2022/03/07,
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烏克蘭國家博物館1.2萬珍貴藏品面臨浩劫：僥倖逃過兩次世界大戰，不確定能否挺過俄羅斯入侵

烏克蘭國家博物館1.2萬珍貴藏品面臨浩劫：僥倖逃過兩次世界大戰，不確定能否挺過俄羅斯入侵
Photo Credit：AP / 達志影像

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Andrey Sheptytsky國家博物館位於烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），幸運的是，這間博物館在兩次世界大戰中都逃過一劫，至於面臨2022年的俄羅斯入侵危機，館長Ihor Kozhan表示不確定能否挺過這場戰爭。

俄羅斯在今（2022）年2月24日入侵烏克蘭，面臨戰爭砲火的烏克蘭，境內相關藝術藏品的保存工作也面臨嚴峻挑戰，烏克蘭最大的藝術博物館「Andrey Sheptytsky國家博物館」就連日收拾整理藏品，希望能在俄羅斯入侵西進的威脅中，保護烏克蘭的國家藝術遺產。

根據《美聯社》報導，在Andrey Sheptytsky國家博物館的畫廊中，其工作人員正將巴洛克時期的作品，小心翼翼地放入紙箱中保存；至於另一群工作人員則扛著18世紀的Bohorodchany聖像，以利疏散保存。

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館長Ihor Kozhan辦公室

博物館館長Ihor Kozhan表示：「有時候會流下眼淚，因為這裡付出了很多心血，都是需要耗費時間與精力的，而當我們在做一件好事，會感到很高興。但是，看到空蕩蕩的牆壁，會感到苦澀、悲傷。直到這最後一刻，我們才相信戰爭發生了。」

Andrey Sheptytsky國家博物館位於烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），幸運的是，這間博物館在兩次世界大戰中都逃過一劫，至於面臨2022年的俄羅斯入侵危機，Ihor Kozhan表示不確定能否挺過這場戰爭。而直到現在，每天都會接到來自其他歐洲文化機構的電話，詢問是否能針對保護博物館作品提供幫助。

目前博物館碰上的最大難題，就是該如何安全地保存館內1萬2000多件文物，負責珍稀手稿與書籍部門的主管Anna Naurobska表示，非常擔心一旦城市遭到襲擊，搬遷收藏品的過程中，這些藝術遺產就會處於危險之中，直到現在，還是不知道哪裡可以安全地存放這些文物。「而這是我們的故事，這是我們的生活，這對我們來說非常重要。」Anna Naurobska如此說道。

而不止Andrey Sheptytsky國家博物館，烏克蘭境內的珍貴遺產都面戰火的威脅。Ihor Kozhan則說：「博物館必須存在，人們必須在那裡，首先是下一代的孩子們，必須學習他們文化的基礎知識。」

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俄羅斯入侵烏克蘭至今超過10天，雖然烏克蘭境內各大場所與博物館都遭受摧殘，但戰爭衝突也引發各國關注，紛紛發起制裁行動，而抵制聲浪也延燒至藝文圈和娛樂產業。

例如，好萊塢片廠旗下商業鉅片不再於俄羅斯上映；俄羅斯藝術家也因無法認同入侵烏克蘭的暴力行為，致使不願代表俄羅斯參加2022威尼斯雙年展；世界影壇最高殿堂坎城影展也表示不歡迎俄國代表參展；蘋果等大廠無懼市佔率下滑，紛紛停止在俄羅斯銷售產品；音樂串流平台Spotify和影音串流龍頭Netflix也跟上抵制。

而且，與普亭（Vladimir Putin）私交甚篤的俄羅斯知名指揮家葛濟夫（Valery Gergiev），便因為不願表態譴責俄羅斯的態度，致使喪失多個榮譽頭銜與被迫取消各大表演。

今年的俄烏戰爭，除了檯面上的交火戰爭之外，也更是藝術領域的保衛戰。

新聞來源

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核稿編輯：翁世航


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