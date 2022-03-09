中風不是老年人專屬疾病，「FAST」口訣快速辨識常見症狀

藝人納豆近日因病臨時送醫，根據相關報導，他是突然感到劇烈頭痛，送醫後，發現有腦出血的狀況，所幸及時就醫，目前持續回復中，從這次事件就知道，中風不是老年人特有的疾病，而且如何在第一時間發現異常，尋求專業醫療協助就很重要。

中風有分阻塞性與出血性

由於造成的原因不同，腦中風大致可分成分阻塞性與出血性，其中大約80％中風是阻塞性中風。

阻塞性中風大多與血管阻塞、血栓生成等等因素有關，當大腦動脈變窄或阻塞時，就會阻塞性中風，導致腦部血流量嚴重減少，因此也有人稱為缺血性中風。

出血性中風則是當大腦中的血管出現破損的時候，造成血液至大腦外，引發後續腦部壓迫與灌流不足等狀況，發生的原因包括高血壓、動脈瘤破裂、動靜脈畸形、蜘蛛膜下出血等因素。

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中風常見症狀有哪些？

手腳或臉部突然發麻或無力，尤其是身體的單側 突然感到困惑，口齒不清，或聽不懂別人的話； 單眼或雙眼視力突然模糊； 突然舉步困難，覺得昏眩，失去平衡或協調； 突然不明原因的頭痛欲裂

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中風救命「FAST」口訣

根據2012年於新北市的世界中風日活動，共350名受訪者的問卷研究，僅有20（5.7%）名具有良好的中風防治意識，因此為了幫助民眾快速辨別中風初期症狀，醫界就推出了FAST口訣：

「F」就是FACE，兩邊的面部表情是否對稱；

「A」就是ARM，將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來；

「S」就是SPEECH，讀一句話、觀察是否清晰且完整；當三者症狀出現其中一種時，就要趕快送醫。

「T」就是TIME，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間，把握「急性中風搶救黃金時間」。

發現中風絕對不能做的事

禁止搖動、移動，移動頭部可能造成腦部出血情形惡化。

禁止為病人墊過高的枕頭，可能讓患者頸部彎曲造成呼吸困難也會引響血流。

禁止餵食病人任何液體，因為中風的副作用可能吞嚥功能降低導致嗆咳，進一步造成吸入性肺炎。

禁止私自服用降血壓與降血糖藥物，因急遽的降低血壓與血糖可能會導致病情加重惡化的可能。

中風治療，時間是關鍵

由於缺血性腦中風會直接導致腦部灌流不足，但若是能快速解決阻塞狀況，後續都有很大的機會可以恢復良好。過往中風治療黃金期認為是3小時，但根據最新研究的結果，台灣自2018年，在有條件的情況下，治療黃金時間可以延展至4.5小時，但重點還是在於若能越早處理，就有越好的恢復機會，因此民眾對於中風症狀一定要充滿警覺。

預防勝於治療

依據衛生福利部104年國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第3位，平均每47分鐘就有1人死於腦中風，若是肥胖、有菸酒癮、心臟疾病者等高危險族群，建議要定期健康檢查，目前有許多預防性腦血管檢查，可藉由腦部核磁共振攝影、頸動脈超音波，或是電腦斷層腦血管攝影等檢查，皆可評估自身是否為腦中風的潛在風險對象。

根據資料，台灣，45歲以上男性、55歲以上女性則都是腦中風的高危險群，因此若有中風家族病史，日常生活更要將血壓、血糖、血脂控制好，當有輕微或類中風前兆時，如突發性出現頭痛、頭暈、想吐、視力模糊、步態不穩、手腳發麻無力等症狀，就要盡快送醫。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航