點，但早在2003年我與華為在伊朗電信市場交手時，就已經深刻感受到華為必將崛起。再加上台林只能夠生產feeder line（支線端）與premises（用戶端）的通信設備，因此在電信標案競標時，只能採取「買牛肉送蔥」的行銷方式；反觀華為則使用「買蔥送牛肉」的行銷方式，高下立判。

後來有機會與台灣通信訪問團一起參訪華為深圳總部，2000年初的華為就已經擁有超過九千個專利；當時有位電信業老總在廁所裡對我說：「Alex，你看看華為的事業部長都是三十歲出頭的年輕人，十年後，哪家公司可以打得過華為！」

領導統御