桃園機捷、台中科博館、壽山動物園和成大都接「炸彈恐嚇信」，警方不排除是通緝中生張海川

包括台中科博館、屏東海生館和高雄壽山動物園等全台多處景點及大專院校、大眾運輸系統近日接連都遭恐嚇信炸彈威脅，內容除了遙控炸彈之外，還揚言會丟汽油彈或是隨機砍人等；各單位都報警並且疏散人群關閉設施，然而目前警方獲報每次進行安檢搜尋，都未發現可疑爆裂物。目前警方不排除是日前曾經涉犯恐嚇罪的中國籍學生張海川涉案，但張海川遭到通緝之後，目前已經逃回中國；台灣高等檢察署預計下週召開跨轄、跨機關的專案會議因應。

爆裂物、隨機殺人、丟汽油彈等威脅

機場捷運今年至今遭受4次恐嚇威脅，內容除揚言在站點放置爆裂物，也有在列車上隨機殺人。另外中央大學、成功大學等校園，也收到恐嚇信，內容指女生宿舍有遙控炸彈。

而這些類似恐嚇在15日開始也陸續傳到全台各大景點。15日花蓮太魯閣國家公園；屏東海生館則在16日接獲恐嚇信件，內容揚言有4枚遙控炸彈被安裝在館內各處，預計將於傍晚17時引爆，所幸經警方調查後，未發現爆裂物，但17日該名犯嫌又再次指出，下午會進館隨機砍殺遊客，並投擲燃燒瓶，目前警方已組成專案小組調查，同時加強相關安檢作業。



澎湖白沙鄉水族館16日晚上收到恐嚇信件，對方供稱已經在館內放了9顆炸彈，會在17日早上11點引爆。

花蓮的遠雄海洋公園，17日早上一開園就收到信件，對方表示，下午2點要引爆炸彈。園方緊急疏散約200名遊客，並決定關閉園區，等警方進行安檢後再決定是否開園。

台中科博館則在17日下午5時31分從諮詢信箱收到恐嚇信，恐嚇信件主旨「遙控炸彈已經安裝在國立自然科學博物館」，內容提及「9顆遙控炸彈已經安裝」，將在18日上午11時引爆。第一時間報案也通報教育部校安中心及終身教育司。

警方轄區分局立刻派員到場偵辦，刑警大隊也出動警犬隊、偵爆小組到場，經過約3小時的巡查，在館內外並未發現可疑爆裂物，另科偵組也依據信件追查IP位置，掌握為境外IP。

國立自然科學博物館指出，收到恐嚇信時，民眾都已離場，工作人員完成清場，警方確認館內外無可疑物品，今天上午正常開館，上午8時30分至11時，警方派員前往科博館加強巡查。

18日上午宜蘭「福山植物園」收到炸彈恐嚇，緊急在官網PO出公告，表示因為園區接獲「炸彈預告通知」，為預警性保障入園遊客安全，將進行緊急休園一天，請遊客暫勿前往，造成不便敬請見諒。

據了解，這封恐嚇電子郵件是從國外寄送，內容表示已經在園區放置6顆爆裂物，園方接獲恐嚇信後立即通知警方，並將申請入山的遊客疏導離開，警方也在9點多派員上山，目前初步搜索園區內未有任何發現。

高雄壽山動物園18日也收到不明信件，緊急疏散750多名遊客關園一天。園方表示，將閉園全面巡檢，已購票的遊客可持今日購票證明，於今年底前憑票入園。園方透露，恐嚇信是經由「網路留言系統」傳給動物園，聲稱要在園區內放置爆裂物。

機捷恐嚇案曾掌握一名陸生張海川已逃回中國

台北捷運、桃園捷運今年初接連接獲自稱「唐澤貴洋」網友的恐嚇電郵，另外總統府、行政院和監察院等公務機關網站也曾接獲類似恐嚇留言，警方當時追查後，研判2案犯嫌都是曾來台就讀的陸生張海川。據知，張海川所涉恐嚇案累計約150件，警方已透過兩岸共打機制協請查緝。內政部警政署長日前曾說明，涉案陸生因被通緝而逃回中國浙江，已透過兩岸共打機制協請對岸幫忙查緝和協助告誡。

根據刑事局統計資料顯示，警方已移送張海川所涉恐嚇案計68件給台中地檢署偵辦，經檢察官傳訊不到後發布通緝，後續迄今已累積約150件恐嚇案，警方分析相關犯案手法，研判都應為張海川所為。

據了解，張海川自2016年至2021年間來台就讀靜宜大學和台灣科技大學研究所，曾因追求他校同鄉學妹不成，盜用網路帳號寄信恐嚇學妹所就讀大學，遭警方依恐嚇罪嫌送辦，檢方訊後起訴但未限制出境；後續張海川持續有發恐嚇信的行為，只是對象轉為公家機關或是大眾運輸。

全國相關案件都會交由刑事局電信偵查大隊彙整，目前初判多案犯罪模式高度雷同，不排除為張海川多次犯案。刑事局也曾表示，若相關恐嚇案經媒體報導，被討論披露越多，犯嫌就越亢奮，且在報導後的犯案頻率也隨之增加，大大消耗社會資源，但警方都積極偵辦、不敢懈怠。

但境外IP追查有難度，加上涉及兩岸司法互助和政治問題，刑事局說，希望透過彙整分析，積極尋找突破點偵辦，也會循各種管道協助，將犯嫌繩之以法。

台灣高等檢察署昨天也表示，因相關案件橫跨不同轄區，且已有多件偵查中，下週將召集相關地檢署、刑事局、調查局、法務部國際及兩岸法律司共同研商偵辦作為，由檢察長張斗輝親自主持。

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核稿編輯：翁世航