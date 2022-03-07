2022/03/07,
健康

香港確診數連續2日下降，衛防中心：未能斷定高峰是否已過

香港確診數連續2日下降，衛防中心：未能斷定高峰是否已過
Photo Credit: AP/ 達志影像

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香港疫情前日通報新增3.7萬確診病例；昨日通報新增3.1萬例；相較於4日通報新增5.2萬例，連續兩天數字下降。

（中央社）香港官方昨日（6日）通報新增3.1萬例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例；過去24小時內有153人染疫病逝，其中有114人未接種疫苗。新增確診病例數量連兩天下降，但官方認為，仍不能輕言判斷是否高峰期已過。

香港政府衛生署衛生防護中心下午召開疫情記者會。綜合《星島日報》、《香港01》等港媒報導，官方今天通報新增3萬1008例確診病例，其中2例為境外移入，其他則為本土病例。香港本波疫情累計45萬8986例確診病例、1794人死亡。

香港疫情前日（5日）通報新增3.7萬確診病例；昨日（6日）通報新增3.1萬例；相較於4日通報新增5.2萬例，連續兩天數字下降。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，過去兩天個案數量稍下降，但仍處於高水平，病例數量每天超過3萬例，仍要密切觀察至少1至2週，才能判斷疫情已經見頂或回落，現在還不能判斷這波疫情是否已達高峰；而以往週六和週日陽性樣本數字多會稍加減少，可能與假期有關。

醫院管理局總行政經理李立業昨日表示，過去24小時有153人染疫病逝，年齡介於35歲至105歲間，其中114人沒有接種疫苗；25人已打1劑，13人已打2劑，1人已打3劑。已打3劑的死亡個案為一名81歲男子，患有高血壓、中風、帕金遜症。由於數據滯後，2月24日至3月3日期間補充登記76名病人逝世，因此昨日單日呈報229人死亡。

香港第5波疫情確診病例數量直線上升，港府日前宣布，直接將快速測試陽性者列為確診個案，由市民自行呈報到網上平台，這個平台卻仍未有啟用日期。歐家榮回應，平台大致已完成，現正在測試階段，需要時間確保推出後沒有問題。

香港政府規劃將執行全民檢測方案，商務及經濟發展局6日透過新聞稿表示，中國大陸供港大量醫療物資陸續運抵，包括快速抗原測試包、口罩、中成藥、保護裝備和醫療用品等各種醫療物資。醫療物資保障工作小組已全力協助政府物流服務署物色更多倉庫，大幅擴大香港的庫存能力，以因應「全民強制檢測」的供貨高峰。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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