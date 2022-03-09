中風不是老年人專屬疾病，「FAST」口訣快速辨識常見症狀
我們想讓你知道的是
過往中風治療黃金期認為是3小時，但根據最新研究的結果，台灣自2018年，在有條件的情況下，治療黃金時間可以延展至4.5小時，但重點還是在於若能越早處理，就有越好的恢復機會，因此民眾對於中風症狀一定要充滿警覺。
藝人納豆近日因病臨時送醫，根據相關報導，他是突然感到劇烈頭痛，送醫後，發現有腦出血的狀況，所幸及時就醫，目前持續回復中，從這次事件就知道，中風不是老年人特有的疾病，而且如何在第一時間發現異常，尋求專業醫療協助就很重要。
中風有分阻塞性與出血性
由於造成的原因不同，腦中風大致可分成分阻塞性與出血性，其中大約80％中風是阻塞性中風。
阻塞性中風大多與血管阻塞、血栓生成等等因素有關，當大腦動脈變窄或阻塞時，就會阻塞性中風，導致腦部血流量嚴重減少，因此也有人稱為缺血性中風。
出血性中風則是當大腦中的血管出現破損的時候，造成血液至大腦外，引發後續腦部壓迫與灌流不足等狀況，發生的原因包括高血壓、動脈瘤破裂、動靜脈畸形、蜘蛛膜下出血等因素。
中風常見症狀有哪些？
- 手腳或臉部突然發麻或無力，尤其是身體的單側
- 突然感到困惑，口齒不清，或聽不懂別人的話；
- 單眼或雙眼視力突然模糊；
- 突然舉步困難，覺得昏眩，失去平衡或協調；
- 突然不明原因的頭痛欲裂
中風救命「FAST」口訣
根據2012年於新北市的世界中風日活動，共350名受訪者的問卷研究，僅有20（5.7%）名具有良好的中風防治意識，因此為了幫助民眾快速辨別中風初期症狀，醫界就推出了FAST口訣：
「F」就是FACE，兩邊的面部表情是否對稱；
「A」就是ARM，將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來；
「S」就是SPEECH，讀一句話、觀察是否清晰且完整；當三者症狀出現其中一種時，就要趕快送醫。
「T」就是TIME，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間，把握「急性中風搶救黃金時間」。
發現中風絕對不能做的事
- 禁止搖動、移動，移動頭部可能造成腦部出血情形惡化。
- 禁止為病人墊過高的枕頭，可能讓患者頸部彎曲造成呼吸困難也會引響血流。
- 禁止餵食病人任何液體，因為中風的副作用可能吞嚥功能降低導致嗆咳，進一步造成吸入性肺炎。
- 禁止私自服用降血壓與降血糖藥物，因急遽的降低血壓與血糖可能會導致病情加重惡化的可能。
中風治療，時間是關鍵
由於缺血性腦中風會直接導致腦部灌流不足，但若是能快速解決阻塞狀況，後續都有很大的機會可以恢復良好。過往中風治療黃金期認為是3小時，但根據最新研究的結果，台灣自2018年，在有條件的情況下，治療黃金時間可以延展至4.5小時，但重點還是在於若能越早處理，就有越好的恢復機會，因此民眾對於中風症狀一定要充滿警覺。
預防勝於治療
依據衛生福利部104年國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第3位，平均每47分鐘就有1人死於腦中風，若是肥胖、有菸酒癮、心臟疾病者等高危險族群，建議要定期健康檢查，目前有許多預防性腦血管檢查，可藉由腦部核磁共振攝影、頸動脈超音波，或是電腦斷層腦血管攝影等檢查，皆可評估自身是否為腦中風的潛在風險對象。
根據資料，台灣，45歲以上男性、55歲以上女性則都是腦中風的高危險群，因此若有中風家族病史，日常生活更要將血壓、血糖、血脂控制好，當有輕微或類中風前兆時，如突發性出現頭痛、頭暈、想吐、視力模糊、步態不穩、手腳發麻無力等症狀，就要盡快送醫。
參考資料
- 2020台灣腦中風學會與台灣急診醫學會急性缺血中風病人的院前緊急處置與急診診斷治療指引
- 認識腦中風與黃金三小時，中山醫學大學附設醫院
- 社團法人台灣腦中風學會-衛教單張
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航