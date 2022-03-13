理科太太結束五年婚姻，給我們經營關係的兩個提醒

嗨，大家今天過得還好嗎？回顧2021年，太多名人離婚。有粉絲來信問我對於這則新聞的看法。

婚姻是太多面向的糾纏，兩個家庭成長背景不同的人，面對原生家庭、生活習慣、價值觀、金錢觀和財務狀況不停考驗彼此，每天太多東西可以吵，感情再好也禁不起每天爭執摩擦。

這篇新聞重點之一是經濟問題。我想問如果今天角色互換，變成理科太太花先生的錢，大家會不會對於經濟弱勢的那一方有所批評？雖然說台灣是多元包容的社會，但是對於家庭的傳統角色，連我自己都還是比較傳統，期待男性稍微付出多一點。

但女性千萬記得，人家不是你爸，沒有必要幫你付帳單；女強男弱的話，男性也要評估自己要對於家庭部分更多付出，因為是另一半分擔掉了經濟壓力。畢竟成家後，事情就是這麼多。孝親、育兒、夫妻關係經營、付各類帳單、各類家事整理打掃，一方少做的，勢必會變成另一方的事。

但每個人都有自己的強弱項，每樣家庭事務也很難量化，很難完全分工。有聽說朋友去婚姻諮商，把家事分工後隔月互換。雖然沒有依能力分工，但也是初期檢視彼此持家能力的好辦法。當然大絕招就是花錢消災，能花錢外包都外包出去，那經濟還是婚姻品質最大的重點。

回到這次理科太太事件，我想到我們金融業為數不少的女強人們。強勢的女性，尤其是條件好的女性，可以在事業上衝鋒陷陣，錢可以自己賺。但是如果她能夠把自己照顧這麼好，為什麼還要找一個人來花她的錢？（所以現在能把自己照顧好的男性也不想結婚了，以前亞洲媽媽都太能幹，把孩子照顧很好，也造成不少生活白痴。）

成功的人更需要的是支持和愛的感覺。更不用講育兒之路艱辛，付出許多的時間，孩子睡著後，父母們才能分出零碎時間給自己（我也是這時才有時間寫作），帶來更強烈的婚內孤獨感。

可以看到理科太太的發文，期待對方用心對家庭，對孩子付出。疫情下大家都不容易，大家都很焦慮，我和我先生還有身邊不少朋友出現失眠等身心問題。國內外因為在家時間大幅拉長，家暴和虐待通報大幅提高。因為大家都想辦法為生活型態大幅改變適應，這要耗費相當大的心神，更不用說沒有辦法拉開安全距離、突然失業或是育兒家務的重新洗牌，也會把關係中的問題放大。

這篇另一個問題在女性主導很多事情。我自己也算是強勢的人，畢竟做業務或是創業當老闆，不可能沒有主見。我了解強勢方拉著對方前進，可以讓事情快速推進，卻容易忘了不時停下腳步，看看對方的狀態。

這好比是金管會要求我們理專每年要幫客戶更新風險評估，大家都覺得很煩，好像就是在例行公事。但客戶的風險偏好，會隨著市場波動和家庭生命週期等隨時改變，另一半對我們的忍受度，也可能會隨著零用錢或是自己的狀態改變而有所波動。一年更新一次另一半滿意度當然不行，至少每個月更新一次吧？

也聽過其他比較極端的例子，強勢那一方，每每壓落底，或把對方的自尊心隨意拿來踩踏。現在幾乎都是雙薪家庭，大家在工作、育兒、通勤和財務壓力下生活，不小心就會傷害到對方的自尊心。我了解大家都很辛苦，但沒有把隊友照顧好，一個人我覺得真的要好好評估，真的是碰到豬隊友當然就放生，沒幫忙還要處理他扯的後腿反而更累。

Photo Credit: 中央社 本名陳映彤（右）的網紅理科太太與丈夫打離婚訴訟，雙方同意離婚後，在孩子監護權及夫妻財產如何分配尚未達成共識，陳映彤25日上午赴台北地方法院家事法庭進行調解並受訪。 中央社記者劉世怡攝 111年1月25日

所以對這個新聞我給自己兩個提醒：

一、隨時保持溝通了解對方的需求

我自己在婚姻中也常常會有期待落空。但被育兒和生活鎖事消磨太多，與其等待驚喜，不如直接和對方說才符合現代的快狠準。曾交往過以我為中心的對象，我也受不了，會太干涉我的空間和時間。

常常聽到有些關係結束，也是某些一方重視的問題，溝通多次依然得不到回應或解決，放棄不再溝通也是放棄經營關係的信號，但常常是被要求改善那方，被分手才事後懊悔不已。都說這麼多次，聽不進去是誰的問題？

二、莫忘初衷

想想這個人一開始是怎麼吸引我們的、我們愛上的優點是什麼。雖說長久關係的重點是是否能忍受對方的缺點，但是如果對方已經向下沈淪到，連這些優點都消失殆盡的時候，我真的不知道為什麼還要維持關係。當然標準是雙向的，人不能只要求別人。我也是用這點去評估要不要結束一段關係，甚至是工作。婚姻或關係雖然感覺是很感性的，其實經營方式都可以理性量化。

下決定開始或結束關係都不容易，但人是隨時在改變的，如果沒有誠實面對自己和關係的狀況，讓我們不開心的關係只是在消耗我們的人生。人生很短，最重要是對自己和最珍愛的人負責。這篇也獻給我一個沒辦法下定決心結束不對關係的好朋友。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航