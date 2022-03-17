《點滴在心》：蔡英文的「最後一哩」，能否建立適合中華文化與華人社會的民主制度？

文：王志強

最後一哩

2014年5月28日蔡英文第三次回鍋擔任民進黨主席時表示：「參選黨主席是要讓台灣人民再一次相信政黨，再一次讓人民把對國家、社會、家庭、與自己的希望放在民主政黨上。」她還表示：「我們的確有著最後一哩要走；不過，民進黨從上到下的每個人，都要把它當成是第一哩路，重新再出發。」

猶記蔡英文在2012年1月14日敗選演講中提到：「……下一次我們要走完最後一哩……」；到底這所謂的「最後一哩」指的是：民進黨執政之路的「最後一哩」？還是指兩岸之間定位明確的「最後一哩」？還是台灣民主自由的「最後一哩」？從太陽花學運抗爭的角度看來，這「最後一哩」表面上看起來是指台灣民主自由的「最後一哩」，實則隱含民進黨重新執政的「最後一哩」，但是無法確認的依然是台灣與對岸之間定位明確的「最後一哩」！

所謂「最後一哩」的問題恐怕並非民進黨或台灣社會所獨有的，因為翻開報紙一看，世界各地依然充滿動盪與不安，從不久前越南民眾襲擊台商工廠開始、北捷隨機殺人事件、日本流行團體握手會濺血、加州濫射造成七死、比利時恐怖槍擊造成四死、烏克蘭「東冷西熱」的總統大選、日本偵察機侵入中俄軍演區域、一直到泰國軍方接管政權後提出：民主造成「國家」損失。我們需要從台灣看世界，冷靜思考到底只是台灣社會病了？還是整個世界都出現類似的症候群？

2008年夏季奧運結束後，世人才真正確認全球金融風暴正在席捲世界各國經濟，從美國到歐盟、到開發中國家幾乎無一幸免，而且全球一年GDP的總額近六十兆美元憑空蒸發！但是時至今日依然無法明確了解全球金融體制出現什麼問題？到底應該由哪個國家或機構負責？

全球金融風暴後，2010年開始世界各地的政治也開始動盪不安——阿拉伯之春從北非埃及開始，席捲利比亞、敘利亞等國，近期則有東歐烏克蘭與亞洲泰國的國內政治動盪；當然在美國重返亞太的戰略下，中國與日本、菲律賓、越南在東海與南海的衝突日益嚴重；一時之間，似乎世界許多國家都在重新審思「最後一哩」的問題，從民主自由、經濟領域、到戰略布局。

從宏觀到微觀，我們必須反思符合普世價值的「民主自由」是否出現什麼問題？以《大趨勢》一書聞名的約翰・奈思比（John Naisbitt）曾在一次私人聚會提出：「西方民主是水平式的民主制度——必須整合不同團體的利益，所以效率並不高；中國共產黨則是採取垂直式的整合，雖然不符合西方式民主制度，但是整合效率較高。」

其實新加坡所採取的政治制度某種程度看來更傾向於菁英政治，也並非是全然的西方式民主制度。

猶記2011年5月25日作者曾應台北美國商會（AmCham Taipei）邀請，針對大陸的第十二個五年（2011–2015年）計劃發表演講，會後的問題多半是圍繞著第十二個五年計劃是否會成功？但是有位與會的英國退休主管卻表示：「大陸從1979–2009年的三十年改革開放證明是成功了！如果，2009–2039年的三十年改革依然成功的話，西方世界就必須開始反思民主制度（Democracy）是否是唯一的選擇？」

當然，本文並不是提倡反民主制度，而是提出台灣、甚或對岸大陸都需要揚棄對西方民主制度的崇拜，開始認真思考建立適合中華文化與華人社會的民主制度。

美國式的民主制度再成熟，共和民主兩黨依然無法擺脫茶黨在選舉上的糾纏；金融監管制度為世界各國楷模，卻依然無法避免掀起全球金融風暴；民主社會制度再健全，仍然無法避免槍隻氾濫所造成的殺戮慘劇等問題。

最後想以拋磚引玉的方式，提出下列觀點供台灣社會與政治菁英參考：

一、

樹立適合中華文化與華人社會的憲政制度：司法院前院長賴英照先生在《聯合報》2014年5月25日所發表的〈認真看待憲法〉清楚說明：憲法所標舉的均富社會，是制憲的核心價值，就是全民的願景。英國廣播公司在今年年初報導：全球近一半的財富集中在八十五個人手中，已經威脅到人類進步。西方式民主制度既無法杜絕嚴重的貧富不均，更難以防範全球金融風暴與社會動盪不安，因此如何樹立適合中華文化與華人社會的憲政制度，是值得台灣全體人民與政治菁英反思的議題。

二、

深化公平、透明與合理的司法制度：行政、立法、司法是三權分立的基礎；如果台灣政府的行政與立法相互角力、糾纏不清，監察院又難以發揮彈劾功能，老百姓只能寄望司法制度能夠建立「上至王公貴族、下至販夫走卒」一體適用的公平、透明、而且合理的司法制度，讓官商勾結之輩得以明正典刑，社會正義與弱勢團體能夠得到保護。當然某些法官無厘頭式的自由心證常令國人不敢恭維，所以應該建立積極有效率的法官評鑑制度，作為是否適任的參考。

三、

立法約束並管理傳統及網路媒體：憲法保障人民有集會、結社與言論等自由，因此媒體也受到憲法言論自由的保障，甚至成為所謂的「無冕王」；但是大多數的台灣媒體因為受到經濟因素衝擊，而將閱讀率或收視率視為唯一標準，忘記了憲法所賦予的社會責任，早已遠離報導新聞的高尚價值。媒體存在的價值是因為國民有「知」與「說」的權利，憲法沒有給予媒體可以為特殊目的去創造新聞，宣揚不實言論，造成社會不安的特權。台灣社會今天最大的亂源就在於只圖私利的政客，失去價值觀的媒體，以及信口開河又可以不負責任的網民。