2022/03/06,
國際

普亭警告：在烏克蘭設置禁飛區視為介入武裝衝突、對俄制裁視同宣戰

普亭警告：在烏克蘭設置禁飛區視為介入武裝衝突、對俄制裁視同宣戰
俄國總統普亭｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

前英國皇家空軍元帥格巴格韋爾說，他完全明白進行禁飛區這種行動帶來的「風險」，但表示取消，「只會讓壞人的工作更容易」。他還進一步指出，北約不一定是執行禁飛區的組織，聯合國安理會也有權在授權或決議下執行禁飛區，讓人道救援可以抵達烏克蘭。

北約在4日否決在烏克蘭設立禁飛區，對此烏克蘭總理澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告，如此一來，將允許俄國持續空襲烏國境內，更抨擊：「從今天起，所有死去的人，也會是因你們而死。」

另一方面，俄國總統普亭（Vladimir Putin）則在5日針對西方國家對俄烏戰爭的應對措施，比如設立禁飛區與制裁等，警告各國，表示如果有國家在烏克蘭上空設立禁飛區，就會被視為介入武裝衝突。而若是對俄實施制裁，則視同宣戰。

普亭：設置禁飛區、實施制裁視同宣戰

（中央社）俄羅斯總統普亭5日表示，任何國家尋求在烏克蘭上空設置禁飛區，將會被莫斯科當局視為介入武裝衝突。

《法新社》報導，普亭在會晤俄羅斯航空（Aeroflot）員工期間表示：「任何這方面的動作，將會被我們視為那個國家介入武裝衝突。」

普亭又說，設置禁飛區勢必不只會為歐洲而且是全世界，帶來「巨大災難性後果」。

普亭也駁斥有關俄羅斯打算宣布國內戒嚴的謠傳。他說：「只有在面臨外來侵略時才應該宣布戒嚴…我們目前並未遭遇那種情況，且我們希望不會。」

《路透社》報導，俄羅斯總統普亭5日表示，西方國家對俄羅斯實施制裁等同宣戰，並警告稱，在烏克蘭設置禁飛區將會為全世界帶來災難性後果。

普亭重申，他出兵的目的是要透過把烏克蘭「去軍事化和去納粹化」來捍衛烏國境內說俄語族群，讓俄羅斯的前蘇聯鄰邦變成中立國家不再威脅俄羅斯。

烏克蘭和西方國家駁斥這是俄羅斯用來於2月24日發動入侵烏克蘭的毫無根據藉口，並對俄羅斯祭出一連串廣泛制裁，試圖孤立莫斯科當局。

普亭在莫斯科附近的俄羅斯航空訓練中心對一群機艙服務員發表談話時說：「正在實施的這些制裁等同宣戰，但感謝老天爺，還沒到那個地步。」

他說，任何其他強權試圖在烏克蘭設置禁飛區，將會被俄羅斯視為介入軍事衝突。這類介入勢必會為歐洲和全世界帶來災難性後果。

基輔當局要求在烏克蘭設置禁飛區，但遭到北大西洋公約組織（NATO）拒絕，理由是此舉將會升級烏克蘭戰爭至更廣泛衝突，可能導致美國和俄羅斯開戰。

北約否決設立禁飛區，澤倫斯基強力抨擊

（中央社）北約4日否決烏克蘭總統澤倫斯基請求禁航區的要求，並表示這是一個痛苦的決定！澤倫斯基則痛斥：「這天起死去的人，都是因為你的軟弱和不團結而死」。

《半島電視台》報導，澤倫斯基說明不設立禁飛區的嚴重性，指出北約若不在烏克蘭上空建立禁飛區，將允許俄國持續空襲烏克蘭的城鎮。

澤倫斯基強力抨擊北大西洋公約組織（NATO），他說這個西方軍事聯盟明知俄羅斯可能會做出進一步侵略，卻拒劃烏克蘭禁航區。澤倫斯基說：「從今天起，所有死去的人，也會是因你們而死，因為你們的軟弱，因為你們的事不關己。」

根據北約官方網站的解密文件，過去北約征戰非北約成員國的利比亞，是出於保護受到攻擊威脅的平民和平民居住區為理由，對利比亞進行武器禁運以及禁航區限制。

1998年北約面對南斯拉夫內戰，當時沒有任何一國是北約成員國（科索沃、塞爾維亞、波士尼亞等國），北約仍以血洗種族為由，進入科索沃維和，並對塞爾維亞進行78天空襲，也導致塞爾維亞對北約強烈反感。這也是為何4日有大批塞爾維亞民眾走上街頭支持俄羅斯入侵烏克蘭，並揮舞著俄羅斯旗幟。

然而面對俄羅斯這個強勁的對手，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）擔心一旦採取禁航區策略會增加歐洲更廣泛的戰爭風險。他說：「我們有責任防止這場戰爭升級到烏克蘭以外，因為那將更加危險，更具破壞性，並會造成更多人類痛苦與傷亡。」

北約不設立禁飛區，各方怎麼看？

前英國皇家空軍元帥格巴格韋爾（Greg Bagwell）說，他完全明白進行禁航區這種行動帶來的「風險」，但表示取消，「只會讓壞人的工作更容易」。他還進一步指出，北約不一定是執行禁航區的組織，聯合國安理會也有權在授權或決議下執行禁航區，讓人道救援可以抵達烏克蘭。

長期研究烏克蘭國際事務與俄羅斯的烏克蘭獨立記者（Olga Tokariuk）則在推特上寫道：「北約擔憂對烏克蘭的支持會挑釁普亭是錯誤的判斷！他的侵略就是因為他看準了西方的軟弱，且他知道他這麼做可以逃脫，而他的下一步就是攻擊北約！」

波蘭國防部長也發表最新推文，美國國會決定軍售250台坦克（Abrams tanks）給波蘭，目前這筆軍售將是今年為止，最重要的軍售案。

波蘭境內也隨著收留越來越多的烏克蘭難民，民眾開始擔憂戰事日益西擴來到波蘭的東側邊境，戰爭幾乎是每個人日常生活的對話，波蘭也開始積極進行軍備訓練，但也由於戰事未決，許多孩童都可以感受到大人的焦慮與壓力，孩童的心理狀態也開始受到戰爭影響。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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