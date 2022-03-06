文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

熱帶雨林總是引人入勝。它的謐靜驅使人尋幽探秘，它的隱密又給人潛藏殺機之感。在雨林中走動可謂一步一驚心，總覺得會霎時踩著一條毒蛇，或是遇見一群大象。但是，有一群充滿智慧的動物卻能在雨林中悠然自得地生活。最新一集的港台外購科普節目《野外王國》正要帶領大家走訪非洲雨林，為這群智者和其他生物作個記錄。

集合吧！大猩猩戰隊

我們先走進喀麥隆的梅富雨林，舉頭望向茂密的樹冠，便發現一個黑影在樹枝之間穿梭往返。再四周張望一下，赫然發現黑影不止一個！牠們就是像我們一樣群居的西部低地大猩猩。

牠們正在樹上採摘野果，還不時發出獨特的叫聲跟族群中的同伴們溝通。科學家已經分辨出牠們25種不同的叫聲。牠們非常有智慧，懂得「凡事留一線」的道理，在進食時只挑最飽滿的果子來吃，不會把樹木吃個清光。這加快了植物復原的速度，讓大猩猩們可以早日再行光顧。

在大猩猩群體中，年幼的雄性最為活躍，總是在跟同伴們玩捉迷藏！這其實是很有意思的遊戲，能鍛練牠們的戰鬥技巧，為長大後進入另一個大猩猩群體做好準備。牠們也不是只顧玩樂，也會向年長的大猩猩學習如何與族群成員好好地相處。

讓我們換一個場景，來到烏干達的布溫迪密林。這裏的海拔較高，氣溫比梅富雨林低得多，有時會低至攝氏7度。迎面而來的是一隻兩米高、重達440磅的龐然巨物——山地大猩猩。

牠們的身型比西部低地大猩猩大，在樹冠上穿梭顯得較為吃力，因此牠們傾向在森林的地面活動。牠們的毛髮蓬鬆，抵抗低溫絕不成問題。牠們的族群是一個母系社會，以雌性作為族群核心，帶著一群年輕大猩猩生活，親密的母子關係可以維持超過十年。

黑猩猩的腦筋急轉彎

接著我們來到烏干達的野生雨林，尋找人類以外最有智慧的生物——黑猩猩。牠們集合了低地和山地大猩猩的長處，既能在樹冠上從容地蕩來蕩去，又很適應雨林地面的生活。

黑猩猩也是一種相當注重族群成員關係的動物。牠們每天會用幾小時來互相梳毛，從而建立深厚的友誼。當然，梳毛還可以去除死皮、寄生蟲和污物，可謂是一舉數得！

黑猩猩並不滿足於樹上的野果，時刻想著要把蛋白質豐富的美味白蟻吃進肚子裏。就此，牠們研發了一枝「釣蟻竿」，把折斷的樹枝以牙齒磨尖，伸進白蟻穴中釣食。這件工具看似簡單，但已反映出牠們的非凡智慧。

除了白蟻以外，黑猩猩也會捕捉疣猴作食物。由於疣猴身手敏捷，黑猩猩在樹冠上根本望塵莫及。因此，牠們發展出一種群體戰術，由一群黑猩猩把疣猴集中在樹冠的一處，把牠們的去路封死，再把牠們趕到地面，由其他預早埋伏的黑猩猩大開殺戒！

森林中的隱形殺手

黑猩猩看似凶殘，但也不及森林中另一種動物來得陰險。牠的膚色為淡黑褐色，能完美地融合在雨林地面的枯葉中。倘若你不幸踩中了牠，牠會以令你痛不欲生的毒液還擊，牠就是毒蛇中的王者——加彭膨蝰。

加彭膨蝰不但擁有蛇類中最長的毒牙，牠的毒液也是一絕！它既會破壞我們身體的組織，麻痺我們的神經細胞，還會讓我們內出血。這三重痛苦實在令人膽戰心驚！

不過，只要你不肆意踐踏雨林，便不用擔心遭逢毒手。只要我們在發展之時也重視自然，遠離造福人類良多的熱帶雨林，便可以讓生物們自行維持內在的平衡，保有這個複雜的生態系統的完整性。倘若如此，熱帶雨林便能繼續帶給我們源源不絕的禮物——穩定的氣候、充足的氧氣、天然的藥物等。

（香港電台外購紀錄片《野生王國 - 綠林堡壘》將於3月8日10pm在港台電視31播映。）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex