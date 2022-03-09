2022韓國總統大選全解析：盤點經濟、住房與外交等政策，誰能成為青瓦臺新主人？

韓國五年一度的總統大選，即將在3月9日一決勝負，這次共有14位候選人參選。其中四位領先群候選人，分別為最大在野黨國民力量黨的尹錫悅、執政黨共同民主黨的李在明、國民之黨的安哲秀，以及正義黨的沈相奵。不過，外界多將這場大選聚焦在尹錫悅和李在明身上，兩人選情從民調公布的結果來看，可說是旗鼓相當。

事實上，2月23日至2月28日，旅外韓國公民早已為大選投下神聖的一票。據《韓聯社》報導，約有22萬人海外韓國公民申請投票。在3月2日最後一次電視總統大選辯論結束後，3月3日開始，韓國媒體也被禁止報導任何有關民調的資訊。而3月4日至5日，韓國國內也將進行為期兩天的「提前投票」。

根據民調公司「蓋洛普」（Gallup）民調指出，受訪者中約35.2％願意提前投票，61.4％仍希望在3月9日到現場親自投票。這次願意提前投票的比例，是有史以來最高的一次。蓋洛普民調顯示，35.2％願意提前投票的受訪者中，有約47.7％是共同民主黨的支持者，而國民力量黨的支持者僅有25.9％。

3月3日民調「封關」前，各家民調機構研究結果仍顯示尹錫悅、李在明的選情相當接近。韓國民調機構「Realmeter」3月3日公布的民調：尹錫悅45.1％、李在明40.6％、安哲秀7.1％。另外，蓋洛普在安哲秀宣布退選前做的民調顯示，尹錫悅支持率僅39％，以1％領先李在明38％、安哲秀12％、沈相奵3％。

此外，蓋洛普綜合各候選人支持者的性別和年齡層分析，尹錫悅最終將以43.4％勝過李在明40.8％、安哲秀10.9％、沈相奵3.4％。不過，蓋洛普分析認為，由於3月3日安哲秀的宣布退選，考慮到民調封關，難以預估他退選會對這次投票結果造成何種影響。

韓媒《今日金錢》（Money Today）3月3日公布的民調則指出，若是尹錫悅、李在明、沈相奵三強競爭的選狀下，尹錫悅以42.5％略優於李在明42.2％和沈相奵7.3％。另外，若是尹錫悅、李在明、沈相奵、安哲秀四人競爭的情況，尹錫悅則以40.6％贏過李在明39.2％、安哲秀9％、沈相奵2.1％。

以上民調，都一再顯示這次兩大黨候選人選情膠著程度。再者，安哲秀3月3日宣布退選支持尹錫悅，更使原先就撲朔迷離的選情難以猜測。

有一派認為，安哲秀原先擁有約10％支持者，多數可能會倒向尹錫悅，藉此拉開與李在明的差距。如《中央日報》3月3日公布的民調指出，若尹錫悅與安哲秀合併單一候選人成功，尹錫悅和李在明的支持率將分別為47.4％和41.5％，尹錫悅將以5.9％勝出。

不過，也有另一派認為，安哲秀退選並不一定會替尹錫悅選情加分。《今日金錢》分析前段提到的兩項民調認為，「三強競爭」（沒有安哲秀）和「四強鼎立」的選舉結果，尹錫悅之所以在「三腳督」僅略勝李在明0.3％，就是因為安哲秀的支持者，在沒有安哲秀這選項能投時，多數人實際上會投給李在明，約有26.8％的人轉投尹錫悅；36.9％轉投李在明。

不過，《霧谷晶策》認為，以上民調和分析也都只能參考用。畢竟，上述民調都是在安哲秀宣布退選前所做，參考價值有限，很難精確預估選民在安哲秀退選後會如何選擇。並且，民調在同日也封關，因此更難確切了解選民目前真正的投票傾向。再者，數項民調都顯示目前兩大候選人民調並駕齊驅，都在民調誤差範圍內，韓國未來五年的青瓦臺主人，仍在未定之天。

國民力量黨候選人尹錫悅｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

尹錫悅從政背景跟選舉爭議

代表最大在野黨「國民力量黨」的尹錫悅，從政經驗相比李在明等候選人較不豐富。尹錫悅曾擔任過律師、地方檢察官、檢察廳長和檢察總長。不過，首爾國立大學法律系出身的他，實際上與政界一直有種「特殊連結」。

尹錫悅最知名的功積，就是自2017年被上任不久的現任總統文在寅，指名為首爾中央地方檢察廳長，在他任內主導多項韓國前總統、國家情報機構高層和知名企業的調查和起訴，包括起訴韓國前總統朴槿惠「親信干政」事件、前總統李明博貪腐案。據《韓國先鋒報》（The Korea Herald）報導，在他任內，他還調查並起訴三名韓國國家情報院（National Intelligence Service, NIS）院長和超過100家大企業的高層和前高層。

實際上，尹錫悅過去擔任檢察官時期，就相當擅長調查各類「貪腐案」和國家機構醜聞。舉例來說，尹錫悅過去在地方檢察廳擔任過特殊搜查部長，負責調查各類醜聞及貪腐案。另外，他更曾擔任國家情報院特別搜查組長，主導調查國家情報院「操縱大選」醜聞。2019年時，文在寅更指派尹錫悅為檢察總長，希望借助他過去調查貪腐案的豐富經歷，嚴格調查政府相關的貪腐案。

但是，出身執政黨的共同民主黨、現任總統的文在寅恐怕想都沒想到，他在2017年一手提拔的尹錫悅，現在卻成了共同民主黨李在明總統之路上的最大障礙。再加上，尹錫悅當選，文在寅恐怕躲不掉韓國總統卸任被「查水表」的「傳統」。

今（2021）年2月時，尹錫悅接受韓國《中央日報》採訪時表示，他將調查現任政府「根深蒂固的腐敗」。當時文在寅憤怒反擊且批評尹錫悅的言論，要求他道歉。文在寅還質疑尹錫悅這番說法，是否表示過去他任內擔任中央地方檢察長、檢察總長期間，對政府積弊視若無睹。