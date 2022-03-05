【東南亞週報】柬埔寨對俄烏戰爭保持中立、菲律賓擬重啟核電、緬軍政府釋放多名反政變藝人
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洪森認為俄烏衝突已演變成俄羅斯與美國主導的北約國家之間的代理人戰場，柬埔寨若支持任何一方將違反其不與軍事集團結盟的「不結盟政策」。值得一提的是，柬埔寨政府並未使用俄羅斯「入侵」烏克蘭等字眼，但其強調不願見到大國以武力入侵小國。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第160期，為讀者挑選2022年2月26日至3月4日期間，有關柬埔寨、菲律賓、緬甸、馬來西亞、泰國、新加坡與越南的六則東協區域大事。
柬埔寨｜柬國對俄烏戰爭保持中立，強調「不結盟政策」
柬埔寨政府發言人Phay Siphan於2月27日就俄烏情勢表示，柬國立場將保持中立，不譴責任何一方，並呼籲雙方儘速進行以對話、談判方式尋求解決方案，避免使用武力手段及核武。
柬國首相洪森（Hun Sen）於同一日指出，俄烏之間的戰事並無一方掌握優勢，俄羅斯可能無法以武力手段推翻烏克蘭政府，而烏克蘭的軍事力量也難以戰勝俄羅斯的軍事力量。因此他認為唯一解決方法是透過談判達成和平。他在3月2日重申柬埔寨在俄烏之間保持中立，並表示該衝突已延伸至歐洲，因為許多歐洲國家已提供軍用物資，志願軍也陸續加入戰事。
洪森認為，俄烏衝突已演變成俄羅斯與美國主導的北約國家之間的代理人戰場，柬埔寨若支持任何一方，將違反其不與軍事集團結盟的「不結盟政策」。值得一提的是，柬埔寨政府並未使用俄羅斯「入侵」烏克蘭等字眼，但其強調不願見到大國以武力入侵小國。
專家指出，洪森的立場是基於柬國憲法第53條。不過，洪森表示儘管柬國目前為東協的輪值主席國，但其立場並不代表整體組織之立場。事實上，新加坡已強烈譴責俄羅斯，並祭出經濟制裁。東協外長於在2月26日發表聲明，表達深度關切，呼籲各方力求最大限度的克制。
菲律賓｜杜特蒂簽署行政命令，擬重啟核電
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2月28日簽署行政命令，擬將核能納入國家能源結構中，並責成相關單位研議核能發電計畫。
將於今（2022）年5月卸任的杜特蒂，在本週簽署行政命令，擬將核能納入菲國能源結構中。他指出，核能將可協助菲律賓達成逐步淘汰燃煤發電、減少溫室氣體排放的目標。早在2020年，杜特蒂便簽署行政命令成立核能委員會（NEP-IAC），對核電應用進行評估，並針對巴丹核電廠的重啟進行研究。
能源部長庫辛（Cusi）表示，目前能源部已完成核能發電的前期可行性調查，他並指出核能發電可解緩國內供電不足及發電成本高昂的問題。然而，杜特蒂此舉引發國內外環保團體反對。綠色和平表示，使用核能將使地震、火山災難頻仍的菲國暴露在巨大風險之中，勿忘車諾比或福島核災的前例。
菲國能源部在2019年曾與俄羅斯簽署核能可行性調查的合作協議。不過本週能源部公告，將和美國進行相關研究的合作，能源部長庫西也安排於近期訪美，就雙邊的核能合作協議進一步協商。
菲律賓曾於巴丹省（Bataan）建立菲國第一座，也是東南亞第一座核電廠，該電廠於馬可仕（Ferdinand Marcos）總統任內規劃，於1976年開工、1984年完工。然隨著1986年馬可仕下台，再加上車諾比核事故，國內反核意識高漲，因此時任總統的艾奎諾（Corazon Aquino）下令封存巴丹核電廠。自2009年起，巴丹核電廠轉型為觀光景點，以觀光收益維持營運。
緬甸｜緬軍政府釋放多名反政變藝人，盼在藝術領域做出貢獻
緬甸軍政府3月2日釋放多名於去（2021）年參與反政變抗議而被捕的演藝人員，這些緬甸歌手、演員及導演因去年參與反政變抗議，被指控觸犯緬甸刑法第505（a）條例，判處3年有期徒刑。
在獲釋的名單中包括被國際媒體封為「最帥和尚」的藝人白因（Paing Takhon）。他雖活躍於演藝圈，但依然支持民主、力挺示威，政變爆發後便時常在社群媒體發出上街抗議的照片，因而被捕。其律師表示，白因已於2日被釋放，隨後旋即返家。
軍政府也在一份聲明中證實，白因與演員盧敏（Lu Min）、比提烏（Pyay Ti Oo）與因德拉（Eaindra Kyaw Zi）一起獲釋。緬甸國家行政委員會發言人表示，期望他們未來在國家藝術相關活動做出貢獻。然而，在獲釋的名單中未見演員葉泰克（Ye Taik）及歌手寶寶（PoPo）的名字，該政府單位未提供更多說明。
馬來西亞＆泰國｜大馬首相訪泰，商討疫苗接種者旅遊通道
馬來西亞首相依斯邁（Ismail Sabri）在柬埔寨為期2天的正式訪問結束後，於2月24日前往泰國展開為期3天的正式訪問。此行程為依斯邁成為首相後首次到泰國進行訪問，同時為兩國開通疫苗接種者旅遊通道（VTL）帶來好消息，並強化馬泰關係。
依斯邁於25日與泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）舉行會談後，召開聯合新聞發布會宣布雙方已同意，開通吉隆坡－曼谷的航空VTL、黑木山－昔羅的陸路VTL，以及浮羅交怡－沙敦的海上VTL。首相依斯邁表示，馬泰已同意加強機構層面的討論，並考慮在未來以VTL方式，增設其他目的地或泰國的Test&Go方式開放邊界。
事實上，大馬期望在5月開齋節之前與鄰國落實VTL，如：新加坡、泰國及汶萊。首相依斯邁在泰國進行訪問時曾表示，航空VTL比較容易落實，因入境者可在抵達機場時立即接受篩檢，不過他更樂見陸路VTL的開通，因陸路邊界的經濟貿易額，占馬泰兩國總貿易額大約50％。
除了VTL之外，兩國也在許多項目上取得進展，強化馬泰關係。舉例而言，兩國重申致力於在「印尼－大馬－泰國增長三角」（IMT－GT）框架下加強馬泰合作。馬泰雙方也已同意在未來，興建馬泰高鐵，銜接吉隆坡至泰國曼谷。首相依斯邁表示，兩國政府已同意對此項目展開可行性研究。