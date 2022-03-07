【藝遊嚮導】3/18~3/24：本週有哪些值得一看的表演藝術、展覽、音樂與影視？

不知不覺三月的風變軟，多了點溫潤，褪去長假後的慵懶，【藝遊嚮導】精選了本週有關表演藝術、展覽、音樂與影視等各類活動，靜、動態應有盡有，喜歡一個人獨處也好，享受一群人的狂歡也罷，不妨嘗試著在忙碌的步調中緩緩減速，抽點空到劇場看場戲、走訪一趟美術館、到Legacy享受一場音樂盛宴，為自己挹注幾分藝文氣息！

表演藝術

名稱｜沙丁龐客劇團《青鳥・尋找真實的幸福》

時間｜2022/3/11（五）- 2022/3/13（日)

地點｜水源劇場（台北市中正區羅斯福路四段92號10樓）

備註｜本活動為售票活動

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推開夢境與現實的門，踏上愛與成長的幸福旅程

這是一齣結合古典音樂、影像、面具、偶、物件與多媒體的奇幻兒童音樂故事劇場。作品的改編，我們著重這段旅程的「夢」的本質。藉由現場室內樂演奏、影像、空間與物件等等元素的融合，創造出詩一般的夢幻之旅。運用道具與影像的多重變化，來呈現主人翁在尋找青鳥時經歷的不同時空世界。

名稱｜《舞蹈風景－亞洲舞蹈影像共製計劃展》

時間｜2022/3/5（六）- 2022/3/20（日）11:00-19:00

地點｜衛武營3F展覽廳

備註｜自由參觀

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看見舞蹈和影像交織的美麗瞬間

舞蹈影片結合了舞蹈和影像，讓舞蹈和電影工作者通過肢體和影像的對話，探索藝術表達的更多可能與火花。從2021年起，透過平台《舞蹈風景》，由新加坡濱海藝術中心倡議，攜手香港大館－古蹟及藝術館、台中國家歌劇院，以及衛武營國家藝術文化中心推出一系列舞蹈影片，邀請藝術家們在不同場域、從不同主題汲取靈感，讓舞蹈和影像相互交織，也讓觀眾欣賞各地華人藝術家的多元文化面貌。

名稱｜「蘭陵40《演員實驗教室》」

時間｜2022/03/12（六）14:30、2022/03/12（六）19:30

地點｜台中國家歌劇院

備註｜本活動為售票活動

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透過他們生命中的吉光片羽，召喚每一位熱愛舞台、劇場與表演的你、我心裡的感動

蘭陵40週年，台灣劇場傳奇演員們再度聚首，在團長兼導演金士傑的帶領下，此回蘭陵人們以蘭陵劇坊的代表作之一《演員實驗教室》為基底，重新創作，透過集體創作的方式，爬梳彼此與各自踏入劇場，以及如何成為蘭陵人的故事。藉由一則則演員們對往日回憶探究的故事，延伸出對生活與自我的探問，亦再現劇場與表演的歷程，蘭陵人也再次透過他們生命中的吉光片羽，再次召喚每一位熱愛舞台、劇場與表演的你、我心裡的感動！

名稱｜台灣豫劇團《蘭若寺》

時間｜2022/3/12（六）13:50-14:10、2022/3/13（日）13:50-14:10

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號3F）

備註｜本活動為售票活動

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鏡／遇。禁／欲 撥開迷霧 為愛前行

他，暖男書呆寧采臣；她，嬌俏幽魂聶小倩；他，除妖劍客燕赤霞，詭祕難辨的蘭若寺，將他們的命運連結在一起。妖霧瀰漫中，內心慾望油然而生，他對她，是愛情還是同情？他對他，是敬畏還是渴求？

展覽

名稱｜保持荒涼的表情

時間｜2022/02/25（五）- 2022/05/22（日)

地點｜關渡美術館（台北市北投區學園路1號）

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他第一次認知凝視可以不帶任何情感投射，凝視是安靜的呼吸。

有時候，人精神疲累的當下，會變得有攻擊性。而且是不負責任的攻擊性。有點像突然間變蠢了，沒法面對反應不來的赤裸。最後，他讓自己變成一個笑話， 日常的恐慌竟然變成他所有反應的依據。他不太看得清楚自己，誤解了當下的自己，正為了自己的關懷而活。人本來就不太可靠。

名稱｜植。生活：植物的跨文化、信仰習俗與傳說

時間｜2022/03/12（六）- 2022/12/17（六）隔週六下午（14：00-17：00）辦理一場

地點｜國立台灣美術館（台中市西區五權西路一段2號）

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以「植物與人」為核心，開展關於植物的跨文化信仰、習俗、傳說

植物與人類的關係密不可分，關於植物與自然生態延伸的人文議題，經常也是藝術家們關心的創作題材。透過藝術作品的鑑賞、背景描述，以及主題分析與跨文化觀點解析，畫作不僅能為觀眾提供暨有寫景、寫物的美感饗宴，同時也能引領我們走入多元文化思維的體驗。

影視

名稱｜貝爾法斯特

上映時間｜2022/03/11（五)

備註｜本活動為售票活動

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關於一個在動盪不安的1960年代，居住在貝爾法斯特的小男孩和他的勞動階級家庭，既幽默又溫馨且極具個人特色的童年故事

故事題材來自於肯尼斯布萊納的親身經歷，一個九歲大的小男孩，必須在突然發生改變的世界中，勇敢地為自己開闢一條通往長大成人的道路。他生活的街區原本安穩平靜，住戶也都互助互愛，然而一夕之間，他所理解的生活卻永遠改變，但是電影帶給人們的喜悅、歡笑、音樂以及主角成長經歷的魅力仍然保持不變。

名稱｜「直觀與感通：羅卓瑤的電影生命」影展

時間｜2022/03/04（五）- 2022/03/17（四)

地點｜光點台北電影館（台北市中山區中山北路二段18號）

備註｜本活動為售票活動

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音樂

名稱｜四分衛 | 虎裡虎塗 | 一定要你來彈戀愛｜

時間｜32022/03/11（五）20:30 - 22:30

地點｜河岸留言音樂藝文咖啡（台北市中正區羅斯福路三段244巷2號B1）

備註｜本活動為售票活動

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虎裡虎塗之一定要你來彈戀愛，あなたは私のタイプです…..你是我的菜

這次專場不只彈琴，更是要大家一起...「彈感情」！虎年，不要再邊緣寂寞覺得冷了，自己的愛情掌握在自己手上，讓四分衛牽起彼此愛情的橋樑，來一場虎裡虎塗的來電50吧！