2022/03/07,
社會

台中民宅大火6死6傷，疑因梯間堆放回收物阻礙逃生，女房東年收11罰單1張都沒繳

台中民宅大火6死6傷，疑因梯間堆放回收物阻礙逃生，女房東年收11罰單1張都沒繳
台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，消防人員搜救工作直到7日午夜，才將最後1具遺體運出。（Photo Credit: 中央社）

我們想讓你知道的是

台中市昨（7）日發生民宅火警，共計造成6死6傷，當地里長表示，案發大樓為莊姓女屋主所有，大樓原為旅館改建為40多間出租套房。屋主平時除收租維生外，也時常撿拾回收物變賣，1樓堆置大量回收物，且樓梯間也堆放物品，懷疑因此阻擋民眾逃生。

台中市昨（7）日下午發生民宅火警，共計造成6人死亡、6人受傷，為台中市近24年來最嚴重的民宅（非營業場所）火警。其中一名男子為逃避火災高溫濃煙，自15公尺高處墜落，所幸僅受輕傷，

據當地里長表示，案發大樓為莊姓女屋主所有，大樓原為旅館改建為40多間出租套房。屋主平時除收租維生外，也時常撿拾回收物變賣，1樓堆置大量回收物，且樓梯間也堆放物品，懷疑因此阻擋民眾逃生。

台中住宅大火6死6傷，男子15公尺墜落僅輕傷

《中央社》報導，台中市消防局昨日下午4時29分獲報，中區興中街一處大樓住宅發生火警，且有多名人員受困，大樓外鐵窗上一度還有民眾受困。

台中市長盧秀燕晚間到現場關心救災狀況，她接受媒體聯訪時表示，台中市政府派了超過30輛消防車及數十名消防員搶救，大約6時30分左右火勢控制。經消防人員進入搜查後，晚間獲知有6人死亡、6人受傷，另有29名住戶，區公所將協助安置。

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Photo Credit: 中央社
台中市中區一處住宅大樓6日發生火警，大樓外鐵窗上一度有民眾受困，消防局派員到場救出受困者、撲滅火勢

《鏡週刊》報導，其中有一名50歲的袁姓男子，為了躲避濃煙爬出窗外，攀附在6樓等待救援，不過卻在搶救的消防員隊員眼前從15公尺高處墜落，直接壓在停靠路邊的轎車上，初步檢傷只有顏面撕裂傷與腰椎受傷、生命跡象穩定。

《蘋果新聞網》報導，中國醫藥大學附設醫院急症外科主任、同時也是中華民國急重症外傷醫學會理事的王毓駿表示，「根據該外傷醫學會統計，一般在6公尺（3樓樓地板高度）以上墜落，如果直接墜落到堅硬地面，就可能造成生命危險。」

王毓駿主任分析指出，50歲的年紀骨頭已經比較沒有彈性，原本高處墜落很容易造成多重創傷或骨折，但因為墜落到車體較平緩的表面，讓身體應承受的重力轉換到車頂，承受力量獲得緩衝，甚至剛好被吸收，傷勢也因此被緩衝只有臉部撕裂傷與腰椎受傷，不得不說男子「運氣真的很好」。

消防局：頂樓加蓋燜燒形同烤箱

《中央社》報導，台中市消防局第七大隊中區分隊長李震雁今天接受媒體聯訪時表示，救災時欲出動雲梯車搶救，但受限道路兩旁停滿車輛，導致腳架無法全伸因安全裝置而停機，後來調整動線才順利升起雲梯車救災。

另在救災時發現樓梯間堆滿雜物，因煙囪效應造成整棟延燒，且頂樓加蓋燜燒形同烤箱，起火原因仍待釐清。

疑因梯間雜物阻擋逃生，女房東年收11罰單1件都沒繳

《中央社》報導，台中市中區柳川里長蔡翠碧接受媒體聯訪時表示，案發的大樓為70多歲莊姓女屋主所有，大樓原為旅館改建為40多間出租套房，莊女為第三手屋主。

蔡翠碧說，莊女平時除收租維生外，並時常撿拾回收物變賣，1樓堆置大量回收物，且樓梯間也堆放物品，常引發民眾反映要求環保局協助清理，懷疑因此阻擋民眾逃生，莊女也因火災受傷。

《蘋果新聞網》報導，台中市環保局表示，該大樓住有資源回收個體戶，一樓常堆放資源回收物造成髒亂，環保局近1年來已針對大樓所有人莊姓女房東開立11件罰單，但莊女1件都沒繳，其中9件已移送強制執行，另外2件催繳中。

環保局說，該個案每月約執行強制清除2次，中西區清潔隊最近一次是在3月4日（周五）完成一樓及公共區域代履行強制清除，將垃圾及資源回收物清除。

台中民宅火警死傷近24年來最嚴重

《中央社》《TVBS新聞網》報導，台中市政府都市發展局表示，經查該大樓為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅，申請戶數共8戶。

涉及違建部分，都發局曾於2009年4月2日查報，屋頂一層違建在案，屬既存違建；是否為日租套房，經查詢觀旅局未曾接獲民眾檢舉，從2017年至2021年期間，亦無裁罰紀錄。

《自由時報》報導，如果只比較台中市民宅（非營業場所）火警，這次死傷人數是近24年來最嚴重，僅次於1998年4月5日清明節水湳市場民宅失火12死。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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