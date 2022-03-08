海基會工作具有「抗拒誘惑」的神聖性，讓有道德瑕疵者領導恐難服眾

文：吳建忠

羅馬帝國凱撒大帝曾說，皇后的貞操不容懷疑。這句話現在被引用來期許海基會代理董事長，恰如其分。高標準要求海基會代理董事長的操守、品德，不容許有任何瑕疵，避免影響國人對兩岸關係的發展信任。

根據某週刊媒體報導指出，海基會代理董事長兼金寶電子公司董事長許勝雄，涉嫌利用人頭盜領員工認股權證。記者在21日求證許勝雄，他親上火線表示，「的確有用人頭認股權證，但這些都是保留給對金寶集團有特殊貢獻或是未來招聘新進員工，一般企業的習慣向來如此。而且這些都是總經理核定、董事長核准以後放行，所有的作業都是依照規定辦理。」

根據上述說法，似乎是記者故意把疑雲貼到海基會代理董事長身上，然後伺機而動，要他自證無辜。這種把舉證責任放在海基會代理董事長身上，這是種有罪推定。不過，如果記者有某種原因，真誠地相信海基會代理董事長涉慮警告，檢控若無法及早因應，恐怕爭議將會延燒。

關鍵在於，在這個資訊流快速的時代，對本業就是操作文字的人來說，要寫出一個「國人覺得這樣好像不好」的新聞或臉書其實不難。但是法律這件事之所以其實一直有一種其實很感性，或空泛的關於「智慧」的概念，或甚至某意義上可以說是情懷了，也是最直接的「皇后的貞操不容懷疑」。

回到海基會代理董事長身上的問題就是，在討論這個工作的尊嚴跟尊重的時候，到底能不能一併承擔這個工作的神聖性。

海基會代理董事長這個工作中，必然要面對的統戰讓利的誘惑，這是一個面對誘惑的工作，中共長期不允許吃中國飯砸中國碗，中共依賴市場大餅對台商外企「以民逼官」行之有年，惡行罄竹難書。

直言之，兩岸關係不睦，海基會董事長角色更顯重要。海基會董事長的重要，主要體現在承平時期和中共交手時的風度和分寸，在關係不睦時，要向外展現中華民國政府對中共有足夠全面的認識，海基會成立宗旨就是促進兩岸民間和諧交流。

眾所周知，許勝雄董事長自2020年8月起代理海基會董事長一職。該職務涉及兩岸經濟、社會、文化之交流，具有高度的政治敏感性。對於中共近年來對台灣以商逼政，使用經濟手段加深台灣對中國依賴，已經慢慢獲得成功。自太陽花學運後，更有很多人憂慮中共以經濟力量逐漸控制台灣，若以現實主義角度出發，台灣人對此現象感到很悲觀，不知道如何迴避。

關鍵在於，兩岸關係對維持台灣的憲政民主秩序而言，一直是挑戰，而不是機會。假使許勝雄董事長在面對私益時，沒有做好利益迴避，甚至引發特別背信之爭議。我們又怎能相信他在公共事務以及兩岸交流事務上，能夠堅定捍衛台灣民主誠信之價值呢？希望許董事長盡快出面向大眾解釋疑惑。

Photo Credit: 中央社 金寶電子董事長許勝雄

太陽花學運以前，讓利制度和人相互促成的默契和鞏固，造就了日益盤根錯節的利益和權力結構，導致兩岸關係病入膏肓，最後成為爛泥中的一灘死水，核心位置不能成為扭曲體制和結構下的既得利益者。國人疑問企業是否為了在中共對台紅利和政策性補助的政策優惠中勝出，會不會趨炎附勢呢？

眾所周知，若是球員兼裁判的疑慮不消除，這將成為特定少數人權力、金錢和人情交流的籌碼。更嚴重的是，無法利益迴避將成為健康兩岸關係的絆腳石，和世代不正義的資源掠奪者。

此刻的海基會代理董事長的澄清說法，只是依循前人惡習，難以杜悠悠之口，應有重大利益迴避的思量，徹底禁絕人頭認股權證現象、終結家族利益共謀的網絡。重要職務必須直接在被嚴重扭曲的權力、利益和人情糾結的枷鎖中掙脫，還給國人對於皇后貞操的信任感。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航