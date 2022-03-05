本土+8、境外+72：高雄自助餐女店員及新北、台南個案，疑旅遊途中接觸共同感染源

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增80例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8例本土個案及72例境外移入（41例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，5日新增本土個案為3例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。桃園、高雄各3例，新北、台南各1例。

其中桃園3例都是居家隔離期間陰轉陽，為觀音國小及富林國小確診個案相關人士。而高雄3例與新北、台南各1例，都是與左營自助餐店相關。其中高雄3例為自助餐店女店員的家人，而新北、台南各1例則是曾與自助餐女店員共同坐過遊覽車的旅遊團團友。

目前指揮中心研判，自助餐女店員及另2位團友，可能是在旅遊途中接觸過共同的感染源。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

《中央社》報導，新北市衛生局5日下午說明，新北確診個案為中和區的70多歲婦女，是居家隔離採檢陽性。其2處公共足跡分別在郵局與超商。該婦人於2月20日至22日與高雄自助餐女店員一同參加旅遊團到宜蘭旅遊。



5日新增的境外移入個案為26例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自菲律賓（11例）、加拿大（6例）、香港（5例）、越南（4例）、美國（3例）、日本及韓國（各2例）、馬來西亞、土耳其、印度、英國、泰國、阿拉伯聯合大公國、法國、新加坡、義大利、史瓦帝尼、南非、多明尼加及墨西哥（各1例）移入，另26例調查中。入境日介於今（2022）年1月9日至3月4日。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺