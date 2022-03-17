《一流、二流、三流的說話術》：三流的人不學習，二流的人學習是為了獲得知識，一流的人為何而學習？

文：桐生稔

自我投資

三流的人不學習，

二流的人學習是為了獲得知識，

一流的人為何而學習？

我因為職業關係，見過許多經營者，包含自營業在內，已經與超過一千位經營者交談過。

每次與經營者見面，我一定會問的問題是「請問您現在正在學習什麼？」其中，「正在學習怎麼說話」是經常出現的答案。

一般人每天都會說話，或許有人認為，說話這種事沒必要特地去學。但是一流的人可不這麼想。

我們一天說話無數次，透過說話，將自己的想法傳遞給對方，進行溝通。一流的人絕對不會輕視「說話」這件事。所以他們或從書中學習，或參加研習講座，或請教練指導。在美國，商務人士學習演講技巧、接受發聲訓練也是理所當然的事。

一流的人學習的，都是非常普通的事物。

例如「呼吸」，一般人或許會想「呼吸這種事哪需要學習」。但是，呼吸的方式、深淺、節奏都能大幅改變人的整體狀態。學習呼吸與冥想的一流人士非常多。

走路也是一例。不用特別學習也會走路，然而，只要稍微改變走路方式，消耗的熱量也會改變，大大提高減肥成效。

我想說的是，工作上拿得出成果的人，往往致力於「普通但有價值的事」。

那麼，閒聊又是如何？

閒聊或許也是普通人都做得到的事。不過，從一開始的寒暄到切入話題的方式、詞彙的增加、聽人說話的態度、反應力等等……光是學習這些，與閒聊對象的關係就能產生很大的不同。

在日常生活中也能學習閒聊的技巧，比方說看電視。

明石家秋刀魚先生經常使用「欸，原來是這樣啊！」、「是喔，然後咧？」、「結果呢？」、「接下來呢？」等詞彙答腔。當他不斷用這些詞彙答腔，與來賓的對話就會愈來愈熱絡。塔摩利先生的閒聊技巧也很高明，這是眾所周知的事。綜藝節目主持人真的非常會聊天。

我每天早上都會聽廣播節目《早安小寺活動中》，主持人寺島尚正先生的「咦～」有三種不同模式。每天早上，這個節目會請來賓一起聊政治、經濟及各種時事話題，氣氛總是非常熱烈，是收聽率很高的廣播節目。

毫無疑問的，一流人士都是溝通高手。他們隨時都在研究「怎樣的對話能讓對方打開心房」、「對方想聽的是什麼」及「能讓對方開心的是什麼」。

大量學習，增加各種知識或許有其必要。然而，本質還是在於「學習有價值的東西」。請務必重視「一般人不用學也辦得到，但卻是有價值的事物」，好好學習，用在自我啟發上吧。

閒聊高手技巧 一流的人學習，是為了在日常中拿出成果。 做平常理所當然做得到的事，才是自我啟發。

成功的祕訣

三流的人說是天賦才能，

二流的人說是堅定意志，

一流的人會說是什麼？

成功人士中，有很多人擅長閒聊。「不知為何，看到他的瞬間就敞開心房了」、「和他聊天很開心」、「下次還想見面」，成功人士經常是這樣的溝通高手。

那麼，這類成功人士的共通點是什麼？從成功者們自己說的話中就能窺見端倪。

過去，「重視夢想與目標」、「堅定的意志力」、「遠大的志向」、「夢想的規模」、「豐富的經驗」與「挑戰的次數」等，都是成功人士提過的成功法則。然而，只有一點是每個成功人士一定會提到的。

那就是――「強大的運氣」。

努力與才華當然是必備條件，然而，許多留下成功事蹟的人們，都在自傳中提過「巧合」、「剛好」、「幸運」、「運氣好」等詞彙。

松下幸之助先生有個知名的小故事，就是他在面試員工時，一定會問「你是運氣好的人嗎？」二〇二一年日本NHK電視台大河連續劇《勢衝青天》（青天を衝け）故事主角的澀澤榮一（註）先生，也曾以「好運氣造就好人」來闡述運氣的重要。此外，知名主持人萩本欽一先生的著作《愈失敗愈好運》（ダメなときほど運はたまる）更是榜上有名的暢銷書。

好運無關個人意志力，無論多努力也不一定能獲得好運。好運能讓人們超越自己現有領域，往更好的方向前進。

我所認識的經營者中，有許多曾經罹患癌症，日後奇蹟似的康復；事業大獲成功的人，也有許多遇上九死一生災難，最後完全復活的人。

仔細想想，我自己的運氣也很強。

我的祖父曾參與太平洋戰爭。他搭上從如今北韓會寧出發前往菲律賓的船隻，途中遭遇偷襲。船隻沉沒，船上六百名船員幾乎全部死亡，只有七人奇蹟似地倖存，祖父就是其中之一。他在海上漂流了兩、三天後，被救援隊救起。

這麼一想，我現在能活在這裡也是個奇蹟，只能說是強運了。

罹患癌症康復，擺脫不幸事故，奇蹟似的獲救……如果說只有經驗過這些事的人才稱得上強運，倒也並非如此。人類射精一次釋放一到三億個精子，其中只有一個能抵達卵子，成功受精。我們的生命可以說是幾億精子中唯一倖存的一個，這麼一想，沒有比這更稱得上奇蹟的事。每個人都是幸運的人。

出生這件事本身就是幸運，光是活著就是幸福。明石家秋刀魚先生將女兒取名IMARU，取的正是「光是活著就賺到」的諧音縮寫。能夠做出這種解釋的人，無論是人、資訊情報、金錢還是幸運，一定都會聚集到他身邊。

閒聊也是構成人際關係的重要元素。比起總是認為「我很不幸」的人，誰都想跟認為「我很幸運」的人說話。能不能這麼想，就看我們能不能做出「活著本身就是奇蹟」的解釋，並打從心底感謝人生。我認為，這才是豐富人生最大的重點。