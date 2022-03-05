聯合國、G7外長要查俄羅斯「戰爭罪行」，亞投行、金磚銀行暫停俄國有關業務

（中央社）聯合國人權理事會3月4日做出歷史性表決，支持對俄羅斯在烏克蘭戰爭犯下的違反人權行為展開調查。這使得俄國國際處境顯得從未如此孤立。

《法新社》報導，聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）3月4日對烏克蘭的提案進行表決，47個理事會成員當中多達三分之二投下同意票，贊成對俄羅斯的作為進行盡可能最高層級調查，以追究犯行者的責任。

3月4日的表決結果，被視為聯合國人權理事會做出極度強硬決定，因為這個機構從未通過直接針對俄羅斯的決議案。

3月4日的表決只有俄羅斯和厄利垂亞（Eritrea）投下反對票，有13國棄權，包括莫斯科傳統支持者中國、委內瑞拉和古巴。

烏克蘭駐聯合國日內瓦總部大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）在壓倒性表決結果出爐後說：「外界不斷對（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）釋出明確訊息：你在國際上被孤立了，全世界都反對你。」

紐約聯合國大會2日才通過強力責難俄羅斯決議，以141票贊成、5票反對的懸殊差距，同意譴責莫斯科入侵烏克蘭並要求立即撤軍。3月4日的表決結果又讓俄羅斯再受重擊。

聯合國人權理事會決議，以「盡可能最強烈措辭」，對「俄羅斯聯邦侵略烏克蘭造成的侵犯人權和違反國際人道法」予以譴責。

決議文當中還要求，「俄羅斯聯邦的部隊與俄羅斯支持的武裝團體，迅速從烏克蘭全部領土可核實撤離。」

3月4日表決結果的最大重點，是開啟成立獨立國際調查委員會的可能性，這是聯合國人權理事會能下令採取的最高層級調查，以查清「俄羅斯聯邦侵略烏克蘭之下……所有涉嫌侵犯人權和虐待行為」。

這項決議要求指派3名調查員，來「確立事實、事發情況及任何這類侵犯和虐待的根本原因」，並收集證據以「確保該負責任的人受到究責」。

自從俄羅斯一週多前開始入侵烏克蘭後，已有數百名烏克蘭平民喪生、120多萬烏克蘭人逃到他國。位於荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court）已對莫斯科可能在烏克蘭犯下戰爭罪展開調查。

趕工製作拒馬防衛俄軍的基輔民眾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

G7外長也發表共同聲明，將追究戰爭罪責

除了聯合國人權理事會，《日經亞洲》報導，G7集團外長也共同在3月4日表示，他們「深切關注」俄羅斯持續打擊烏克蘭平民造成的人道主義危機，G7將對相關人士追究戰爭罪的責任。

G7集團 外長的共同聲明還補充，他們將繼續對俄羅斯侵略實施進一步的製裁，對白羅斯也同樣啟動了這些制裁。聯合聲明表示「普亭及其政府和支持者，以及盧卡申科（ Alexander Lukashenko ）政權，應該對這些制裁的經濟和社會後果，承擔全部責任。」

北約譴責俄羅斯使用集束炸彈，但仍不願意設禁航區

《紐約時報》報導， 3月4日北約官員指責俄羅斯在戰爭中使用集束炸彈，但拒絕基輔當局希望北約在烏克蘭上空設立禁航區的請求，北約官員擔心這會讓北約捲入與俄羅斯的大規模戰爭。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）說「 盟國一致認為，我們不應該讓北約飛機在烏克蘭領空飛行。」

與俄羅斯關係密切的亞投行、金磚銀行均「暫停」俄羅斯有關的業務

《華爾街日報》報導， 亞洲基礎設施投資銀行3月3日宣佈，已暫停與俄羅斯和白羅斯的所有業務。雖然中國持有亞投行約27％的投票權、俄羅斯有6％的投票權、一席董事與兩位副行長的其中之一，但北約國家也持有23％的投票權。全球發展中心（Center for Global Development）駐華盛頓的高級研究員、亞投行顧問Scott Morris表示，暫停與俄羅斯和白羅斯業務的決定，反映出亞投行決策的多邊性質。

《中央社》報導由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非在2014年創立的「金磚國家新開發銀行」（New Development Bank）3月3日發表聲明，暫停向俄羅斯提供貸款和融資。聲明內容指出：「鑒於不斷出現的不確定性和限制，新開發銀行決定暫停與俄羅斯進一步交易。做為一家國際機構，新開發銀行將繼續完全按照最高原則開展業務。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

亞洲科技業配合美方制裁俄羅斯

《日經亞洲》報導，亞洲科技業正忙於弄清楚，如何遵守美國對俄羅斯的制裁。這一次，限制的範圍遠遠超出了半導體和其他組件，還包括電信和資訊安全設備、傳感器、雷射器和計算機——可能還有筆記型電腦和智慧型手機等消費電子產品。邏輯是這些設備的計算能力和高端組件，可以用於軍事目的。

美國商務部發言人表示，對於智慧型手機等標準消費電子產品，如果公司能夠確定最終用戶是民用、非政府和非軍事用戶，那麼對俄羅斯的出口將不受管制。不過美國格信律師事務所的律師Christopher Timura表示，實務上很難確定出口對象是不是屬於美國商務部定義的「軍事用戶」。

《日經亞洲》採訪的十幾家亞洲電子產品製造商都表示，他們仍在努力解決美國新規則的影響。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺