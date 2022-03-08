為何印尼女性不參與男人的men's talk？峇里島朋友說「羞恥文化」難以改變

在主流價值裡，女性賦權的意識，在世界西方社會乃至台灣，都已經是主導的強勢新文化之一了。

而活在印尼不同島嶼間的我，數年下來，我常常都覺得印尼的女性很難過、悲傷，難在於她們的地位之低，更難過的是她們不自覺自己地位被印尼在地文化壓制在男性之下。

直到最近，我跟一個意識走在前沿的峇里島男性來了一場deep talk（深入對話），我改變了我的觀點。

故事是這樣發生的：去年底，我被邀去峇里島朋友的爸爸生日活動。峇里島式的慶生，主人家會準備數樣份量十足的樸實日常食物，放在在峇里島戶外涼亭——一桶飯、一大盤沙嗲、一碗份量很足的sambal matah蘸醬，供來去自如的賓客品嚐。絡繹不絕的人客，席地而坐，自取食物，像極了「buffet zone」。吃完了想走可以，想留也可以，不同的來訪者也不受時間約束，從下午到晚上結束前都可以隨時來去自如隨心意。

而作為唯一一個被邀的外國人，我看到了一個有趣且令人好奇的現象：為什麼這個家庭的女性——包括媽媽和婆婆都躲在廚房和房間？唯獨這個家庭的男性成員，以及訪客都是男性，這些男人們都在涼亭一邊吃一邊來場men’s talk。

當然我的存在，算是一道奇怪的風景線，因為我既是女性，又是外國人。但也正因為我是outsider（外來的國際友人），我存在的「奇怪性」也就見怪不怪了。

我後來發現，這個現象不是這個家庭獨有的。村落裡，峇里島本土家庭幾乎都是這樣；甚至你去本地人消費的咖啡廳，還是晚上喝arak（峇里島本土酒）的場合；永遠只會看到峇里島男性在men’s talk，即便他們的話題都是沒有意義的屁話。

我困惑不已。

Photo Credit：Cladia 峇里島友人家中的聚會現場，男人們圍在一起聊天，但不見女性的踪影

女性在家庭不對等的地位

我之前跟一個在峇里島生活了十多年的歐洲女性朋友聊天，我參雜了英文和印尼文表達了我的困惑和疑問：「為什麼峇里島女人總是在廚房忙碌，像極了這個家庭的保姆，備茶遞水煮飯來伺候丈夫和丈夫的男性朋友們，不然就是當小孩的保姆。除了『保姆』的功能，彷彿她們存在這個社會和家庭的功能，就是供她們的丈夫上床發生性關係。」

我為峇里島女性看似完全沒有自己的生活而感到悲哀和不解。當然，也有峇里島女性擁有自己的事業，只是在家庭地位，她們就是如我所言，我看到的是家庭結構中的男女關係不對等。我的歐洲女性朋友完全同意我的說詞。

我的觀察是：峇里島的女人們，應該有權利自主選擇是否參與在這個men’s talk的對話圈裡的。甚至女性一樣可以無話不聊，沒有話題禁忌，很多時候女性知道的不比男性少。如果她們感到無聊、無趣，而自主選擇離開這個聊天場域，跟現在彷彿是潛規則讓她們「不被允許」出現在這個場域，是兩回事。

但事實上，我固然不可能去把ibu們（媽媽們）從廚房拉出來，叫她們聊天，她們一定覺得在外面反而更不自在。她們已經養成習慣在廚房當「ibu」的命，完全不自覺自己在家庭結構中的地位不平等。

跟友人互訴後，我很感慨：只要這些媽媽們沒有意識到自己的女性地位不平等，她們不提出改變、沒有女性賦權或女性平權的抗爭，可預見的是——她們的女兒、她們的孫女，後代女性們都會成為下一個躲在廚房的她們。小女孩從小看著媽媽和婆婆們都躲在廚房伺候男人，如果沒有人告訴她們「這個現象很奇怪」，她們自然也會學習成為一樣格局的女性——一個躲在廚房裡的媽媽，然後變老，成為一個躲在廚房裡的婆婆。我對這種可能會世代複製，被弱化「女性力量」的社會，感到悲傷和無奈，但我也無能為力。

直到在另一場深度對談中，我的峇里島男性朋友，顛覆了我根深蒂固的觀念。他也是我生活在印尼將近4年，百年難遇、難能可見有自己主見的印尼人——即便他如絕大部分印尼人一樣，一輩子都沒有離開過印尼。

他提出一個作為本地人的視角觀點：從古自今，印尼的文化就是男性高於女性，但經過ibu karatini（卡蒂妮女士）的努力，印尼社會在性別層面是「男女平等」觀念，因此曾有了印尼歷史上唯一的一位女性總統——Megawati（梅加瓦蒂）。看似印尼女性地位取得了階段性的提升？抱歉，這種不對等的性別文化脈絡已經根植到每一個家庭的文化裡，女性沒有感到不自在或束縛感。

我突然頓悟到：是啊，每一個家庭的女性都如此相似，而造就了印尼這個國家的女性處於低於男性的現象。殘存的舊有文化造就了現象，現象也鞏固了這種不對等的文化脈絡。

而我們的對話繼續，我提出我對「印尼女性低地位會存在世代複製可能性的悲哀」這個觀念，他則提出了另一個視角給我：「budayakan rasa malu（cultivate shame；「羞恥文化、害羞文化」）」。

他說：峇里島文化裡，從來沒有拒絕過女性進入men’s talk場域。只是從來沒有本地女性想要做出嘗試和改變。因為，會很奇怪。試想，如果有一個峇里島女性加入men’s talk，別人怎麼想？村落裡的人都會覺得「哇，這個人怎麼...」，即便不說出口，心裡也會這麼想的。所以，嘗試是需要勇氣的，而絕大部分峇里島女性都沒有這個勇氣，而安於現狀，甚至她們也沒有覺得需要改變。

再者，在印尼，無論家庭教育還是社會共識，「羞恥文化」都是從小到大都鑲嵌在生活裡，小女孩從小就意識到並學習「我不應該進入men’s talk，這會rasanya malu malu（感到害羞）」。

我也突然意識到：對，這種「budayakan rasa malu」不只是印尼，絕大部分發展中的亞洲國家都存在，甚至傳統的「中華文化」也是講究「男尊女卑」。「印尼羞恥文化」只是「亞洲壓抑文化」的一個局部體現，這不僅包括女性平權意識，還包括性教育、對自由的意識觀念等等的束縛和壓抑。