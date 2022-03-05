《Chernobyl》：在俄國炮轟核電廠之時​​，重看切爾諾貝爾事件

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

俄羅斯侵略烏克蘭，威脅世界動用核武，比廣島原子彈更可怕的邪惡隨時出現。但早在2月24日，切爾諾貝爾失陷時，學者、專家指出，隨時重演昔日的核災難。

戰火連天，極權為求自保，不惜一切。扎波羅熱核電廠，備受俄軍砲轟起火，如若爆炸，將比切爾諾貝爾事件更嚴重，屆時不止冚家剷，冚球剷大家一鑊熟。

核爆災難有多瘋狂？我們可看當年切爾諾貝爾事故。2019年迷你劇集《Chernobyl》重演災難，以諾獎作家斯維拉娜·亞歷塞維奇《車諾比的悲鳴》為藍本，寫實動人，展示歷史最悲痛、嚴重的核事故。

劇集以倒敘起始，主角科學家瓦列里·列加索夫（Valery Legasov）自殺，錄音獨白不斷質問：何謂謊言的代價？這是謎團，同時揭示了事故源於人禍。前蘇聯總統戈巴卓夫曾說，這或是蘇聯解體的起因。

核子反應爐爆炸，副所長堅信並非如此，迫令工程師檢視情況，叫消防員來滅火。眾人嚐到空氣的金屬味，自投輻射陷阱，畫面呈現無知之惡，無辜者受害致死的對比。

遠至400公里外，核能研究所發現異常。330克鈾235，有如三百萬億子彈擴散，能穿透肉身、牆壁、泥土、河水⋯⋯途經造成的核污染，最久可維持五萬年。

政府拖延每一小時，等同48次廣島核爆。無法竭止的核輻射，如常生活的民眾，德國也呼籲小孩留家，蘇聯仍不為所動，數以上萬的人，自由和極權，更成張力。

政客對核物理學家說，我之前是管鞋廠，但現在我當權了，輪不到科學家說話。劇中的女科學家霍繆克，雖為虛構人物，實代表眾多堅守理性，追求真相的人。

圖片來源：劇集《Chernobyl》截圖

英雄不止科學家，屬於所有甘心犧牲者。樂隊We Lost The Sea，歌曲〈Bogatyri〉歌頌潜入核污染水底，開排水閥的三人。許多死士、礦工，付出健康，挽救歐洲以至全世界不受危害。

劇集不必刻意渲染，皆因一切曾經發生。召集群眾，身穿保護衣上天台清除石墨，每批只能停留90秒，超過則有生命危險。有如炸彈倒數，爭分奪秒，心驚膽跳。

圖片來源：劇集《Chernobyl》截圖

令觀者感觸傷悲者，莫過於消防員夫妻。消防員身中輻射，灼傷皮膚由紅變黑，如活死人躺在床上，皮毛逐一剝離。妻子看著他，嘴巴吐出融化的內臟碎片。

人類能遷徙，但植物、動物無法離去。為了防止動物四散，持續散播核污染，士兵射殺迎面走來喜歡人類的寵物，包括母狗，以及她的小孩，血流成河。

圖片來源：劇集《Chernobyl》截圖

一切的生靈塗炭，源於無數謊言堆疊。為求名利，刻意隱瞞，終於導致爆炸，蘇聯政府不欲承認錯誤，掩飾設計缺陷，乃極權蔑視生命，寧天下人負我之做法。

列加索夫以死明志，身後流傳真相錄音，迫得蘇聯認錯，修正餘下多個核反應爐。而官方謊言，事故死亡人數維持在31人，專家估計4000至9.3萬人受害，也許更多。

圖片來源：劇集《Chernobyl》海報

正如列加索夫遺言，真相永遠存在，不論意識形態、身分、立場，始終存在，如同那些消防員脫下受污染的衣褲，仍然保持強烈輻射。為了世界未來的福祉，捍衛人性良善，堅守理性者，過去、現今都在獻出生命。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin