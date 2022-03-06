Visa、萬事達暫停俄羅斯業務，多間精品關閉俄門市，F1哈斯車隊與俄車手解約、終止俄贊助商

俄羅斯24日入侵烏克蘭，之後許多企業基於人道問題、與經濟環境的不穩定，宣布暫停在俄羅斯的業務。國際信用卡公司Visa和萬事達卡5日宣布，暫停在俄國的服務與交易。同時愛馬仕、香奈兒、PRADA等精品公司，也宣布關閉俄羅斯門市。另外，F1哈斯車隊不但與俄國車手馬澤平解約，更終止與贊助商俄國烏拉爾鉀肥公司的合作關係。

Visa、萬事達宣布，暫停在俄羅斯的交易與服務

（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭招致全球多國企業制裁，國際信用卡公司Visa和萬事達卡5日宣布將暫停在俄國的業務，德國運動品牌彪馬和義大利精品集團普拉達（PRADA）也將暫時關閉在俄國的所有門市。

萬事達卡（Mastercard）表示，肇因於當前衝突帶來前所未見的動盪和不確定的經濟環境，公司決定暫停在俄羅斯的網絡服務。

Visa則說，聲明一出「立即生效」，公司將與俄羅斯境內的客戶與夥伴合作，在未來幾天停止所有交易。

Visa和萬事達卡稍早已經宣布，他們正在採取行動，以確保遵循美國和國際對俄羅斯祭出的制裁措施。

自俄羅斯10天前開始入侵烏克蘭以來，許多企業相繼暫停在俄羅斯的業務，包括半導體大廠英特爾（Intel）、旅宿訂房業者Airbnb、豪車品牌BMW和賓士（Mercedes-Benz）以及酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）、愛馬仕（Hermes）及香奈兒（Chanel）等全球頂尖精品品牌。

總部位於義大利米蘭的奢侈品牌PRADA 5日也發表聲明說，已暫停其在俄羅斯的零售業務。

普拉達說：「我們最關心的是在烏克蘭受到這場悲劇影響的所有同事和其家人，我們會繼續支持他們。」

德國運動品牌彪馬（Puma）今天也說，將暫時關閉在俄羅斯的所有門市。西班牙服飾品牌ZARA母公司Inditex稍早已發表類似聲明。

Puma發言人說，Puma在俄羅斯各地擁有100多家門市，公司會「繼續向這些門市的員工支付全薪」。

愛馬仕、香奈兒、LV等多間精品品牌，暫停在俄業務

（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭戰火未歇，全球頂尖精品品牌4日相繼宣布，計劃暫時關閉俄羅斯門市，並暫停在俄羅斯業務。

製作柏金包的愛馬仕與擁有珠寶品牌卡地亞（Cartier）的歷峰集團（Richemont）率先開第一槍，酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）、開雲集團（Kering）和香奈兒跟進。

《路透社》報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發美國、英國與歐盟實施全面制裁後，俄羅斯的經商環境趨於複雜化。

香奈兒在職場社交平台領英（LinkedIn）官方帳號表示：「由於對營運不確定性和複雜性日增的眼前情勢日益關切，香奈兒決定暫停在俄羅斯業務。」香奈兒在全俄有17家門市。

旗下擁有克麗絲汀迪奧（Christian Dior）、紀梵希（Givenchy）、KENZO、豪雅（TAG Heuer）與寶格麗（Bulgari）等品牌的LVMH集團發言人表示，集團從6日起將關閉在俄羅斯的124家門市，但會持續支付在俄國的3500名員工薪水。

開雲集團旗下有古馳（Gucci）、聖羅蘭（Saint Laurent）、寶緹嘉（Bottega Veneta）和寶詩龍（Boucheron）等多個品牌，在俄國有2家門市與180名員工。集團表示，將繼續資助俄國當地團隊。

除愛馬仕與卡地亞外，歷峰集團旗下還擁有Dunhill、奢華鐘錶積家（Jaeger-LeCoultre）、萬寶龍（Montblanc）、伯爵（Piaget）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等多個品牌，並在俄羅斯有十多家直營店，大多位於莫斯科。

集團聲明，已於3日起暫停在俄羅斯的所有商業活動。俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭當天，集團也暫停在烏克蘭營運。

儘管俄國富人是豪奢品牌的忠實顧客，但分析師指出，相較於主要市場中國和美國，俄國人購買的精品比例僅佔少部分。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）估計，俄國人每年購買約90億美元（約新台幣2534億元）的豪奢精品，但僅是中國人花費在精品上的6%，相較於美國人的14%。

旗下擁有高奢鐘錶以及頂級珠寶品牌Harry Winston的瑞士Swatch集團（Swatch Group）表示，將繼續在俄國營運，但「基於整體環境困難」，將暫停出口。

法國化妝品公司萊雅集團（L'Oreal）、LVMH和開雲集團都承諾，將對烏克蘭難民提供金援。歷峰集團4日表示，將給予無國界醫生組織（Medecins Sans Frontieres）大筆捐款。

《英國廣播公司》（BBC）報導，儘管部分品牌承諾對烏克蘭伸出援手，但仍有品牌不願表態，是否要暫停在俄羅斯的商業活動，像是PRADA就未答覆，是否將暫停在俄羅斯的銷售業務。

PRADA則在5日宣布，暫停在俄羅斯的零售業務。

時尚精品品牌亞曼尼（Giorgio Armani）沒有宣布是否停止俄羅斯業務，但喬治．亞曼尼告訴團隊，近期的巴黎時裝秀不要播放任何音樂，「以表達我們此地並無歡慶氣氛」。

F1哈斯車隊宣布，停止與俄國車手與贊助商合作

（中央社）一級方程式（Formula One，F1）哈斯車隊今天宣布，由於俄羅斯侵略烏克蘭，車隊已中止與俄國車手馬澤平（Nikita Mazepin）及贊助商俄國烏拉爾鉀肥公司（Uralkali）的合作關係。