時代力量主張恢復1年徵兵制，王婉諭：女性不應被排除在「全民國防」之外

烏克蘭與俄羅斯發生戰爭情勢緊張，引發各界對國防有更多關注與討論；除了最近剛剛上路的新制教召外；時代力量立委邱顯智、王婉諭今（7）日早上召開兵役改革記者會，除了呼籲徵兵制恢復1年，增強後備軍人戰力，更提出女性也不應被排除在「全民國防」之外，參與軍事訓練應該有更多元化的樣態。

恢復1年當兵？

邱顯智表示，因為俄羅斯入侵烏克蘭，他感受到很多人都有防衛台灣的決心，但他認為台灣根本沒準備好。從上位防衛戰略、延伸出來的兵役制度，軍事訓練納入民力的國防動員等，台灣國防體系有太多防衛問題。過去不論軍民從上到下台灣沒有認真面對與生存攸關的防衛問題，得過且過的態度造就現在國防體系，「這樣能夠嚇阻中國侵略念頭嗎？台灣發生戰事，真的能夠抵禦中國侵犯嗎？」邱顯智懷疑。

邱顯智指出，台灣現行兵役制度，從2018年起徵兵制正式邁入以募兵制為主的「徵募並行」，儘管保留成年男子服兵役的形式，但役期從1年縮短為4個月。這樣的兵役制度會衍生出問題，如常備兵兵源不足，後備兵力兵源不足而戰力更是不足，軍事訓練縮短成4個月的義務役根本無法培養出有戰力的後備軍人。

不過日前國防部長邱國正針對此議題，曾回應現在是台灣的兵役制度為「募徵併行」，外界質疑4個月的軍事訓練役期短、沒戰力，可是有21萬、約九成兵力，都是從募兵來的，役期起碼4年，這些人是有戰力的。

邱顯智也說，軍事訓練教育召集訓練內容難以讓人上場打仗，他舉射擊為例，教召只教臥射，槍靶都放好了，實際上的戰場，不可能把槍靶放在那邊打，歐美早已開始訓練動態射擊。

他主張，應強化義務役退伍軍人後備戰力，徵兵制恢復1年的受訓期間。作為延長役期的配套，國防部必須痛定思痛，啟動軍事訓練教召訓練內容全面改革，讓訓練內容與時俱進，達到實際戰場遭遇狀況，別再讓當兵變成浪費生命。

王婉諭：女性不該被排除在全民國防之外

時代力量立委們也提出，應審酌國家安全、社會發展需要，女性也應納入多元形式義務參與，擴增整體戰力。

王婉諭表示，台灣社會長期針對女性需不需要當兵有討論，《憲法》第20條載明「人民有依法服兵役的義務」，但《兵役法》是說中華民國男子依法皆有服兵役的義務，基於我國《兵役法》規定 服兵役義務限縮在生理男性身上。

王婉諭表示，1993年立法的《兵役法》主要因為過去刻板性別分工，這種刻板立法早已不符時宜，造成女性服兵役的現實困境跟障礙部分應該具體檢討，兵役制度完全沒有考慮到女性需求，組織架構、硬體環境等都無法提供女性足夠友善的環境，女性不應該被排除「全民國防」在外。

王婉諭指出，國防不是只有拿槍上戰場，包括軍事知識、救護技術及防災訓練等，都應納入整體的國防規劃。一旦戰爭爆發，不只是需要前線的士兵，也應把社會的後勤人力都納入考量，才有辦法達到全民國防，女性跟無法當兵的男性都應納入多元義務參與的考量。全民有保家衛國的義務，國家也應提供完整多元的參與方式。

這個「女性當兵」的議題在台灣經常被討論；國民黨籍的台北市議員徐巧芯也曾提出，別認為4個月的軍事訓練役就足以上場應戰，更不要只教召退伍多年的男性充數字，應藉由調整政策，「要求年輕人不分男女都必須盡國民服兵役的義務」。

民眾黨立委邱臣遠本月4日在立法院備詢時，也談及關於「未來女性義務服兵役」的可能性，認為台灣因應現階段防務需求，朝向以色列「全民皆兵」的方向發展；國防部長邱國正當時回應表示，男女兵役問題，國防部有編組研究。

另外也有民眾，曾於2016年在公共政策平台上提案，要求修改《兵役法》的條文，女性要如同男性一樣都要服四個月的常備役軍事訓練與替代役。後來國防部也回應，兵役制度轉型以後，已逐步擴大晉用女性人力，讓符合服役標準且有志從軍的女性可以加入國軍，並年年檢討服役環境，保障性別平等及工作權，「現階段於合憲合法架構下，考量國防實務需要及所需社會資源，無徵集女性國民服兵役需求及修法必要。」

不過現在情勢又有所不同，女性當兵的議題，可能會隨著國際及兩岸情勢改變，加上「全民防衛動員署」的運作逐漸成熟，國防部也必須更具體的思考並研擬可行的方案，而非以再以「現階段還沒有需要」來回應。

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核稿編輯：翁世航