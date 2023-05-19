桃園機捷、台中科博館、壽山動物園和成大都接「炸彈恐嚇信」，警方不排除是通緝中生張海川
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目前初判多案犯罪模式高度雷同，不排除為張海川多次犯案。刑事局也曾表示，若相關恐嚇案經媒體報導，被討論披露越多，犯嫌就越亢奮，且在報導後的犯案頻率也隨之增加，大大消耗社會資源，但警方都積極偵辦、不敢懈怠。
包括台中科博館、屏東海生館和高雄壽山動物園等全台多處景點及大專院校、大眾運輸系統近日接連都遭恐嚇信炸彈威脅，內容除了遙控炸彈之外，還揚言會丟汽油彈或是隨機砍人等；各單位都報警並且疏散人群關閉設施，然而目前警方獲報每次進行安檢搜尋，都未發現可疑爆裂物。目前警方不排除是日前曾經涉犯恐嚇罪的中國籍學生張海川涉案，但張海川遭到通緝之後，目前已經逃回中國；台灣高等檢察署預計下週召開跨轄、跨機關的專案會議因應。
爆裂物、隨機殺人、丟汽油彈等威脅
機場捷運今年至今遭受4次恐嚇威脅，內容除揚言在站點放置爆裂物，也有在列車上隨機殺人。另外中央大學、成功大學等校園，也收到恐嚇信，內容指女生宿舍有遙控炸彈。
而這些類似恐嚇在15日開始也陸續傳到全台各大景點。15日花蓮太魯閣國家公園；屏東海生館則在16日接獲恐嚇信件，內容揚言有4枚遙控炸彈被安裝在館內各處，預計將於傍晚17時引爆，所幸經警方調查後，未發現爆裂物，但17日該名犯嫌又再次指出，下午會進館隨機砍殺遊客，並投擲燃燒瓶，目前警方已組成專案小組調查，同時加強相關安檢作業。
澎湖白沙鄉水族館16日晚上收到恐嚇信件，對方供稱已經在館內放了9顆炸彈，會在17日早上11點引爆。
花蓮的遠雄海洋公園，17日早上一開園就收到信件，對方表示，下午2點要引爆炸彈。園方緊急疏散約200名遊客，並決定關閉園區，等警方進行安檢後再決定是否開園。
台中科博館則在17日下午5時31分從諮詢信箱收到恐嚇信，恐嚇信件主旨「遙控炸彈已經安裝在國立自然科學博物館」，內容提及「9顆遙控炸彈已經安裝」，將在18日上午11時引爆。第一時間報案也通報教育部校安中心及終身教育司。
警方轄區分局立刻派員到場偵辦，刑警大隊也出動警犬隊、偵爆小組到場，經過約3小時的巡查，在館內外並未發現可疑爆裂物，另科偵組也依據信件追查IP位置，掌握為境外IP。
國立自然科學博物館指出，收到恐嚇信時，民眾都已離場，工作人員完成清場，警方確認館內外無可疑物品，今天上午正常開館，上午8時30分至11時，警方派員前往科博館加強巡查。
18日上午宜蘭「福山植物園」收到炸彈恐嚇，緊急在官網PO出公告，表示因為園區接獲「炸彈預告通知」，為預警性保障入園遊客安全，將進行緊急休園一天，請遊客暫勿前往，造成不便敬請見諒。
據了解，這封恐嚇電子郵件是從國外寄送，內容表示已經在園區放置6顆爆裂物，園方接獲恐嚇信後立即通知警方，並將申請入山的遊客疏導離開，警方也在9點多派員上山，目前初步搜索園區內未有任何發現。
高雄壽山動物園18日也收到不明信件，緊急疏散750多名遊客關園一天。園方表示，將閉園全面巡檢，已購票的遊客可持今日購票證明，於今年底前憑票入園。園方透露，恐嚇信是經由「網路留言系統」傳給動物園，聲稱要在園區內放置爆裂物。
機捷恐嚇案曾掌握一名陸生張海川已逃回中國
台北捷運、桃園捷運今年初接連接獲自稱「唐澤貴洋」網友的恐嚇電郵，另外總統府、行政院和監察院等公務機關網站也曾接獲類似恐嚇留言，警方當時追查後，研判2案犯嫌都是曾來台就讀的陸生張海川。據知，張海川所涉恐嚇案累計約150件，警方已透過兩岸共打機制協請查緝。內政部警政署長日前曾說明，涉案陸生因被通緝而逃回中國浙江，已透過兩岸共打機制協請對岸幫忙查緝和協助告誡。
根據刑事局統計資料顯示，警方已移送張海川所涉恐嚇案計68件給台中地檢署偵辦，經檢察官傳訊不到後發布通緝，後續迄今已累積約150件恐嚇案，警方分析相關犯案手法，研判都應為張海川所為。
據了解，張海川自2016年至2021年間來台就讀靜宜大學和台灣科技大學研究所，曾因追求他校同鄉學妹不成，盜用網路帳號寄信恐嚇學妹所就讀大學，遭警方依恐嚇罪嫌送辦，檢方訊後起訴但未限制出境；後續張海川持續有發恐嚇信的行為，只是對象轉為公家機關或是大眾運輸。
全國相關案件都會交由刑事局電信偵查大隊彙整，目前初判多案犯罪模式高度雷同，不排除為張海川多次犯案。刑事局也曾表示，若相關恐嚇案經媒體報導，被討論披露越多，犯嫌就越亢奮，且在報導後的犯案頻率也隨之增加，大大消耗社會資源，但警方都積極偵辦、不敢懈怠。
但境外IP追查有難度，加上涉及兩岸司法互助和政治問題，刑事局說，希望透過彙整分析，積極尋找突破點偵辦，也會循各種管道協助，將犯嫌繩之以法。
台灣高等檢察署昨天也表示，因相關案件橫跨不同轄區，且已有多件偵查中，下週將召集相關地檢署、刑事局、調查局、法務部國際及兩岸法律司共同研商偵辦作為，由檢察長張斗輝親自主持。
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核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。