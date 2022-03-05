北韓今年第9次試射飛彈，韓國大選前夕傳達給新總統的挑戰訊號

（中央社）日、韓軍事人員表示，北韓3月5日向朝鮮半島東部海域發射一枚以上疑為彈道飛彈的物體，顯然是選在韓國總統大選前夕試射飛彈。

《路透社》報導，北韓3月5日的試射是今（2022）年的第9次，上一次是在2月27日，北韓當時聲稱是在測試偵察衛星系統。

分析人士指出，北韓可能會利用接下來韓國總統交接，或是4月15日大型國定假日來試射大型新飛彈或其他武器。

韓國合同參謀本部指出北韓3月5日試射「不明拋射物」，日本首相岸田文雄辦公室表示，物體疑為彈道飛彈。

《韓聯社》指出，韓國軍方正在分析射程、高度等具體參數。

韓國軍方說，3月5日試射的發射地點靠近平壤國際機場所在地順安（Sunan）；平壤國際機場也是前幾次試射的場地，包括在2月27日的試射。

韓國總統府青瓦台表示，國家安全保障會議（National Security Council）將召開緊急會議。

《路透社》認為，北韓3月5日的試射凸顯不論誰在9日的韓國總統大選勝出，都將面臨此一挑戰。

由於朝鮮半島非核化談判陷入僵局，北韓今年1月試射飛彈次數創新高。北韓接下來似乎準備要發射一枚偵察衛星，也曾表示可能會首度恢復自2017年停滯至今的核試或洲際彈道飛彈（ICBM）試射。

總部位於美國、專門觀察北韓問題的「北緯38度」（38 North）昨天表示，北韓主要核子設施正在全力運作，為可能的核武生產燃料並擴大其核生產設施。

對於北韓這次試射的具體參數，《中央社》報導，日本防衛大臣岸信夫3月5日說，北韓上午8時47分左右至少試射一枚彈道飛彈，推估最高高度達約550公里、飛行距離約300公里，研判已掉落日本專屬經濟區（EEZ）外側海域。

韓國民眾觀看北韓試射飛彈的新聞｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

北韓近期試射飛彈的意圖

針對北韓選在此時試射飛彈的意圖，《韓聯社》分析，3月5日距離韓國下一屆總統選舉僅剩4天，且缺席投票即將結束。有意見稱，北韓此時發射導彈或許考慮到韓國即將舉行總統選舉。

也有分析認為，在俄羅斯與美國圍繞烏克蘭局勢展開新一輪激烈交鋒的情況下，北韓試圖繼續發起武力示威，增加對美談判籌碼。此外，雖然順安屬於「郊區」，但相對來說還是有很多居民可以知曉發射情況，因此北韓或借此鞏固內部團結。

《日經亞洲》報導， 華盛頓威爾遜中心研究員讓・李（ Jean Lee ）在推特上說：「鑑於全球對烏克蘭的關注，北韓試射飛彈的時機對我們來說可能有些奇怪。但這在北韓是完全合理的，那裡的科學家專注於發展完美新武器，讓金正恩能在4月中旬的大型閱兵式上炫耀。」

《外交家雜誌》報導，如果美國和韓國按計劃在3、4月進行聯合軍事演習，北韓可能會測試改良版的火星－15洲際彈道飛彈（ICBM）作為反制措施。因為北韓領導人金正恩表示，他不再覺得自己該暫停核試驗和試驗洲際彈道飛彈。平壤還可能考慮在5月韓國新總統上任後，以洲際彈道飛彈測試，向新任總統發出強烈信號。

聯合國一週前，才剛發表譴責北韓試射飛彈的聲明

《韓聯社》報導，針對北韓上一次在2月27日，以「發展偵察衛星」為由，試射中程彈道飛彈。聯合國安理會2月28日召開閉門會議，討論北韓試射彈道飛彈問題。韓國、美國、英國等11個國家，會後發表譴責北韓發射飛彈的聯合聲明。

韓國常駐聯合國代表趙顯等各國代表，在聯合記者會上呼籲全體理事國一致譴責北韓的違法行為，並嚴格執行對北韓的制裁決議。各國常駐聯合國代表表示，將致力於認真而持續地謀求外交途徑解決問題，並要求北韓選擇緩解地區緊張和增進國際和平安全的道路，響應美方的對話提議。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺