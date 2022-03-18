史迪芬平克《理性》：為何人類身為有理智的動物，卻能接受陰謀論、假新聞、偽科學？

文：史迪芬・平克（Steven Pinker）

對虛假資訊信以為真

明白人類可以保有信念卻不在乎其真實性以後，才能開始釐清理性層次的悖論，也就是為何身為有理智的動物，卻能接受這麼多莫名其妙的胡言亂語。提出陰謀論的人、轉傳假新聞的人、掏錢消費偽科學的人並不總是意識得到自己相信的事情不屬於現實世界，偶爾還會引發慘劇，除了披薩門、反疫苗，還有惡名昭彰的天堂之門（Heaven’s Gate）邪教，一九九七年三十九位教徒以為有太空船隨海爾博普彗星來到地球，他們準備讓靈魂得到接引的方式就是集體自殺。人性本有的傾向若與神話思維結合，面對荒誕說法也容易信以為真，下面分析三種情況。

偽科學

偽科學、超自然、另類醫療涉及我們最深層的認知直覺。人類是天生的二元論者，我們意識到心靈可以與肉體分開看待。這種概念十分自然，一個原因是各種觀念和慾望背後其實是神經網路，但在自己與別人身上都看不見摸不著，同時生活經驗卻指向心靈真的不受到肉體拘束，所以才有夢境、冥想、靈魂出竅，以至於死亡。對人類而言，跳過物理媒介直接以心靈與世界和彼此聯繫，其實並非太誇張的邏輯跳躍，因此有人相信心電感應、透視能力、靈魂與鬼魂、輪迴轉世、來自彼岸的訊息等等。

同時人類也是天生的本質主義者，認為所有生命都蘊含看不見的某種東西，所以能夠有形體與活力這種與生俱來的認知催生我們對種子、藥材和毒物的研究，但同樣的思維也導向順勢療法、藥草偏方、放血與排毒，以及對外物如疫苗和基改食物的排斥。

最後，我們是天生的目的論者。人類的計畫與製造物都有存在目的，於是我們不禁認為世界上各種生物與非生物如此繁複，背後應該也有某種意義，也因此我們很容易接受創造論、占星術、共時性以及宿命論。

科學教育的原始用意是抵消原始本能的影響，但好幾個因素導致效果有限。其一是像神創論、靈魂、天意之類信念在宗教或文化勢力中有著神聖不可侵犯的地位，是得到高規格保護的神話思維，要說服大眾放棄相當困難。再者，許多受過高等教育的知識分子其實科學觀念模糊，很少人能夠解釋為何天空是藍色、為何季節會交替，更別提族群遺傳學、病毒免疫學。教育良好的公民選擇信任以大學為主的科學界：只要學者們有共識，對我們就已足夠。

問題是多數人心中對科學與偽科學的辨別一樣模糊，大家生活中最接近科學的場景是看醫生，偏偏很多醫生並非隨機臨床試驗的專家，與傳統的民俗醫者差距不大。比方說脫口秀節目就會請很多密醫，他們嘴裡那套根本就是新時代運動【譯按】。連主流電視臺的紀錄片和新聞節目也常分不清現實和幻想，煞有其事將遠古時代太空人、靈媒協助緝拿歹徒這類事情說得和真的一樣。

部分責任得歸在真正的科學教育者身上。科學沒能在大眾腦袋裡扎穩根基，否則偽科學一看就會令人起疑了。然而學校或展覽館將科學當作另一種神奇魔法呈現，習慣將主題放在稀奇的生物、五顏六色的化學物質、令人目瞪口呆的錯覺等等，反而很少闡釋基本原則，例如宇宙不隨人類心思起舞、所有物理上的交互作用都來自幾種基本力、生命體其實是精細的分子機器、心靈是大腦處理資訊的活動過程。

背後原因或許就是這些原則看來彷彿羞辱宗教，觸碰道德敏感帶。但既然如此，科學教育的成果也該是預料之中，多數人的認知依舊好比大雜燴，重力和電磁力能夠與超能力、業力、氣、水晶療癒同時存在。

假新聞

至於都市傳說、小報頭條與假新聞之流為何能夠盛行，首先得留意這些東西確實很有趣，糅合各式各樣主題如性愛、暴力、復仇、危機、名望、魔法、禁忌——藝術與創作的主題也不外如是，無論格調或高或低。假新聞標題像「懷疑希拉蕊電郵洩密的調查局探員死於明顯的偽造自殺」，作為懸疑小說情節豈不相當出色。前陣子一份針對假新聞的量化分析也得到結論：「造成都市傳說與小說，或者說任何敘事具有文化吸引力的特徵，都能運用在網路虛假資訊上。」

娛樂效果也出現在笑料上，以鬧劇、諷刺、無厘頭的形式呈現：〈太平間工作人員打瞌睡導致自己被火化〉、〈川普下令封鎖校園以根絕校園槍擊事件〉、〈大腳怪囚禁伐木工人作為性愛奴隸〉。匿名者Q也一樣，成了多平臺上的另類現實遊戲，具有強烈的娛樂性質。這個「Q」（自稱為政府吹哨人）三不五時拋出一些模稜兩可的神祕訊息，追隨者跟著在網路進行解密、提出假設、分享發現，還有可能因此成名。

人會找樂子這件事本身一點也不奇怪，奇怪的是明明虛構的東西卻都打著事實的幌子。然而並非所有人都會認真拿捏事實與虛構的界線，若主題脫離日常生活經驗、討論有錢有勢的圈子時尤其如此。宗教與國家神話能夠憑藉精神意義融入主流文化，假新聞亦然：散布者常常自認是在維護崇高價值，比方說凝聚所屬團體的向心力、提出敵人的奸詐狡猾作為示警。有時這些所謂價值甚至未必是脈絡清楚的政治策略，只是一種道德優越感，散布者敵視某個社會階級或自認被某種強大體制打壓，所以想揭發對手是何等腐敗墮落。

陰謀論

陰謀論會盛行是因為人類一直以來必須提防真正的陰謀。採集社會的人類活得萬般小心，最可怕的不是正面激戰，而是暗處或黎明時分殺出的突襲者。人類學家拿破崙．沙尼翁（Napoleon Chagnon）研究提到亞馬遜河流域的亞諾馬米人（Yanomamö）語言裡有個詞彙nomohori，意思是「卑鄙無恥的手段」，用來描述暗算行為，例如邀請鄰人赴宴卻計畫屠殺。