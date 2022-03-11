尿失禁雖不致命但影響長輩生活品質，尋求專業醫療協助別害羞

尿失禁或漏尿（Urinary incontinence）雖然不是一個致命疾病，但會影響長輩的生活品質，往往咳嗽或是用力提重物的時候，尿液就不小心跑出來，不僅會產生異味，也易引起泌尿道感染，導致有些長輩因為不好意思，而拒絕出門或社交，因此如何改善就很重要。

漏尿的類型

要知道如何改善漏尿的情況，就要先知道是哪種類型的尿失禁，才有辦法對症改善，一般把尿失禁分成以下幾種類型：

壓力型尿失禁：最常發生在年輕到中年的女性或停經後的婦女。通常因為壓力壓迫在膀胱導致滲尿的情形。好發的動作像是運動、咳嗽、打噴嚏、大笑或搬重物等等。

急迫型尿失禁：會突發性的感受到急迫的尿液，但往往尿的量不多或是無法久憋尿。常見的原因像是泌尿道感染、糖尿病、阿茲罕默症、帕金森氏症或中風等。

滿溢型尿失禁：因糖尿病、脊髓損傷或攝護腺肥大，造成身體對於膀胱的清空能力變弱，當尿意在膀胱中累積到已定程度就會漏出來，造成長輩頻尿且每次尿量不多的情況，而且往往尿完以後還會覺得有尿意。

功能型尿失禁：這類型的長輩他們的泌尿功能是好的，但有可能因為其他因素導致他無法正常上廁所，舉例來說，長輩因為肢體障礙造成行動上有困難，導致他感受到尿意跟走到廁所去上的時間過長，他憋不住而造成的尿失禁就算是功能性的問題。

混和型尿失禁：可能是多種原因合併造成，最常併發的是壓力型與急迫行的尿失禁合併發生。

導致漏尿的因子

會增加漏尿的原因如下：

性別：女性是最容易發生壓力型尿失禁的族群，有可能因懷孕、生產、停經或是生理構造等因素造成。而男性則是因為攝護腺肥大的問題，然要發生急迫型或是滿溢型的漏尿。 年紀：隨著年紀增長，膀胱控制能力與周遭肌肉的強度會逐漸退化，當退化到一定程度，就有可能導致漏尿的情況。 抽菸：菸草的使用會增加漏尿的機率。 過重：過多的體重會增加身體壓迫在膀胱與周遭肌肉的力量，當咳嗽或打噴嚏的時候就很容易漏尿。 家族史：急迫型尿失禁常與家族史有關連。 疾病引起：神經系統相關的疾病，帕金森氏症、阿茲罕默症、脊髓壓迫、椎間盤突出等等，另外像是糖尿病、泌尿道感染，均有可能引起漏尿的情況。

如何改善漏尿狀況？

相較過去，近年來有越來越多可以改善尿失禁的方法與治療方式，整理如下：

日常膀胱控制訓練

骨盆肌肉訓練：又稱凱格爾運動，藉由重複縮放部分的骨盆底肌肉進行，用以幫助降低尿失禁的機率。流程如下:

收縮肛門與尿道的骨盆底肌肉

嘗試收縮並維持至少3秒後放鬆

重複循環10到15次

不一定要特別空出時間，早上起床前或睡覺前躺在床上做一下就可以。

尿液急迫壓制訓練：透過訓練來避免急迫行漏尿，在每次想要急迫排尿前，先深呼吸，放送身體，並專心去收縮、維持骨盆腔底的肌肉，避免漏尿的發生。

制定排尿時程：透過規律化的排尿時程，像是固定睡前、起床、每兩個小時一次等等的方式，讓自己主動去排尿，避免造成尿液累積。

適時尋求醫療協助，不要害羞！

當漏尿的情況持續無法改善，就應當透過專業醫療協助，目前的治療方式很多元，舉凡像是藥物治療、尿道填塞劑、電刺激或是手術，都可以幫助改善漏尿的狀況。

健康的日常生活是改善漏尿的最根本

改善生活習慣可以有助於漏尿情況的改善，像是減重、戒菸、戒酒、多喝白開水或睡前減少喝水量等等。另外避免便秘、提重物、改善血糖等，都有助於改善尿失禁的狀況。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航