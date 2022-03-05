【東南亞週報】柬埔寨對俄烏戰爭保持中立、菲律賓擬重啟核電、緬軍政府釋放多名反政變藝人

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第160期，為讀者挑選2022年2月26日至3月4日期間，有關柬埔寨、菲律賓、緬甸、馬來西亞、泰國、新加坡與越南的六則東協區域大事。

柬埔寨｜柬國對俄烏戰爭保持中立，強調「不結盟政策」

柬埔寨政府發言人Phay Siphan於2月27日就俄烏情勢表示，柬國立場將保持中立，不譴責任何一方，並呼籲雙方儘速進行以對話、談判方式尋求解決方案，避免使用武力手段及核武。

柬國首相洪森（Hun Sen）於同一日指出，俄烏之間的戰事並無一方掌握優勢，俄羅斯可能無法以武力手段推翻烏克蘭政府，而烏克蘭的軍事力量也難以戰勝俄羅斯的軍事力量。因此他認為唯一解決方法是透過談判達成和平。他在3月2日重申柬埔寨在俄烏之間保持中立，並表示該衝突已延伸至歐洲，因為許多歐洲國家已提供軍用物資，志願軍也陸續加入戰事。

洪森認為，俄烏衝突已演變成俄羅斯與美國主導的北約國家之間的代理人戰場，柬埔寨若支持任何一方，將違反其不與軍事集團結盟的「不結盟政策」。值得一提的是，柬埔寨政府並未使用俄羅斯「入侵」烏克蘭等字眼，但其強調不願見到大國以武力入侵小國。

專家指出，洪森的立場是基於柬國憲法第53條。不過，洪森表示儘管柬國目前為東協的輪值主席國，但其立場並不代表整體組織之立場。事實上，新加坡已強烈譴責俄羅斯，並祭出經濟制裁。東協外長於在2月26日發表聲明，表達深度關切，呼籲各方力求最大限度的克制。

柬埔寨總理洪森在2016年與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面的合影｜Photo Credit: AP/ 達志影像

菲律賓｜杜特蒂簽署行政命令，擬重啟核電

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2月28日簽署 行政命令 ，擬將核能納入國家能源結構中，並責成相關單位研議核能發電計畫。

將於今（2022）年5月卸任的杜特蒂，在本週簽署行政命令，擬將核能納入菲國能源結構中。他指出，核能將可協助菲律賓達成逐步淘汰燃煤發電、減少溫室氣體排放的目標。早在 2020年 ，杜特蒂便簽署行政命令成立核能委員會（NEP-IAC），對核電應用進行評估，並針對 巴丹核電廠 的重啟進行研究。

能源部長庫辛（Cusi）表示，目前能源部已完成核能發電的前期可行性調查，他並指出核能發電可解緩國內供電不足及發電成本高昂的問題。然而，杜特蒂此舉引發國內外環保團體反對。綠色和平表示，使用核能將使地震、火山災難頻仍的菲國暴露在巨大風險之中，勿忘車諾比或福島核災的前例。

菲國能源部在2019年曾與 俄羅斯 簽署核能可行性調查的合作協議。不過本週能源部公告，將和美國進行相關研究的合作，能源部長庫西也安排於 近期訪美 ，就雙邊的核能合作協議進一步協商。

菲律賓曾於巴丹省（Bataan）建立菲國第一座，也是東南亞第一座核電廠，該電廠於馬可仕（Ferdinand Marcos）總統任內規劃，於1976年開工、1984年完工。然隨著1986年馬可仕下台，再加上車諾比核事故，國內反核意識高漲，因此時任總統的艾奎諾（Corazon Aquino） 下令封存 巴丹核電廠。自2009年起，巴丹核電廠轉型為觀光景點，以觀光收益維持營運。

2016年9月，菲律賓巴丹核電廠開放媒體參觀，一名電視台記者在核電廠內的控制室進行報導｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

緬甸｜緬軍政府釋放多名反政變藝人，盼在藝術領域做出貢獻

緬甸軍政府3月2日釋放多名於去（2021）年參與反政變抗議而被捕的演藝人員，這些緬甸歌手、演員及導演因去年參與反政變抗議，被指控觸犯緬甸刑法第505（a）條例，判處3年有期徒刑。

在獲釋的名單中包括被國際媒體封為「最帥和尚」的藝人白因（Paing Takhon）。他雖活躍於演藝圈，但依然支持民主、力挺示威，政變爆發後便時常在社群媒體發出上街抗議的照片，因而被捕。其律師表示，白因已於2日被釋放，隨後旋即返家。

軍政府也在一份聲明中證實，白因與演員盧敏（Lu Min）、比提烏（Pyay Ti Oo）與因德拉（Eaindra Kyaw Zi）一起獲釋。緬甸國家行政委員會發言人表示，期望他們未來在國家藝術相關活動做出貢獻。然而，在獲釋的名單中未見演員葉泰克（Ye Taik）及歌手寶寶（PoPo）的名字，該政府單位未提供更多說明。

馬來西亞＆泰國｜大馬首相訪泰，商討疫苗接種者旅遊通道

馬來西亞首相依斯邁（Ismail Sabri）在柬埔寨為期2天的正式訪問結束後，於2月24日前往泰國展開為期3天的正式訪問。此行程為依斯邁成為首相後首次到泰國進行訪問，同時為兩國開通疫苗接種者旅遊通道（VTL）帶來好消息，並強化馬泰關係。

依斯邁於25日與泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）舉行會談後，召開聯合新聞發布會宣布雙方已同意，開通吉隆坡－曼谷的航空VTL、黑木山－昔羅的陸路VTL，以及浮羅交怡－沙敦的海上VTL。首相依斯邁表示，馬泰已同意加強機構層面的討論，並考慮在未來以VTL方式，增設其他目的地或泰國的Test&Go方式開放邊界。

事實上，大馬期望在5月開齋節之前與鄰國落實VTL，如：新加坡、泰國及汶萊。首相依斯邁在泰國進行訪問時曾表示，航空VTL比較容易落實，因入境者可在抵達機場時立即接受篩檢，不過他更樂見陸路VTL的開通，因陸路邊界的經濟貿易額，占馬泰兩國總貿易額大約50％。

除了VTL之外，兩國也在許多項目上取得進展，強化馬泰關係。舉例而言，兩國重申致力於在「印尼－大馬－泰國增長三角」（IMT－GT）框架下加強馬泰合作。馬泰雙方也已同意在未來，興建馬泰高鐵，銜接吉隆坡至泰國曼谷。首相依斯邁表示，兩國政府已同意對此項目展開可行性研究。