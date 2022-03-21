2022/03/21,
政治

《杜勒斯與台灣命運》推薦序：第四次台海危機正在逐漸升高，閱讀本書發現濃濃的外交既視感

《杜勒斯與台灣命運》推薦序：第四次台海危機正在逐漸升高，閱讀本書發現濃濃的外交既視感
杜勒斯與總統德懷特・艾森豪（1956年8月14日）｜Photo Credit: National Archives and Records Administration  @Wikimedia Commons Public Domain

我們想讓你知道的是

有關如何處理今日台海局勢向危機升級的處境，台灣要與美國發展出什麼樣的對應安排，特別是現在針對是否要維持戰略模糊還是改以戰略清晰策略的辯論，甚至是雙重嚇阻的考慮等，王景弘先生的這本書對當年兩次台海危機的討論，提供了對今日決策的重要歷史參照。

文：賴怡忠（台灣智庫執行委員）

【推薦序】為了掌握現今台海的危機處境——論讀「杜勒斯與台灣命運」之必要

國際外交事務的研究書寫中，資深記者對於專一主題的研究分析佔有很重要的地位，甚至有些著作比起學術專書更具參考價值。美國前《洛杉磯時報》資深記者金曼（James Mann，中文名孟捷慕），有本描述美國對中政策轉變過程的「轉向」（About Face），就堪稱是其中翹楚。

他之後另一本描寫小布希政府的「火神崛起，The Rise of Vulcan」（Rise of the Vulcans: The History of Bush’s War Cabinet, 2004），更是理解小布希政府國安團隊如何從原先意圖專注的大國地緣政治，因九一一事件而被迫進入反恐為核心的決策過程重要著述。這些記者的外交專作往往著重於事件發展過程的各種決策面向，決策過程的當下情境會是其描繪事件的重心。

相對於學者務求學術上的正確性，因此要犧牲許多對不確性的容許量，記者出身的研究對於當下決策過程的處理，其如何展示這個過程的不確定性，以及決策者是如何從這些不確性中企圖找出或掌握可以確定的部分，就是這些著作最精彩的貢獻。

這是因為外交決策就像軍隊的指揮作戰，不太可能在掌握全貌下進行決策，必須習慣在嚴峻的時間壓力下，於充滿不確定的情形下進行決策與展開反應，差異只是在於如何限縮不確定性以降低誤判的可能。就如同戰爭迷霧（fog of war）一樣，外交決策的迷霧同樣存在，對決策的限制同樣嚴苛，而誤判的結果也同樣致命。這也是為何閱讀外交記者的分析時，往往會比外交學者的學術著作更能看到影響決策的背景圖像之故。

以第一手資料展開外交分析的寫作正道

國際上著名國際事務智庫的研究員，也常由資深的外交記者出任，其中有些人之後甚至會進入政府擔任資深官員，例如曾在柯林頓總統出任副國務卿的塔柏特（Strobe Talbott），之前就在《時代》（Times）雜誌任職，曾擔任美國外交事務協會（Council of Foreign Relations, CFR）終身榮譽主席的吉爾伯（Leslie Gelb），在他擔任國務院助理國務卿的前與後，也是《紐約時報》的外交記者。

這些記者／學官的寫作特色，其外交觀點多是根據對第一手資料的分析而得，不論這些資料是來自官方的紀錄，或是直接透過訪問關鍵的外交決策當事人等而得，這使得其記事不淪於個人想當然耳的腦補，或是徒具理論文字但與外交事實距離頗遠的空言，其字裡行間也會呈現出較立體的決策背景，對於掌握整體圖像會有很大幫助。王景弘先生直接從第一手外交檔案入手展開的寫作策略，正是依循這個重要傳統。

固然王景弘先生的取材，主要是根據美國政府已經解密的官方文件，因此自然會有一定的限制。但在研究台美關係上，美國官方的文件記錄十分重要，透過對官方文件的爬梳，我們會發現美國是以那些美方人士跟那些台灣／中國人說，美國在這個過程又說了什麼、以及如何理解他／她們所接收到的資訊，及其和美國決策過程與思考背景等。

只是過去我們在進行外交分析時往往對於美國官方資料的研究比較稀缺，王景弘先生這幾年的工作，不管是《採訪歷史，從華府檔案看台灣》、《台灣會生存下去》、《強權政治與台灣》、《1949大流亡》以及其他著作，這一系列戮力爬梳美國國家檔案局有關台美關係資料的著述，對於戰後台灣史，特別是戰後的涉台國際政治史，已經提出非常重要的學術貢獻。

但這本對杜勒斯與台灣地位的分析專著，對今日的台灣有另一層關鍵貢獻，在協助處理今日風雲詭譎的台灣情勢與台美關係上，會有非常重要的幫助。

正在逐漸升高的第四次台海危機

近日台海戰爭的討論甚囂塵上，不管是《經濟學人》（The Economist）雜誌說台海是世界上最危險的地方，還是美國前任與現任印太司令在美國參議院聽證會上說中國對台灣發動軍事攻擊很可能在五到七年內發生，或是澳大利亞內政部次長公開表示，澳大利亞已經有心理準備要在台海進行對抗中共，捍衛自由的聖戰等，相對於台灣人民感覺生活一片靜好，世界主要大國都十分憂心台海局勢，特別是在十月一日到十月五日中國連續出動一百五十架次軍機擾台後，擔心台海可能發生戰爭的國際憂慮更是爆表。未來幾年台海是否會出現第四次危機（前三次分別是一九五四年金門九三砲戰、一九五八年金門八二三炮戰、一九九六年三月的台海飛彈危機），已經成為國際戰略界高度關注的議題。

在這樣詭譎的台海情勢下，閱讀王景弘先生的最新力作《杜勒斯與台灣命運》，就會對今日的台海狀況有濃濃的既視感。固然王景弘先生將重點放在杜勒斯如何形塑了二戰後的台海情勢與台灣的國際地位，並描述杜勒斯在這個過程是如何保護了台灣免於被國共兩黨共同的一中主張併吞，且為之後當美中進入雙邊交往，華府不再朝向兩中而採取一中政策後，還是保留了台灣可以獨立自存空間的可能性。

從一九五一年參與對日和約的談判，以及一九五二年開始擔任國務卿到一九五九年因病退休為止，我們可以發現杜勒斯擔任國務卿的期間，正是冷戰初始，建構台海戰略均勢與形塑台灣國際地位的關鍵期。


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