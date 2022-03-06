新加坡有錢人越來越多：身家百萬美元的富翁近53萬人，超級富豪也有4206人

文：李國豪

猜猜看，新加坡究竟有多少位身家至少100萬美元（約新台幣2813萬7000元）的百萬富翁？

「52萬6000人。」

以570萬人口來計算，約佔新加坡總人口9.2%，而且數字還在穩定增加。

如果再把標準往上挪一些，淨資產達到至少3000萬美元（約新台幣8億4411萬）的「超高淨值人士」（ultra-high-net-worth individuals），或所謂的超級富豪，在新加坡又有多少人？

「4206人。」

同樣的，人數也是在持續增長中。

以上數據來自房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）的調查報告，該報告主要透過各大富豪持有的房地產來估算他們的淨資產，而繼去年的報告以後，萊坊再度作出新加坡富豪人數增速不受疫情影響的結論。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 新加坡吉寶灣碼頭的私人遊艇

富豪人數的增速「剎不住」

根據萊坊的《2022年財富報告》，新加坡2021年的超級富豪（擁有超過3000萬美元資產）人數比2020年的3874人多了8.6%，達4206人。

2021年，新加坡資產超過100萬美元的富豪則比前年多了6%，多達52萬6000人，而與此同時，截至去年為止，星國本地共有28位億萬富翁（身家超過10億美元），也比前年的25人多了三人。

報告也看好新加坡富豪的前景，認為本地富豪圈截至2026年為止，都會是一片榮景。

萊坊預計，新加坡超級富豪（至少3000萬美元資產）人數在2021年至2026年間，應該會增加43%，屆時本地將會有接近6000名超級富豪。

不過，這樣的增長速度相較2016年至2021年間的158%成長率，其實是「小巫見大巫」。

財富增加，人人有份？

報告指出，2020年累積的大量資本在過去12個月促成了明顯的投資榮景。

「科技的普及與投資的數位民主化，包括私人股票在內，引領人們更進一步地創造財富及使財富增長。這在接下來幾年仍會持續……」

萊坊在報告中還作出一個一般新加坡民眾未必有感的觀察，表示財富增加的現象遍及新加坡社會的各個階層。其依據為新加坡統計局數據顯示，本地家庭的中位數收入在2021年增長了1.5%，相較之下，2020年則下滑了2.4%。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 新加坡金沙酒店

新加坡對富豪的吸引力超越香港

此外，在萊坊的全球城市財富指數中，新加坡也上升了一個名次，超越亞洲金融城市香港，來到第7名。

榜上排名前五的城市分別為倫敦、紐約、巴黎、洛杉磯與東京，香港和北京則分別排名第8及第10位。

這顯示新加坡對富豪們的吸引力已經超越了香港，僅落後幾個歐美主要大城市，在亞洲僅次於東京，排名亞洲第二。

針對新加坡為何對富豪們獨具吸引力，萊坊新加坡的執行董事Wendy Tang作了以下分析：

「由於政治穩定、一流的醫療設施以及許多親商的獎掖措施，新加坡持續成為投資綠洲，因此有越來越多家族家族辦公室欲以新加坡作為在亞洲投資的門戶。在資產保值及升值方面，本地也存在大量的機會。」

無論如何，萊坊全球研究部主管貝里（Liam Bailey）提醒，近年來在全球吹起的財富稅風潮或對富豪的發家致富構成一定衝擊。

「儘管根據我們的意向調查，有83%的受訪者認為他們的財富會在2022年繼續增加，我們也預計全球的超級富豪會在2026年之前再增加28%，但各國政府打擊貧富差距的政策也越來越多了。」

「我們預計未來會有越來越多的財富稅項出現，這些稅務將針對資產而非收入，導致全球低稅率國家的數量減少。」

財富稅近年來在新加坡也引起了廣泛討論，政府並未排除透過徵收財富稅，縮小新加坡的社會鴻溝。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 本圖為示意圖

在2月18日揭曉的2022年財政預算案中，新加坡財政部長黃循財表示，政府暫時不會推出針對資產課稅的財富稅，但當局的確在仔細研究相關政策。

目前，新加坡也打算以變相的方式徵收所謂的財富稅，例如在個人所得稅方面針對本地頂層收入者加大徵稅力道：

同時，房地產稅從2023年起分兩個階段調整：

非自住型住屋的屋主須繳交的房地產稅從目前的10%至20%，調高到12%至36％；自住型住屋，住屋年值（annual value）3萬元新幣（約新台幣62萬555元）以上的部分，房地產稅從目前的4％至16％，調高到6％至32％。

這麼看來，新加坡還會不會繼續成為所謂的富豪天堂，還很難說，但幾乎可以肯定，新加坡擁有50多萬個會員的百萬美元富翁俱樂部，應該不會和我們沾上邊就是了。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：翁世航