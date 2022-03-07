2022/03/07,
歐洲

【專訪】烏克蘭前部長加入國土防衛軍：如果不是我上戰場，未來就是我的小孩或孫子上戰場

【專訪】烏克蘭前部長加入國土防衛軍：如果不是我上戰場，未來就是我的小孩或孫子上戰場
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在專訪中，歐梅利安提到，「從2月24日那天起，我成了一個不再寬容的人，我決定殺掉每個來到我家、來到我國家的人⋯⋯要讓俄羅斯人明白狀況，最好的方式就是讓他們看到他們死在烏克蘭的士兵屍體。」並且表示他願意用自己上戰場，來換取子孫沒有戰爭的未來。

（中央社）烏克蘭前基礎建設部長歐梅利安（Volodymyr Omelyan）加入烏克蘭國土防衛軍，昨（6）日接受中央社視訊訪問說，戰爭讓他變得不再寬容，見敵就殺，但他沒有選擇，如果不是他上戰場，未來就是他的孩子或孫子上戰場。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，大批烏克蘭民眾加入國土防衛軍，持槍死守首都基輔抵抗俄軍。歐梅利安就是其中的志願軍之一。

43歲的歐梅利安接受中央社視訊訪問時，人在基輔一棟住宅大樓內，身穿黑色休閒外套和無框眼鏡，神情略顯疲憊，但語氣堅定。他說，每天的工作就是到被飛彈轟炸的地區協助撤離烏克蘭居民，並持槍與入侵基輔的俄軍戰鬥。

他指控俄軍彈砲無差別攻擊平民，摧毀住宅區，並切斷食物和水供應，造成數百平民喪生。但他有信心烏克蘭終將獲勝，因為烏克蘭的領袖、軍隊和人民絕對不會繳械投降。「我們會持續戰鬥，永遠不會投降。」

2月底開戰後，已婚有小孩的歐梅利安不顧家人和朋友反對，加入烏克蘭的民兵組織國土防衛軍（Territorial Defence Force）。他說，第一天就有數千民眾加入，一半的人從來沒有拿過槍，加入志願軍不只是為了維護國家的獨立性，更是為了守護民主。

當被問到拿槍對抗敵人的心情時，歐梅利安深吸了一口氣說：「2月24日那天起，我成了一個不再寬容的人，我決定殺掉每個來到我家、來到我國家的人，不多說什麼了，射子彈就對了，要讓俄羅斯人明白狀況，最好的方式就是讓他們看到他們死在烏克蘭的士兵屍體。」

他說：「這或許不是我想要的人生經驗，但我沒有選擇，如果不是我（上戰場），就是我的小孩或是孫子，我寧願是由我來改變我的孩子和這個國家的命運。」

烏克蘭前部長死守基輔持槍抗敵
Photo Credit: 中央社

歐梅利安早年在烏克蘭外交、環保及財政部門任職，曾派駐維也納。2016年至2019年間，他出任基礎建設部長，展開一系列交通基礎建設改革，包括促進運輸服務自由化、基礎建設數位化、吸引全球頂尖企業投資，還有鼓勵運輸領域的創新思維。

很難想像這位兩年多前還在忙碌規劃烏克蘭交通基礎設施的官員，如今因為戰爭，每天的生活日常變成持自動步槍與俄羅斯士兵一決生死。

歐梅利安在受訪前一天回覆中央社記者推特訊息時，苦中作樂地說，很願意受訪，但希望能使用電話或通訊軟體Skype，因為「手拿自動步槍有點難打字」。

當得知台灣已捐贈27噸醫療物資給烏克蘭，而替烏克蘭難民成立的賑濟專戶，也在短短3天就收到超過新台幣2億元（約合710萬美元）捐款時，歐梅利安說，要向台灣民眾表達最深的感謝。

他說，烏克蘭和台灣同在一條船上，「如果烏克蘭倒了或被占領，台灣就是下一個」。他說，希望這一天永遠不會到來，他希望烏克蘭人民的頑強抵抗，可以讓其他國家打消想要侵略他國領土的念頭。

他說，台灣應該跟中國說，「如果你想要解決問題，我們坐下來談，學習當鄰居，學會共存。」

烏克蘭前部長死守基輔 誓言戰到最後一刻
Photo Credit: 中央社

當被問到台灣還能提供烏克蘭什麼幫助，歐梅利安說，希望烏克蘭贏得勝利後，台烏可以合作生產晶片，在半導體科技上成為戰略夥伴，因為台灣生產最頂尖的晶片，而烏克蘭為半導體原料氣體供應大國。

歐梅利安說，戰爭發生時除了拿起武器打仗，同樣重要的是展開對未來的想像，烏克蘭人和台灣人應該攜手思考，如何讓這個世界變得更安全、更現代化。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。