網友發起烏克蘭Airbnb「只訂不住」，2天內「另類捐款」達200萬美元

（中央社）烏克蘭人因俄羅斯入侵生活困頓，全球網友近日發揮創意發起烏克蘭Airbnb「只訂不住」活動，掀起廣大回響，全球熱心人士本月2、3日這2天在烏國就訂了超過6萬1000晚的房間。

「烏克蘭Airbnb只訂不住」，訂房量總收入2日內達約新台幣5600萬元

《美國有線電視新聞網》（CNN）和《全國公共電台》（NPR）報導，光那2天的訂房量總收入就將近200萬美元（約新台幣5600萬元）。

Airbnb房東通常於房客報到約24小時後取得款項，所以海外人士在訂了房之後，會讓房東知道他們無意入住，這只是他們展現團結的方式。

在美國紐約，響應號召的狄堯（Careyann Deyo）說：「我也捐給較大型的慈善機構，但這個的影響力更直接。」

狄堯說，她烏克蘭房東在發現她無意入住卻仍付款之後，傳了訊息給她，說：「我淚流滿面，妳是我的英雄。」

「你們是我的英雄」：烏克蘭Airbnb房東表示捐款不光是錢，還有支持與鼓勵

而在烏克蘭首都基輔，另一名Airbnb房東馬西亞雪瓦（Ekaterina Martiusheva）表示，海外民眾訂房對她來說意義重大，「這些日子我們沒有任何收入，我們沒有權利請求國家的幫助，因為全國的資源都用在戰爭和勝利上」。

馬西亞雪瓦表示，透過Airbnb訂房的捐款價值連城，全是因為人與人的連結。她說：「這不光是錢，而是支持和鼓勵。我們收到民眾傳來的訊息，稱我們勇敢，感覺真的很棒。」

《CNN》報導，受到捐助的另一位Airbnb房東Olga Zviryanskaya表示，她在開戰後逃離基輔，同時允許讓無法離開基輔的烏克蘭人借住在她的公寓中。之後有響應「Airbnb只訂不住」活動的民眾傳訊息給她。她告訴《CNN》，這些訊息帶給她很大的支持，表示：「我們還活著，但我們想像過去一樣生活」、「基輔很可怕，但不光是錢，每句支持的話都很有價值。」

另外目前Airbnb公司也在烏克蘭週邊國家，提供逃難烏克蘭人臨時住房，同時也免除烏克蘭籍房客與屋主的費用。對於網路社群串聯發起的「烏克蘭Airbnb只訂不住」，Airbnb發言人Haven Thorn表示，很榮幸能夠在這樣的危機時刻，引發網路社群的慷慨解囊。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航