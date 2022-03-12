新聞報導「男子食用隔夜菜引發敗血症雙腿遭截肢」，吃剩菜真的這麼危險嗎？

讀者李先生2022年2月22日，利用本網站的「與我聯絡」詢問：

上面的連結打開，是一篇發表在《TVBS新聞網》的文章，雖然標題有給自己打了個問號，但它難免還是會讓大家以為吃隔夜菜是很危險，有可能會導致截肢。

事實上，隔夜菜很危險的傳說已經行之有年，只不過，這些傳言裡的罪魁禍首是亞硝酸鹽。請看我發表的〈華視：年菜回鍋恐致癌〉，以及〈亞硝酸鹽致癌？誤會大了〉。

《TVBS新聞網》文章裡所說的《新英格蘭醫學期刊》文章，指的是發表於2021年3月11日的一個案例報告：〈Case 7-2021: A 19-Year-Old Man with Shock, Multiple Organ Failure, and Rash〉（病例7-2021：一名患有休克、多器官衰竭和皮疹的19歲男子）。這個案例報告的摘要是：

一名19歲男子因休克、多器官衰竭和皮疹被送入兒科重症照護室。入院前20小時，他在吃了餐廳剩飯後出現腹痛和噁心。入院前5小時，皮膚出現紫色變色。做出了管理決策。

男子遭截肢，禍首是隔夜菜？

《TVBS新聞網》文章裡所說的「近日一支YouTube影片」，指的是發表於2022年2月16日的〈A Student Ate Suspicious Leftovers For Lunch. This Is What Happened To His Limbs〉（一名學生吃了可疑的剩菜當午餐。這是發生在他四肢的事情）。

在這個影片裡，網名叫做Chubbyemu的Dr. Bernard用紀錄片的手法講解那個發表在《新英格蘭醫學期刊》的案例。在他的敘述裡，有一個很重要的情節，是《TVBS新聞網》那篇文章完全沒有提起的。（註：Dr. Bernard的全名是Bernard Hsu。他是藥學博士，雙親是從台灣移民到美國）

事實上，《TVBS新聞網》那篇文章所說的「朋友」，應當是「室友」才對，而隔夜菜就是這位室友吃剩下來的。Dr. Bernard說這位室友在吃那份餐館食物時，就已經發生嘔吐。也就是說，那份食物在還沒有被放隔夜之前，就已經是有問題。

醫院檢查那位患者的血液，發現他是被腦膜炎雙球菌感染而發生敗血症，但是他並沒有出現腦膜炎。Dr. Bernard還說這位患者在12歲時有接種一劑腦膜炎雙球菌疫苗，但是卻沒有在16歲時再接種需要間隔兩個月的兩劑疫苗。Dr. Bernard也說這位患者的室友則是有接種完整的腦膜炎雙球菌疫苗。也就是說，那位室友有得到疫苗的保護，但那位患者則沒有。

事實上，Dr. Bernard在影片的一開始就說：「我不打算就食物或剩菜來嚇唬任何人。今晚我會吃剩菜，就像我每天都會做的一樣。我馬上會讓你了解，這是一件在完美風暴序列中發生的異常事故。我每個月都會發布一個視頻，所以如果你點擊訂閱和通知鈴，我們就可以一起吃剩菜。」

所以，Dr. Bernard開宗明義就說，他本人是天天吃剩菜，也邀請追隨他的粉絲一起吃剩菜。那，為什麼《TVBS新聞網》偏偏就要說「患者被截肢的罪魁禍首竟是隔夜菜」？

老是被抹黑的隔夜菜

在我發表完上面文章後，有兩位醫師來我的臉書留言。Ming Hung Tsai醫師說：「台灣電視台有被受訪的醫師、還喜孜孜地分享在群組，我當天就指出跟《新英格蘭雜誌》差很多！……電視新聞一直在唬人的重點說冰箱剩菜會截肢、訪問一些醫師，要加熱幾度，歪樓了。」

邱品齊醫師是來跟我說，他也有在他的臉書指出媒體及所謂的專家製造謠言。他說：「現在的新聞大多已經很少探查真相了，在加上很少會深究新聞源頭的專家們，就這樣一錯再錯變成亂七八糟的謠言。……記者也用錯誤的內容詢問醫師意見，結果一錯再錯導成是食物／腸胃道細菌所致。」

邱品齊醫師的貼文有連結到一篇《壹新聞》在2022年2月21日發表的〈吃隔夜雞肉麵引「敗血症」！英國學生雙腳慘截肢保命〉。

看到這個標題，真的是啼笑皆非。英國學生？哪來的英國學生？

那位不幸被截肢的人，是被送到哈佛大學的教學醫院Massachusetts General Hospital（麻州總醫院）治療，而病例記錄顯示他是住在New England（新英格蘭）。所謂新英格蘭，指的是美國東北角的六個州（包括麻州）。600年前英國人（英格蘭人）穿越大西洋來到美洲，開始在這個地區定居，所以這個地區才會被叫做新英格蘭。（註：有關病例記錄，請看〈A 19-Year-Old Man with Shock, Multiple Organ Failure, and Rash〉

新英格蘭是美國的一個地區，應該是基本常識啊！身為新聞媒體，怎麼會連這種基本常識都沒有？

這個新聞還說：

只是吃個雞肉麵卻導致如此嚴重的後果，不過國內家醫科醫師表示「見多了」。家醫科醫師劉伯恩：「本身細菌濃度就很高的話，尤其是隔夜的時候，它細菌濃度，特別是蛋白質又加上所謂雞肉等等，可能也是有油脂類，就是讓細菌有很好的一個繁殖空間。」

見多了？見多了隔夜菜導致截肢？劉醫師真的見多了隔夜菜導致截肢？可不可以請他說說他曾經看過多少個案例？

那位不幸患者的病例記錄裡有這麼一句話：「患者在入院前20小時一直很好，當時他在吃了飯、雞肉和撈麵餐廳剩菜後出現了瀰漫性腹痛和噁心。」

那位患者最後是被確診罹患Purpura fulminans due to meningococcemia（腦膜炎球菌血症引起的暴發性紫瘢病）。根據CDC發表的Meningococcal Disease（腦膜炎球菌病），腦膜炎球菌的潛伏期是一到十天，而最常見的是三到四天。