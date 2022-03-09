剝削非洲留學生醜聞不只是學校的病徵，教育部與主政者都得直面問題癥結

文：局外人

月前中州科技大學被媒體《報導者》揭發涉及剝削烏干達等非洲國家的留學生，迫使這些留學生在惡劣的待遇及條件下作廉價勞工，消息一出引發社會譁然。

在輿論的壓力下，教育部才進行介入，並勒令該校即日起禁止境外招生、列為專輔學校，並施以扣減補助款的懲處。稍後，在檢調單位的偵辦下，該校遭到搜索，並羈押前推廣中心主任等人，相關調查仍然在持續中。

不過，這並非首次外籍留學生遭到剝削的醜聞，近年陸續傳出康寧大學斯里蘭卡留學生被迫非法打工、建國科技大學印尼留學生被迫超時工作、明道大學史瓦帝尼留學生被迫在雞肉工廠工作等案例，顯示出這種不肖大專院校高層、人力仲介再加上黑心企業三者共謀的壓榨、剝削留學生的現象，已經成為今日高教亂象中的一環，特別是在處於後段班的私立大專院校更是嚴重。

當台灣公眾因為受害留學生當事人向《報導者》痛訴其遭遇，以及進退維谷的困境時，實在不能不為此感到羞愧及憤怒。也為有關單位長期坐視這種行徑的不作為感到憤慨及無奈。

而吾人不能不指出這些留學生遭剝削的醜聞，正是今日台灣高教危機的病徵之一，當私立大專院校因為少子化面臨招生不足的存亡危機，不少處於危機邊緣的私立大專院校經營者遂將腦筋動到招收東南亞、南亞及非洲的生源，但是在缺乏嚴格監督的招生程序以及配套措施不足的情況之下，使得這些抱著憧憬跟有心向學的留學生往往容易成為不肖大專院校高層、人力仲介再加上黑心企業共同壓榨、剝削的受害者。

儘管事發之後，教育部高層官員信誓旦旦的保證會修改制度跟加強監管來「斬斷私校與掮客利益鏈」，但是這些承諾是否會因為私校與掮客背後延伸的政商勢力所阻撓，而落得徒法不足以自行的程度？讓人不無疑慮。

試看現在《私校退場條例》在立法院備受爭議的審議過程，甚至被全國教師工會總聯合會與高教工會質疑是否淪為「假退場、真圖利」，就知道要斬斷這條利益鏈並非易事。

而教育部長年的被動、甚至不作為，任由私立大專院校的亂象叢生，直到近年來外籍留學生遭剝削的醜聞頻頻發生，教育部的責任同樣該被嚴厲究責，而非任憑教育部矇混過去。

Photo Credit: 中央社 教育部長潘文忠

面對外籍生遭剝削的醜聞所反映出的高教危機，已經不僅僅是教育部所能處理的問題，正如有識者所言需要勞動部、外交部等部會的共同處理，至於背後結構性、系統性的高教問題，更需要總統及行政院院長的主政者層級的直接處理。

唯有正本清源的解決目前蔓延的高教危機，才能整頓出一個正常的高教學術環境，讓外籍生在內的所有高教師生得以專心致志的追求自身的成長跟志趣；反之，任憑高教危機持續惡化，所衍生的種種亂象，包括外籍生遭剝削的情況，只會越演越烈，讓台灣高教的沉淪不知伊於胡底。

正如筆者之前在網路媒體為文〈從紀錄片《上學去》看台灣高教危機〉所強調的，今日的主政者和相關主事者其實已經沒有繼續迴避、冷處理這場危機的餘裕，當高教危機所延伸的外籍生遭剝削醜聞已經引發公憤、甚至影響到台灣國際形象之際，主政者和相關主事者還能繼續迴避下去嗎？

只要教育部乃至於相關主事者抱持「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的態度面對高教危機衍生的亂象，不敢直面問題癥結，那麼下一個外籍生遭剝削醜聞的爆發，只是時間的問題，永無根絕的一日。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航