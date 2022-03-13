觀察到自己的孩子疑似有「病態人格」傾向，父母可以怎麼做？

文：胡海國

精神病理學會把會重複殘忍殺人，或是以殘酷手段虐殺他人的人，歸類為具有「人格病態」（psychopath）。目前現象學的精神病理，分析人格病態的特性有四個層面：人際關係表淺、自大、善操縱他人；對於會引起情緒反應的事物顯得十分冷酷；生活型態失序，不遵循生活常規；有明顯的反社會傾向。

這些人格病態者的行為特徵，在學齡前、青春期即已出現，且越來越明顯。他們小時候就會虐待動物、對他人不禮貌、易打架、偷竊、不受規範、逃學、離家出走，長大後就開始有重複的搶劫、傷人等作奸犯科的行為。

許多有名、具影響力的政治家與社會各界的領導者，其人格特質與人格病態者有若干相似性。另外，也有些影響力強大的政治人物，千辛萬苦擊敗對手、登上政治權位高峰，卻可能做出諸如種族屠殺、坑儒之類的事件。

可以看出，這些不同類型的人物看似相似，但表現出來的卻是站在行為圖譜上不同的端點。那些具影響力的社會公眾人物處於一個端點，他們善於人際操作、處事冷靜、不受情緒影響，他們的生活型態是為了沉著面對要完成的事務，生活不失序，他們有變革性、改革性，但不反社會。

人格病態者顯然是位在另一個極端的位置，而且兼具前述四種人格特質，而其顯著失序的生活型態及反社會傾向，則引發了生活不穩定，以搶劫行為滿足生活所需，在反社會傾向特質下，違反社會法紀，重複犯罪行為。

找出腦中的根源

腦部功能性磁共振造影（fMRI）研究發現，有人格病態特質者，在對他人感同身受的鏡像神經區（包括杏仁體及其相連結的前額葉、後頂葉、上顳葉）功能與一般常人確有不同。一般人在面對道德判斷、倫理困境時，其杏仁體與鏡像神經區會起強烈的反應，看到殘忍的場面或做正反抉擇時，鏡像神經區的活性會明顯增加，但人格病態者的鏡像神經區與杏仁體的反應顯然較弱。

在雙胞胎的遺傳學探討中則發現，發生這種人格病態的原因中，體質因素佔了約70％。然而研究同時也發現，具有這種體質特性，並不表示就與發生人格病態的病理劃上等號。

進一步的遺傳流行病學研究分析發現，具反社會特性、行為脫序且情緒冷酷的人，在小時候都有痛苦的人生經驗，例如父母疏於照顧、家庭缺乏溫暖、有受虐或遭霸凌的經驗等。有這些不良的早期人生經歷者，經腦部fMRI檢查，發現他們杏仁體比較小。顯然遺傳的體質特性和小時候的痛苦經歷兩種因素同時存在，是發生人格病態的根本要因。

經過分子生物學的研究，發現MAOA基因與血清素傳遞基因（5-HTT）功能的缺失，在人格病態的病理上扮演重要角色。科學家把小鼠的MAOA基因剔除，使小鼠腦內無法製造出MAOA酵素，這樣的小鼠就會表現出非常強烈的攻擊性。另外也有研究發現，5-HTT的特殊變異基因型5-HT的含量改變，也會使個體有更強的攻擊性。

而針對人格病態者進行MAOA基因病理研究卻發現，人格病態者的MAOA基因有一種特殊變異的基因型，會使MAOA功能減弱（並不是失去全部的基因功能）。原因是這個基因型所產生的MAOA酵素，代謝多巴胺、血清素、腎上腺素的功能下降。這種特殊變異型的基因，當是目前所了解的人格病態者的體質因素。研究發現具MAOA特殊變異基因型者，小時候同時有不良的生活環境因素，確實與人格病態的發生有關。

體質與環境雙重作用

然而，具有這種MAOA變異基因型的人相當普遍，約佔一般人口的30％，表示在人類演化過程中，這是一種普遍存在的功能狀態。大多數人小時候成長在溫暖的教養環境，沒有受虐，因此除了少數例外情形，通常不會出現反社會行為，不至於造成生活失序。

由此可見，是否會形成人格病態，必須同時取決於變異基因型與成長環境，是否會使他們朝著行為圖譜的不同軸向發展。從人類長遠的演化觀察，這類變異基因型的存在與相關人格特性的表現，也是順應了社會開創、革新與進步的需要。

有這種人格特質的人，在當前社會的成長環境，容易有適應上的困擾，如果管教方式不具彈性，可能容易促發其叛逆性，在講求學習成績表現、要求行為乖巧的學校中，可能會促發適應不良的行為表現。

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臨床上容易發現的典型案例是自小不喜歡念書，只喜好交「素行不良的朋友」，不遵從父母管教。小學時期會和父母鬧彆扭，不喜歡家裡養的寵物甚至虐待牠；國中時可能會逃學、說謊話、夜裡晚歸、好與同學吵架、打架，成績當然每況愈下；到了高中時，不只不聽話、叛逆、不聽管教，甚至會離家出走、中斷學業或屢次輟學、到處製造人際衝突、違反校規。長大成人之後，甚至會有違法犯罪行為，若有工作，也甚為不穩定，婚姻生活困難重重，甚至居無定所。

父母碰到有此個性特質的孩子，往往束手無策，只能越管教越嚴格，但往往效果不彰。最好還是在孩子尚小時，就能觀察並發現這些特質，善加誘導，並且請益專業人員。若只是嚴加管教，並無法調整其叛逆表現。

綜合上述，這種演化而來、可能有利生存的人格特質，需要溫暖的成長環境，以及有彈性的管教方式，例如，生活環境中要有寬廣、多元的發展空間，不要只狹隘要求他功課好、當一個乖學生，才不致促發為易於傷害他人、違反社會規範的人格病態。甚至，若有機會善用此特質，也可能造就出具有特殊魅力的政治家或社會各界的領導者。