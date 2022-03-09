建築系跟土木系有什麼差別？最基礎的分法就是「一個負責畫，一個負責蓋」

文：工程先生

人家說隔行如隔山。雖然，這個問題對我們從業人員來說很基本，但是，還是常常會碰到業外人士問說「你們學土木的跟學建築的，到底有什麼不一樣？」總之，最基礎的分法就是一個負責蓋，一個負責畫。通常來說，蓋的不會畫，畫的不會蓋，所謂術業有專攻，我們社會就是因為專業分工才得以進步的。

學能上的分別

大學時期，建築系跟土木系的訓練是完全不同的兩回事，舉例來說，建築系比較偏空間、美感、法規上的訓練，探討建築與人的關係。不過，我本身是土木出身的，因此，對於建築系的同學來說，大學時代在學什麼，比較沒有那麼詳細的認識。

總之，建築主要設計的案件包含房子，舉例來說，我們在路上看到的高樓大廈、建案；公共建設如圖書館、火車站、美術館等等，都出於建築師之手，土木系畢業的同學基本上是不能插手建築設計的。但是，有些設計，土木系畢業也可以做。

土木在大學時期最重要的就是力學，舉例來說：應用力學、材料力學、結構學、鋼筋混凝土、鋼結構設計、土壤力學、基礎工程、施工學、營建管理、測量學等等，主要就是在學習怎麼把設計圖實際放到真實空間中。像是，什麼工項要先做、什麼要後做之間的關係。還有，計算建築物的骨架怎樣配置才穩固，就是所謂的結構設計。上面提到土木系畢業可以做的設計，就是這個。

除此之外，房屋結構設計、橋梁設計、公路設計、水利設施設計等等一些民生類公共工程的設計製造，土木系畢業都可以做，只不過，要多修一點專項課程，甚至攻讀研究所。

事實上，土木系大學畢業後的研究所，分門別類非常細緻。舉例來說：結構、交通、材料、水利、空間資訊、大地、營管、資訊等等組別。基本上，最多人念的是結構組，因為，設計結構是土木系研究所畢業生做的大宗業務，不然，就是去營造現場當工程師，剩下，有可能往公務體系發展。

公務體系有大量公共建設需要土木系畢業生來承辦，不過，業內有一句玩笑話叫做：「今日土木，明日土城（土城看守所）。」土木公務員薪水沒多少，但是風險很大。所以，土木公職常常招不滿人，我很多同學進去沒多久就離開了，待得住的基本上很容易升職，畢竟，競爭比較少一些。

Photo Credit: 中央社 公路通常也由政府公開招標，顧問公司負責設計

業務上的分別

在設計端的業務分別，在上一段講的都差不多了，其實，土木系畢業可以去考土木技師、結構技師、大地技師等等專業技術人員；，同樣的，建築系畢業可以考建築師。基本上，建築師的考試是比技師考試難的，從建築師及格考科可以保留這點就看的出來。然而，建築師在設計好一個案子時，會把結構、機電部分再分包給結構技師及電機技師設計。簡單來說，讀土木的永遠在讀建築的後端，喜歡房子的會比較建議讀建築。

至於營造端呢，事實上，有些建築系出身的前輩會走監造的路線。例如，公共工程的監造通常是建築師事務所指派、而私人案則是會由業主指派。當然，有些很討厭坐辦公室的建築系學生，最後也會走營造端。但是，土木系畢業的同學想走建築就沒那麼容易了，畢竟我們沒有法規、美學類的訓練。

土木系畢業生想走製圖的話，會偏向營造廠的規劃部門，專門負責畫施工圖。為什麼要畫施工圖呢？因為，建築師在設計圖面的時候，不會把所有詳細的資訊都規劃在建築圖裡面，他們常常只負責建管要求的那些圖面而已：平面、立面、剖面、電梯詳圖、裝修表、好一點會有部分項目的詳圖，然後常常畫錯，因為複製貼上後沒有檢核。

其實我不建議建築跟營造分家，當他們自己做做看自己畫的圖蓋不蓋得出來之後，下次應該就不會亂畫了。

結語

如果用一句話概括兩者的分別，我會說：建築負責設計、土木負責施工，沒有誰好誰壞。如果高中畢業生要選系是用誰賺的錢比較多的話，那應該選擇電機、資工或去考醫生，所以如果你對建築物有興趣的話，就看自己喜歡做什麼就去選擇吧。

本文經工程先生授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航