鄭寶清不滿民進黨「提名一個挺抄襲的」評估脫黨參選桃園市長，鄭運鵬：相信前輩智慧
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根據《TVBS》日前的民調，若鄭寶清退出民進黨參選，獲得10%桃園市民支持。國民黨張善政的支持度為36%，民進黨鄭運鵬支持度為25%，民眾黨賴香伶支持度為7%。
民進黨前新竹市長林智堅深陷論文涉抄襲案，日前他宣布退出桃園市長選舉，並由立委鄭運鵬接棒參選，引發外界熱議。原本也有意爭取黨內提名的民進黨前立委鄭寶清最近動作頻頻，不只公開喊話民進黨「不要低估人民的智慧」，今（22）日更在網路節目中坦言，對於是否脫黨參選「天人交戰」；對此對手鄭運鵬僅表示，「相信前輩智慧判斷」。
鄭寶清曾任生技公司董事長，2005年就曾參選桃園縣長但敗給了朱立倫，2016年參選桃園市立委，以169票（約千分之一得票率）的些微差距擊敗尋求五連霸的國民黨立委楊麗環，不過2020年挑戰競選連任時，輸給國民黨的萬美玲。2022年鄭寶清一直有意參選桃園市長，但民進黨中央先是選了林智堅，後又改為鄭運鵬；鄭寶清除了批評民進黨對論文事件的處理外，也表態有意參選。
鄭寶清批民進黨「失去核心價值」對參選仍在掙扎
民進黨前立委鄭寶清在Yahoo TV《今天誰來沛》節目中坦言，對於是否脫黨參選仍在天人交戰，內心非常掙扎，若參選是站在人民的立場，不參選則是站在民進黨的立場，兩個思維目前還在拉鋸中。
年底大選將在8月29日至9月2日進行登記，根據《TVBS》日前的民調，若鄭寶清退出民進黨參選，獲得10％桃園市民支持。國民黨張善政的支持度為36％，民進黨鄭運鵬支持度為25％，民眾黨賴香伶支持度為7％。鄭寶清今天受訪時笑說，自己都還沒有開始就有10％支持度，真是非常感謝，「我不是只拿到綠營的票，也拿到很多藍營的票。」
鄭寶清今天也在專訪中批評，民進黨的核心價值不見了，所以才會走了一個小智（林智堅），來了一個寶可夢（鄭運鵬），「走了抄襲來個挺抄襲的，我們怎麼教小孩子？如果說抄襲就可以了，這麼認真讀書幹什麼？這樣下去會讓一個國家滅亡！」當民進黨放棄了核心價值，不再堅定的堅持建黨精神的時候，當然就不會得到人民的信賴，他也認為，「還去罵別人、告別人，這就是跟社會價值對衝。」
由於先前林智堅深陷論文風暴時，鄭運鵬公開力挺，公開主張林的論文未涉抄襲，甚至陪著林智堅開了好幾次記者會對外說明，鄭寶清當時就非常不滿，鄭寶清也向鄭運鵬喊話不要繼續說謊，「立委權力沒有這麼大，台大大學畢業雖不用寫論文，但學術論文的涉及真假抄襲，是由原學校決定，不是一個立委說了算。還在說沒抄襲，這是再次傷害台大，更是證明說一個謊要用100個謊來遮掩。」
鄭寶清進一步指出，民進黨拋棄了原來的初選制度，提名一個失德失能的人來選，這個失德失能的人後來選不下去，又選了一個認同抄襲的人，但從選民的角度來看，只是把小智換成寶可夢而己，整個社會不會認同。
鄭寶清表示，當民進黨跟社會價值對撞、跟公平正義對撞，一定會受傷害，所以最近民調可以看到不管年輕人還是知識份子的支持度流失的非常快，甚至掉了超過20％，就是因為這些人不認同民進黨的行為。很多的黨內的民意代表也知道出了問題，他們發出聲音，但無奈就被出征，這也是現在整個社會最大的問題。
鄭寶清還強調，不管是小粉紅、小粉綠、小粉藍都一樣喪失了自主的意識，被投機政客綁架，不會思考上面講的對不對，只會跟著出征。
鄭運鵬：相信前輩智慧
目前已經「接棒」投入競選的鄭運鵬，今天被被問到面對鄭寶清醞釀退黨參選，是否有規畫當面找他溝通，鄭運鵬未正面回應，僅表示自己相信黨內每位前輩、在每個關鍵時刻都有「做決定的智慧」，他知道桃園也有很多朋友非常關心這件事情，「我們就尊重前輩他們的判斷和決定。」
《自由時報》報導，同樣也正在桃園市競選市長的民眾黨立委賴香伶表示，她與鄭寶清是舊識，過去在社運時，有些理念相同，這次民進黨提名程序，鄭寶清有很大不滿，所以一直有聽到鄭寶清想要參選企圖和想法，她希望能在共同政見、理念相同下，鄭寶清願意支持第三勢力新的政治，她會奉為上賓，協助開展新的政治選戰，鄭寶清身經百戰、在地方耕耘很深，她當然希望鄭寶清能協助選戰，讓市民有個新選擇。
媒體又問如果鄭寶清若參選，是否衝擊選戰？賴香伶表示，現在選情各陣營相當混亂，如果鄭寶清出來選，對既有綠營支持者有新的選擇，應該是百家爭鳴，但是藍綠兩黨紛擾，市民覺得兩黨資源多、選將多，到現在仍有各種紛擾，顯見內部權力問題無法處理，民眾黨在這次選舉是希望團結最多數、想改變政治力量的市民，如果鄭寶清最後決定選舉，她尊重每個人參與政治的理念和想法。
《聯合新聞網》報導，國民黨籍的桃園市長候選人張善政則表示，鄭寶清在大家討論（林智堅）論文時候，不畏黨內壓力仗義直言，他非常欽佩鄭的為人，如果鄭真的要出來選，他非常尊重。
吳子嘉20日在《董事長開講》網路節目中表示， 鄭寶清27日將在該節目舉辦的粉絲見面會有重大公布，鄭寶清若真的宣布參選桃園市長，就是鄭運鵬惡夢的開始，不過他也認為，鄭運鵬倒無所謂，倒楣的會是桃園市長鄭文燦。
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核稿編輯：羅元祺
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ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
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一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
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說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
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時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）