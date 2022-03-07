香港去年買6億俄羅斯煤發電，可以不買嗎？

俄羅斯入侵烏克蘭，引發多國制裁。不過，好多國家仍然購買俄羅斯出產煤和天然氣。香港呢個城市都唔例外，根據統計處數據，過去10年香港都有從俄羅斯進口煤（見圖），去年涉及67萬公噸未黏結煙煤，貨值逾6.1億港元。

究竟係中電定港燈購買俄羅斯煤發電呢？「中電資料冊」披露，發電用低排放煤為例，除印尼外，亦開始從美國採購。而「港燈企業資訊 2020/21」披露，燃煤來源係印尼、俄羅斯，由此可見應該係港燈購買俄羅斯煤。

隨著各國制裁俄羅斯，好多企業都要考慮經營風險和道德責任，係咪繼續從俄羅斯輸入煤、天然氣呢？如果繼續輸入，又用咩方式結算呢？

現實層面，歐盟5成天然氣進口嚟自俄羅斯，短、中期無法擺脫俄羅斯能源供應。但香港停用俄羅斯煤並非不可行，翻查統計處2021年數據，香港進口煤主要來源地和貨值：

第一位印尼煤：43億元（532萬噸）

第二位俄羅斯煤：6.1億元（67萬噸）

第三位澳洲煤：4.5億元（37.7萬噸）

俄羅斯煤只佔總進口量一成左右，大可從其他國家進口代替。不過，進口燃料除咗考慮價錢，更多係能源安全，例如之前印尼暫停出口煤，打亂東南亞地區能源供給。如果手頭有兩個或以上進口選擇，起碼一個出事，仲有另一個揀。

呢幾日新聞睇到俄烏戰事越發殘酷和血腥，停買俄羅斯產品，係咪可以制止戰事？似乎機會好微，但繼續購買，又係咪變相財政上支持俄羅斯？

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex