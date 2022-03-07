一篇看懂俄烏戰爭：五大重點分析，為什麼我說普亭打得超爛？

文：步三連打飯班洞兩捌號爛兵（現役高中國防教師）

我標題亂下的，怎麼可能一篇看懂。本文將從第一週戰事的進度出發，說明俄軍為何這麼爛。另外因為戰爭迷霧以及眼花撩亂的認知作戰（包含俄、烏、美、中、台各方），本文所有資訊都不是百分百正確的，合先敘明。

現在打到哪了（這Part比較無聊）

俄軍目前大致將六座城市作為戰略目標（下圖標號處），以下順時針說明他們的重要性及進度，請對照地圖閱讀（圖中亮黃色為烏軍駐守，紅色為俄軍佔領）。

Photo Credit: 步三連打飯班洞兩捌號爛兵。修改圖源：Ukraine War Map推特

基輔

烏克蘭首都，澤連斯基所在，被俄軍攻下足以動搖民心，並可建立魁儡政府。俄軍西北路佔領車諾比，東北路試圖夾擊，但卡在切爾尼哥夫。目前在西北方屯駐重兵，並意圖在西向形成包圍但遭擊退。此前嘗試過空降機場、強攻、圍城均告敗。

蘇梅

交通節點，戰略意義普通。俄軍一度衝入城中巷戰，遭擊退。目前圍城中，但攻勢已減弱，俄軍打算繞過蘇梅，從北路直取基輔。

哈爾科夫

烏克蘭第二大城，前蘇聯留下的軍工大城，為重要坦克工廠。俄軍一度突入巷戰，被逼退。目前圍城中，城外集結俄軍重兵，正在實施猛烈轟炸，其中包含溫壓彈、集束炸彈等非法武器，已造成大量平民傷亡。

頓巴斯

獨立小國（俄羅斯宣稱），普亭出兵名義所在。此地長年對峙，為烏正規軍主力所在，幾無進展，稍早甚至傳出被烏軍反推回去。

馬里烏波爾

連結頓巴斯與克里米亞，俄羅斯將亞速海納為內海的最後拼圖。俄軍從克里米亞出發，佔領西面節點馬利托波爾、別爾江斯克，配合東面頓巴斯、北面空降部隊、南面亞速海上海軍形成四面包圍。為目前最危急的城市。

敖德薩

烏克蘭第三大城、蘇聯時期最重要商港、軍港。東面節點赫爾松數度易手，目前俄軍宣稱控制該地，烏軍稱尚在拉鋸。敖德薩本城目前尚無危險。

那麼爛在哪呢？要注意，以上所有的城市，戰前不論陣營，大都預估應該在48～72小時之內就能拿下來。俄軍現在在幹嘛？全部都還在城外爬。只要敢進城就全部被標槍飛彈打爛，基輔要道上堆起連綿不絕的甲車墳場，土耳其無人機大開殺戒，廣告效果拔群，廠商大呼賺爛了。

第一週烏軍喊出的俄軍陣亡數已經接近6000（編按：截至3月6日已近萬人），才開戰一週欸大哥。阿富汗戰爭打了20年，北約才死了3500人、普亭自己打的喬治亞戰爭才死不到300人、車臣戰爭10年才死了7000人。俄軍士兵、裝備損耗的速度遠遠超過此前的絕大部分現代戰爭，眼看就快打不下去，才慌慌張張拿出核武威脅，原本以為的以大欺小，竟然打得有來有回，甚至大有一蹶不振的態勢。

Oh, those traffic jams in the Kyiv area pic.twitter.com/Fxfnzcp34D — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 2, 2022

（基輔甲車墳場）

五大爛點

以下進一步介紹在過程中看到俄軍哪些爛點：

1. 制空權

要說人爛總要拿出標準來。現代戰爭的教科書，非1990年波灣戰爭莫屬。這是30年前美軍的表現，總不算太過分。

波灣戰爭中以美軍為首的盟軍在24小時之內對伊拉克發射上千枚飛彈，光在首都巴格達就投下超過200枚，戰斧飛彈驚人的命中率就在這一戰威震天下。其後空軍力量進場，摧毀伊拉克一切空軍、防空力量，於是美軍如入無人之境。

反觀2022年的俄軍，打到第七天了，根據北約統計，他們竟然才丟了400枚左右的飛彈。這些飛彈要分給烏克蘭全境十幾處重要地區密度根本不夠，於是理所當然的，烏克蘭空軍與防空力量到現在都還活蹦亂跳、滿天亂飛，甚至還有飛彈襲擊俄羅斯本土。

（烏克蘭飛彈襲擊俄羅斯機場）

俄羅斯空軍的表現也令多國專家疑惑。幾天下來出勤數量低得可憐，又在沒有制空權的狀態下強闖敵陣，已經被烏克蘭幹下來30架。甚至造就「基輔之鬼」用老舊米格-29打下6架飛機的都市傳說。

第二天晚上強攻基輔一役，也因為沒能完全掌握制空權，摔掉兩架滿載兩百多位精銳空降兵的大型運輸機伊爾-76，損失慘重。

（基輔防空系統摧毀俄軍轟炸機）

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

2. 資訊戰

一樣是30年前的波灣戰爭，美國鋪天蓋地的宣傳且不提，電子戰也一鳴驚人，直接斬斷海珊與其部隊的聯繫，癱瘓了伊拉克的指揮系統。好吧，要跟美軍比也許是苛求了，換成14年前，打喬治亞戰爭的普亭，開戰前的網路攻擊就癱瘓了喬治亞政府官網，令其國民陷入恐慌之中。

反觀2022年的普亭，才剛開戰，自家克里姆林宮、國防部官網就被駭客集團「匿名者」癱瘓，甚至公開國防部數據、停止多個基礎設施運作，連俄羅斯的電視台都遭入侵，被迫播放烏克蘭愛國歌曲。

（俄羅斯電視台播放烏克蘭愛國歌曲）

除此之外，俄軍的通訊裝備也爛到匪夷所思。烏軍從俄軍特種部隊身上搜出他們身上的中國產「寶鋒UV82」對講機，在蝦皮最低價770元。因此俄軍各部隊（包含空軍）的對話時常遭到截聽，使烏軍對俄軍動向瞭若指掌。

而烏克蘭則在通暢的網路上大肆宣傳，各地最新戰況、輝煌戰果、官員講話、戰爭罪行都在網路上快速流傳，引發全世界人民對烏克蘭的同情與敬佩。尤其總統澤連斯基在基輔最危急時刻堅守不走，透過影片表達堅定意志，不但穩定軍心，更被網民尊為「地球第一硬漢」，再也沒有人敢嘲笑他喜劇演員的出身了。

順帶一提，他們還連累了支持他們的中國，匿名者日前發文宣稱已經攻破了中國長城。

（澤連斯基率官員在基輔街頭自錄影片）

💬Президент України Володимир Зеленський:

"Всі ми тут - захищаємо нашу Незалежність, нашу державу! Так буде й надалі. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!🇺🇦" pic.twitter.com/hojX94ONDI — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

3. 斬首行動

斬首行動是指突然襲擊敵人首腦機關，使敵作戰意志、指揮系統崩潰的戰術。