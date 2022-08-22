鄭寶清不滿民進黨「提名一個挺抄襲的」評估脫黨參選桃園市長，鄭運鵬：相信前輩智慧

民進黨前新竹市長林智堅深陷論文涉抄襲案，日前他宣布退出桃園市長選舉，並由立委鄭運鵬接棒參選，引發外界熱議。原本也有意爭取黨內提名的民進黨前立委鄭寶清最近動作頻頻，不只公開喊話民進黨「不要低估人民的智慧」，今（22）日更在網路節目中坦言，對於是否脫黨參選「天人交戰」；對此對手鄭運鵬僅表示，「相信前輩智慧判斷」。

鄭寶清曾任生技公司董事長，2005年就曾參選桃園縣長但敗給了朱立倫，2016年參選桃園市立委，以169票（約千分之一得票率）的些微差距擊敗尋求五連霸的國民黨立委楊麗環，不過2020年挑戰競選連任時，輸給國民黨的萬美玲。2022年鄭寶清一直有意參選桃園市長，但民進黨中央先是選了林智堅，後又改為鄭運鵬；鄭寶清除了批評民進黨對論文事件的處理外，也表態有意參選。

鄭寶清批民進黨「失去核心價值」對參選仍在掙扎

民進黨前立委鄭寶清在Yahoo TV《今天誰來沛》節目中坦言，對於是否脫黨參選仍在天人交戰，內心非常掙扎，若參選是站在人民的立場，不參選則是站在民進黨的立場，兩個思維目前還在拉鋸中。

年底大選將在8月29日至9月2日進行登記，根據《TVBS》日前的民調，若鄭寶清退出民進黨參選，獲得10％桃園市民支持。國民黨張善政的支持度為36％，民進黨鄭運鵬支持度為25％，民眾黨賴香伶支持度為7％。鄭寶清今天受訪時笑說，自己都還沒有開始就有10％支持度，真是非常感謝，「我不是只拿到綠營的票，也拿到很多藍營的票。」

鄭寶清今天也在專訪中批評，民進黨的核心價值不見了，所以才會走了一個小智（林智堅），來了一個寶可夢（鄭運鵬），「走了抄襲來個挺抄襲的，我們怎麼教小孩子？如果說抄襲就可以了，這麼認真讀書幹什麼？這樣下去會讓一個國家滅亡！」當民進黨放棄了核心價值，不再堅定的堅持建黨精神的時候，當然就不會得到人民的信賴，他也認為，「還去罵別人、告別人，這就是跟社會價值對衝。」

由於先前林智堅深陷論文風暴時，鄭運鵬公開力挺，公開主張林的論文未涉抄襲，甚至陪著林智堅開了好幾次記者會對外說明，鄭寶清當時就非常不滿，鄭寶清也向鄭運鵬喊話不要繼續說謊，「立委權力沒有這麼大，台大大學畢業雖不用寫論文，但學術論文的涉及真假抄襲，是由原學校決定，不是一個立委說了算。還在說沒抄襲，這是再次傷害台大，更是證明說一個謊要用100個謊來遮掩。」

鄭寶清進一步指出，民進黨拋棄了原來的初選制度，提名一個失德失能的人來選，這個失德失能的人後來選不下去，又選了一個認同抄襲的人，但從選民的角度來看，只是把小智換成寶可夢而己，整個社會不會認同。

鄭寶清表示，當民進黨跟社會價值對撞、跟公平正義對撞，一定會受傷害，所以最近民調可以看到不管年輕人還是知識份子的支持度流失的非常快，甚至掉了超過20％，就是因為這些人不認同民進黨的行為。很多的黨內的民意代表也知道出了問題，他們發出聲音，但無奈就被出征，這也是現在整個社會最大的問題。

鄭寶清還強調，不管是小粉紅、小粉綠、小粉藍都一樣喪失了自主的意識，被投機政客綁架，不會思考上面講的對不對，只會跟著出征。

鄭運鵬：相信前輩智慧

目前已經「接棒」投入競選的鄭運鵬，今天被被問到面對鄭寶清醞釀退黨參選，是否有規畫當面找他溝通，鄭運鵬未正面回應，僅表示自己相信黨內每位前輩、在每個關鍵時刻都有「做決定的智慧」，他知道桃園也有很多朋友非常關心這件事情，「我們就尊重前輩他們的判斷和決定。」

《自由時報》報導，同樣也正在桃園市競選市長的民眾黨立委賴香伶表示，她與鄭寶清是舊識，過去在社運時，有些理念相同，這次民進黨提名程序，鄭寶清有很大不滿，所以一直有聽到鄭寶清想要參選企圖和想法，她希望能在共同政見、理念相同下，鄭寶清願意支持第三勢力新的政治，她會奉為上賓，協助開展新的政治選戰，鄭寶清身經百戰、在地方耕耘很深，她當然希望鄭寶清能協助選戰，讓市民有個新選擇。

媒體又問如果鄭寶清若參選，是否衝擊選戰？賴香伶表示，現在選情各陣營相當混亂，如果鄭寶清出來選，對既有綠營支持者有新的選擇，應該是百家爭鳴，但是藍綠兩黨紛擾，市民覺得兩黨資源多、選將多，到現在仍有各種紛擾，顯見內部權力問題無法處理，民眾黨在這次選舉是希望團結最多數、想改變政治力量的市民，如果鄭寶清最後決定選舉，她尊重每個人參與政治的理念和想法。

《聯合新聞網》報導，國民黨籍的桃園市長候選人張善政則表示，鄭寶清在大家討論（林智堅）論文時候，不畏黨內壓力仗義直言，他非常欽佩鄭的為人，如果鄭真的要出來選，他非常尊重。

吳子嘉20日在《董事長開講》網路節目中表示， 鄭寶清27日將在該節目舉辦的粉絲見面會有重大公布，鄭寶清若真的宣布參選桃園市長，就是鄭運鵬惡夢的開始，不過他也認為，鄭運鵬倒無所謂，倒楣的會是桃園市長鄭文燦。

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核稿編輯：羅元祺