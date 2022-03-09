俄烏開戰引爆自民黨內戰，安倍拋出「擁抱核武」，岸田文雄如何接招？

俄烏戰爭2月24日爆發後，全球各國陸續對俄發表譴責，提出制裁，日本從開戰隔日就決定跟進；停發簽證、管制出口、終止SWIFT交易、限制俄國央行交易等一連串動作；特別之處在於，日本央行總計保管約25.2兆日圓的外國資產，俄國就占了15％。

此外，俄國5853億美元外匯存底中，也有用於購買日本國債的項目，兩國金融往來密切，岸田政府對俄出重手，不完全是應付「西方」，也在彰顯決策的自主性。

俄烏開戰引爆自民黨內戰？

國際社會號稱提出了「核彈級」的制裁手段對付俄羅斯，俄國總統普亭（Vladimir Putin）也把腦筋動到「核武」，核潛艦開往巴倫支海軍演，核威懾部隊進入高度警戒狀態，烏東戰線瞬間壟罩在核武攻擊陰影下。而另一顆「政治核彈」恐怕是在自民黨內，日本前首相安倍晉三建議運用「核共享」機制，維護國際安全，逼得岸田文雄在國會答詢時公開否認，重申日本堅守「非核三原則」。

還原談話，2月27日安倍首次在富士電視台「日曜報道 THE PRIME」節目中表示，「日本國內應該公開討論核分享議題」、「公開討論如何保護世界安全，這是現實狀況，不應當作禁忌。」3月3日，在自家派閥會議上再講一次，還嚴厲批判日本共產黨委員長志位和夫近期所主張的，「只要有憲法第九條，就算是普亭，也不用怕他會侵略日本」，此一說法是「空想、停止思考」，安倍更反酸，恩格斯（Friedrich Engels）有寫一本書，就叫作《社會主義從空想到科學的發展》。

安倍派戰鬥力不足？參院選舉恐釀分裂

前首相挑戰日本基本國策，果然引發巨大的政治後果，最強烈批判的是日共跟立憲民主黨，從頭挺到尾的是2021年眾院選舉前，就開始主張修憲的日本維新會，自民黨有人批評「不負責任」，也有人覺得「不需要連討論都視為禁忌」，不過執政聯盟的盟友公明黨，黨主席山口那津男則跳出來捍衛禁止核武的主張。

由此可見，安倍的擁核主張，就算沒讓日本朝野、自民黨內外「各自歸隊」，但其功用如同一把利刃，瞬間「劃分敵我、統一戰線」，安倍挑安保議題下手，被視為是七月參議院選舉的提前動員操兵，因為「越右派的票，越是一塊鐵板。」

安倍對準自家人發動「核子空戰」，至少有三個動機。第一是團結黨內最大派「安倍派」，也就是清和政策研究會。

石川縣知事選舉將於3月13日舉行，自民黨面臨「保守分裂」危機，山田修路和馳浩兩位候選人系出同門，都是安倍派成員，摔角選手出身、曾任文部科學大臣的前眾議員的馳浩，被視為前首相森喜朗的人馬，而森前首相本人就是清和會大老。安倍接任會長後，協調人選的做法跟態度，引起石川縣地方黨部巨大反彈，安倍作為派閥領袖，「搓圓仔」的功力到底如何，備受質疑。

第二道必需跨越的「坎」在於，自民黨內非安倍派的迅速集結，各派閥分開數人頭，贏不了安倍派，但是各山頭開香堂「歃血為盟」，反覆重組或拆夥，卻是自民黨內的日常活動。

岸田當選黨魁後，早早就把自民黨幹事長的位子交給茂木敏充，抓穩黨權，以往總裁、幹事長派閥互不相容的潛規則，也在茂木派跟田結盟後被打破。自民黨副總裁麻生太郎率領的麻生派，近期爆發出走潮，而麻生派與岸田派系出同源，一直有主張與岸田派合併，結合其他游離勢力，重組「大宏池會」的構想。安倍也已嗅到不尋常的氣氛，積極拉攏有意「自立為王」、自組派閥的前首相菅義偉，未來岸田派在人數和實力上，可能邁向名實相符的執政主流派，給足安倍壓力。

第三個值得觀察的重點是，老是批評岸田政策不夠硬、不夠快的政調會長高市早苗、參院幹事長世耕弘茂等安倍人馬，此等黨內反岸田砲手，逐漸引起一定程度的反彈，今年7月的參議院選舉，如果在首相兼自民黨總裁岸田的帶領下，能斬獲更多席次，一舉奪下三分之二修憲門檻所需的席次，岸田就能逐步揮別一些比在野黨還要刺耳的「雜音」，安倍人馬恐怕也會逐漸遠離內閣或黨務核心。

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中俄威脅下，日本非核還能維持多久？

在日本討論核子武器，當然是言論自由，不會被抓去關，日本的軍工產業也有製造核彈的技術，但「核共享」竟是出自戰後最長政權首相之口，直指家鄉在二戰遭受原子彈攻擊、廣島出身的現任首相，就很難解排除政治聯想。

烏俄開戰後，日本連續兩周，都遭遇俄方侵擾，日本籍貨輪在烏克蘭南部海域遭到砲擊，俄羅斯直升機抵近北海道根室半島領海，侵犯日本領空。此外，今年中國海警船仍然不時進出釣魚台爭議海域或外側毗連區，日本面臨的區域威脅絲毫未減，但這是否讓日方驚覺，美日安保已經不夠用，還要加上北約模式，在德國境內存放美國核武，建立核威懾，才能保家衛國？

日方一向奉行不要同時與中俄兩國交惡的外交準則，核選項能提升多少安全係數，是未知數，但必然是一個可以立即團結中國、北韓、俄羅斯等鄰國，一致聲討日本的「按鈕」。

2014年，俄羅斯出兵併吞克里米亞，當時的安倍首相對於制裁俄羅斯，態度較為消極，說法是為了解決北方領土問題，而不得不讓步，安倍也被翻出任內極力擁護非核三原則。然而安倍卸任至今，對於安保議題的高強度發言，無不引起國際關注，奇妙的是，所談內容都是自己任內完全做不到或是否認過的事，在第三者看來，有時像是在給岸田下指導棋，有時又像是跟首相官邸扮演黑白臉，不過背後真正的目的，恐怕還是跟今年7月的參議院選舉脫不了關係。

誰的戰爭？誰的戰場？誰的和平？