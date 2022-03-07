重讀《正氣歌》：文天祥身處惡劣環境，仍憑藉心中正氣展現出頂天立地的不凡氣度

文：楊竣皓（教師、國立臺灣師範大學教育系博士研究生）

兩年多來，由於新冠病毒的散播、變種，使全球人民飽受疫情肆虐之苦。而病毒大規模的肆虐，不僅影響了人們生理的健康與安全，也改變了許多原有的工作型態，使得部分民眾在這段時間以來，不禁感到生活環境之惡劣。

「人生不如意事，十之八九」在面對外在環境的不如意、不順心時，我們未必就該抱持著怨天尤人、自怨自艾的態度，消極度日。相反地，我們或能轉換心境並提起內在正能量，積極地面對一切。對此，南宋名臣文天祥於獄中所撰寫的〈正氣歌〉，也許能跨越時空的阻隔，為當代常因外在因素而感到焦慮、不安的人們點燃生命的希望。

南宋末年，元軍大舉來攻，在崖山一役後，宋軍大敗、幼帝滅亡。文天祥雖仍率領部分殘軍奮力抵抗，最終依舊在敵我懸殊之下兵敗被俘，並被遣往至大都（今北京）關押。而對於他當時被關押時的處境，如今可透過他所撰寫的文章，略知一二。他指出：

室廣八尺，深可四尋。單扉低小，白間短窄，汙下而幽暗。當此夏日，諸氣萃然：雨潦四集，浮動牀幾，時則爲水氣；塗泥半朝，蒸漚歷瀾，時則爲土氣；乍晴暴熱，風道四塞，時則爲日氣；簷陰薪爨，助長炎虐，時則爲火氣；倉腐寄頓，陳陳逼人，時則爲米氣；駢肩雜遝，腥臊汗垢，時則爲人氣；或圊溷、或毀屍、或腐鼠，惡氣雜出，時則爲穢氣。疊是數氣，當之者鮮不爲厲。 文天祥〈正氣歌並序〉

可以看見，獄中所居住的環境，空間狹小且並不衛生，到了夏日，更有多種氣味聚集在一起（水氣、土氣、日氣、火氣、米氣、人氣、穢氣）。在此，可以嘗試思考，倘若當代的監所居住環境亦是如此，或許會造成收押人的集體染疫。而古代的醫療、衛生條件遠不如現代，故對於文天祥而言，他也認為，有如此多不好的氣味聚集在一起，很少有人不因此而染病的。

Photo Credit: 葉衍蘭 @ public domain 文天祥像

然而，他卻表示，自己以虛弱的身體待在獄中兩年，並未染上任何疾病。之所以能如此，是因為有「修養」使然。他提到：

而予以孱弱，俯仰其間，於茲二年矣，幸而無恙，是殆有養致然爾。然亦安知所養何哉？孟子曰：「吾善養吾浩然之氣。」彼氣有七，吾氣有一，以一敵七，吾何患焉！況浩然者，乃天地之正氣也，作正氣歌一首。 文天祥〈正氣歌並序〉

生活環境的惡劣，再加上又有七種不利生存的氣味襲擾，對於一般人來說，即便生理上能免離生病，但心理層面上勢必會受到負面影響，進而產生出消極的念頭。不過，在面對這樣的外在條件時，文天祥卻以充實於天地之間的「浩然正氣」抵擋之，並且他不擔憂也不恐懼這一切，故於此撰寫了〈正氣歌〉。

對於「浩然正氣」的存在與作用，他的描述是：

天地有正氣，雜然賦流形。下則爲河嶽，上則爲日星。於人曰浩然，沛乎塞蒼冥。皇路當清夷，含和吐明庭。時窮節乃見，一一垂丹青。 文天祥〈正氣歌並序〉

首先，關於「正氣」的存在，文天祥認為，正氣存在於天地之間，並賦予萬物變化而成為各種形體，在地面上所呈現出的是山川河嶽，在天空中則呈現出日月辰星，在人身上所展現的則稱之為「浩然正氣」，由此可見，「正氣」豐沛旺盛地充滿於天地宇宙間。

其次，有關「正氣」的作用，文天祥則指出，當國運太平昌盛時，正氣將使臣子懷有和諧的氣氛以報效開明的朝廷，反之，當國運艱難的時，正氣將使臣子的氣節展現，並讓他們的忠義事蹟，一一留於青史。

Photo Credit: Zhangzhugang @ CC BY-SA 4.0 文天祥墓

在說明了「正氣」的存在與作用後，他緊接著列舉了十二位歷史人物的事蹟，並以此證成正氣的存在。其所列舉如下：

在齊太史簡，在晉董狐筆。在秦張良椎，在漢蘇武節。爲嚴將軍頭，爲嵇侍中血。爲張睢陽齒，爲顏常山舌。或爲遼東帽，清操厲冰雪。或爲出師表，鬼神泣壯烈。或爲渡江楫，慷慨吞胡羯。或爲擊賊笏，逆豎頭破裂。 文天祥〈正氣歌並序〉

在這段詩文中，文天祥分別以一個關鍵的字詞來展現出該人物的正氣。如：春秋時期兩位堅守職責、不畏權貴的太史；秦漢時期欲推翻暴政而刺秦的張良，以及不願投降於匈奴的使臣蘇武；漢末至三國時期時謹守氣節的嚴顏、嵇紹、管寧與諸葛亮；東晉時抵禦北方外族的祖逖；唐代安史之亂時力抗叛軍的張巡、顏杲卿，以及唐德宗時不願參與謀逆的段秀實。

以上這十二位人物，均遭逢亂世與動盪，儘管他們的處境艱辛、困窘，但卻能坦然面對而不改節操，在他們身上所展現的，即是充塞於天地間的浩然正氣。

在列舉出十二位人物的事蹟後，文天祥隨後再次肯定了「正氣」的存在與作用。他表示：

是氣所磅礴，凜烈萬古存。當其貫日月，生死安足論。地維賴以立，天柱賴以尊。三綱實繫命，道義爲之根。 文天祥〈正氣歌並序〉

由上述詩文可見，浩然正氣不僅能充塞天地亦能永存萬世，當其貫通日月時，個人的生死之事便可不去多做計較了。除此之外，大地須憑藉它才能穩固、挺立，天柱有了它才能顯其崇高，世間的人倫綱常有了正氣才能維繫而延續，而「道義」即是正氣的根本。

梳理至此，可明顯感受到，文天祥心懷浩然正氣。無奈造化弄人，面對宋室覆亡、元廷入侵，儘管他有心挽回，卻因成為階下囚而無能為力。面對這樣的憾事，他亦感嘆道：

嗟予遘陽九，隸也實不力。楚囚纓其冠，傳車送窮北。 文天祥〈正氣歌並序〉

按理，當生命陷入艱難、惡劣的處境時，人們多半會感到畏懼、害怕，甚至為求生存而向現實妥協。但是，即便文天祥被禁錮於幽暗的囹圄之中，他仍舊不畏一切且展現出不凡的氣節，其言：

鼎鑊甘如飴，求之不可得。 文天祥〈正氣歌並序〉

意即鼎鑊之刑不過如蜜水一般，若能因此而為國殉身那亦是求之不得，由此可見，就算是「死亡」也難以撼動他堅毅的氣節。

佛家有句名言曰：「境緣無好醜，好醜起於心。」意思是，外在的因緣與環境並無所謂好與壞、美與醜，一切的好壞對錯端看自己是以什麼樣的心境面對之。而與此類似的道理，文天祥在詩文中也向世人予以展現，他表示：

哀哉沮洳場，爲我安樂國。豈有他繆巧，陰陽不能賊。顧此耿耿存，仰視浮雲白。 文天祥〈正氣歌並序〉

由於心中存有浩然正氣，故即便身處潮濕陰暗之地，對文天祥而言也猶如安樂的淨土一般，又因如此，外在冷熱寒暑所產生的惡氣無法侵害他的身體。

德國教育學家福祿貝爾（Friedrich Wilhelm August Fröbel, A.D. 1782－1852 ）曾說：「教育之道無他，唯愛與榜樣而已。」足見人的高尚情操、典範行為等，是能夠影響受教育者的。文天祥在詩文的最後提到：

哲人日已遠，典刑在夙昔。風檐展書讀，古道照顏色。 文天祥〈正氣歌並序〉

對於文天祥而言，那些曾在生命艱困時刻展現出高尚情操的古人雖已不在世間，但他們的言行事蹟中所蘊含的浩然正氣，卻能永久長存且成為後人典範的精神力量。梳理至此，可以見得，雖身處於惡劣、艱困的環境中，但文天祥仍憑藉著心中所存的正氣，展現出頂天立地的不凡氣度。