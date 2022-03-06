2022/03/06,
國際

北韓稱5日試射是「測試衛星傳輸系統」，專家：與美國談判陷僵局，準備遠程火箭發射的前奏

北韓稱5日試射是「測試衛星傳輸系統」，專家：與美國談判陷僵局，準備遠程火箭發射的前奏
北韓領導人金正恩｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

首爾北韓大學院大學教授梁茂進表示：「由於衛星和洲際彈道飛彈從裡到外都相同，衛星發射將使得朝鮮半島回到2017年的緊張時期。」他說，本月2次試射或許也想向華府傳達訊息，這是平壤當局含蓄尋求讓步，以免跨越發射洲際彈道飛彈的「紅線」。

北韓昨（5）日進行了今年的第9次武器試驗，往朝鮮半島東部海域發射疑似彈道飛彈的物體，引起美國、日本以及韓國政府的譴責。

今（6）日《北韓中央通信社》報導，指出5日其實是北韓國家宇宙開發局與國防科學院，進行衛星資料傳輸、接收等系統的測試。不過對此專家認為，衛星和洲際彈道飛彈從裡到外都相同，北韓此舉將導致朝鮮半島緊張情勢升溫。同時也指出，韓國總統大選引發北韓「對自身安全的焦慮」。

北韓指5日試射，是在測試衛星傳輸系統

（中央社）距韓國總統大選投票日僅剩數天，北韓國營媒體6日報導，北韓進行了偵察衛星發展的「另一次重要測試」。但分析家警告，這其實是彈道飛彈試射。

平壤1月間連番試射違禁武器，上週又發射其稱為「偵察衛星」的組件，但首爾形容，那是又一次彈道飛彈試射。

軍事偵察衛星的發展與近來測試的極音速武器，都是北韓領導人金正恩去年列舉的重要國防計畫。

《北韓中央通信社》（KCNA）6日報導指出，在偵察衛星發展計畫下，北韓國家宇宙開發局（National Aerospace Development Administration）和國防科學院（Academy of Defence Science）5日進行了另一次重要測試。

「透過測試，國家宇宙開發局確認了衛星資料傳輸和接收系統、以及控制指揮系統與各式地面控制系統的可靠性。」

9日即將舉行總統大選的韓國認為，北韓美其名的測試，其實是彈道飛彈試射。

專家怎麼看？

首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin）表示：「由於衛星和洲際彈道飛彈從裡到外都相同，衛星發射將使得朝鮮半島回到2017年的緊張時期。」

他說，本月2次試射或許也想向華府傳達訊息，這是平壤當局含蓄尋求讓步，以免跨越發射洲際彈道飛彈的「紅線」。

韓國梨花女子大學北韓研究教授朴元坤（Park Won-gon，音譯）表示：「北韓若踩紅線，就會有不確定性，因為他們不知道拜登政府會如何回應。」

而且，全球屏息關注烏克蘭局勢之際，北韓不希望受到冷落。

朴元坤說：「平壤當局會希望在能吸引最多注意力的時間和環境下進行發射。」

慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示，韓國總統大選似乎引發北韓「對自身安全的焦慮」。

林乙哲說：「平壤當局似乎認為，無論誰當選韓國總統，都很難期待兩韓關係能有進展，他們因此深信加強自我防衛才是最好的辦法。」

《路透社》報導，執政黨候選人李在明的外交政策顧問李鍾碩（Lee Jong-seok）也表示，由於衛星發射與發射洲際彈道飛彈的技術相同，因而「不論是任何衛星發射，都會造成嚴重的影響。」

另一方面《韓聯社》分析，《北韓中央通信社》的報導中並沒有提供太多細節。另外也引述專家說法，指出北韓最近期的飛彈試射是在28日當週進行類似試驗後進行，很可能是因為與美國的無核武談判陷入僵局，而準備遠程火箭發射的前奏。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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