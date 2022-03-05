中國「兩會」開幕工作報告：汪洋未直接提到台灣，李克強則重提「九二共識」

中國「兩會」（全國人大、全國政協）登場。全國政協主席汪洋3月4日在工作報告中強調要為加強中華兒女大團結努力奮鬥，並未針對2022年兩岸關係或交流活動作表述。

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第5次會議3月4日下午開幕，汪洋代表政協第5屆全國委員會常務委員會作工作報告。

首先，在回顧2021年工作部分，報告談及與兩岸關係相關的是：成功舉辦辛亥革命110週年紀念大會，深入學習中共總書記習近平在大會上發表的重要講話，「進一步增強推進祖國完全統一、實現民族復興偉業的堅定決心。」

此外，2021年政協的涉台活動還有：參與舉辦第13屆海峽論壇．第4屆兩岸基層治理論壇，加強和「港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞」團結聯誼。

這份工作報告中，2022年的主題則是「圍繞中國共產黨二十大勝利召開凝心聚力。」

報告的第3個部分是「強化使命擔當：為加強中華兒女大團結努力奮鬥。」

報告稱，世界百年未有之大變局加速演進，當代中國改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多、治國理政考驗之大前所未有，更加需要加強中華兒女大團結。

報告說，政協要有效運用制度優勢尋求最大公約數、畫出最大同心圓，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧。

13屆全國政協5次會議3月4日開幕，10日上午閉幕，會期6天。

中國政協工作報告未直接提到台灣

《中央社》報導，汪洋4日在政協的報告內容分成3大部分，除了2021年的工作回顧提到舉辦的涉台活動外，2022年的工作聚焦「圍繞中國共產黨二十大勝利召開凝心聚力」，並未提及兩岸和台灣。

中國學者包承柯認為，對台工作會議才召開，下半年又有中共二十大會做出相關布局，政協將報告重點放在中國內部社會，「可以理解」。

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全國人大5日開幕

《新華社》報導，第13屆全國人大5次會議，3月5日上午9時在人民大會堂開幕。5日的議程包括：國務院總理李克強發表關於政府工作的報告；審查中國2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況、報告2022年國民經濟和社會發展計劃草案；審查2021年中國中央和地方預算執行情況、報告2022年中央和地方預算草案。

5日還將討論第14屆全國人大的名額和選舉問題，以及港澳地區選舉第14屆全國人大代表的辦法草案。最後各代表團舉行全體會議，審議政府工作報告。

李克強人大報告中國政府對港澳，及對台的工作方針

《香港01》報導，國務院總理李克強在人大會議上發表政府工作報告，提出要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、「高度自治」的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。

對台工作方面，李克強表示，要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。

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中國今年經濟增長目標定5.5％

除了中共對港澳和台灣的工作方針，李克強工作報告的另一大重點是中國經濟。《中央社》報導，李克強表示，今年中國發展主要預期目標：國內生產總值增長5.5％左右；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5％以內，消費者物價指數（CPI）增幅3％左右；進出口保穩提質，糧食產量保持在1.3兆斤（6500億公斤）以上。赤字率按2.8％左右安排，比去年的3.2％下調。

李克強說，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，中小微企業生產經營困難，政府工作的形式主義和官僚主義仍然突出。綜合研判，今年中國發展面臨的風險明顯增多，必須「爬坡過坎」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺