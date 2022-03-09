少女喝醉酒跑去刺青，事後反悔可以提告傷害罪嗎？

根據新聞報導，台北市一名陳姓少女在喝醉酒後，答應讓楊姓業餘刺青師練習在她的右手臂上刺青。但在酒醒後覺得刺青圖案難看，又害怕被父親罵，於是改口稱楊男未取得其同意，控告其傷害罪。

由於雙方在地檢署偵辦期間就已經達成和解，所以最終以不起訴結案，但楊男的行為究竟有沒有犯法的可能呢？一起來看看法操的分析。

得被害人承諾

刺青的過程中會對皮膚造成一定傷害，但若是因此就認為成立傷害罪，那刺青師傅豈不是整天吃官司就飽了？這種情況，在刑法上會適用「得被害人承諾」此種「超法規阻卻違法事由」來免於不法。

「超法規」的意思就是它其實沒規定在法典上，但由於考量利益衡平的結果，所以也承認這種阻卻違法事由。「得被害人承諾」的意義在於被害者出於自由意志放棄部分法益，且範圍不得違反善良風俗（例如剝奪生命法益）。

所以當被害者（接受刺青者）同意行為人（刺青師）對其為輕度傷害行為（刺青）時，因為具阻卻違法事由，因此不會產生違法的問題。

有可能處在無行為能力的狀態？

在民法第75條規定，無行為能力人（7歲以下）的意思表示無效，如果是處於無意識或精神錯亂的狀態下亦同。

《民法》第 75 條

無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。

所以如果是喝酒喝到沒有意識的情況下讓人刺青，或許就能依《民法》第75條後段主張自己當時的意思表示無效，所以契約不成立，師傅應負回復原狀之責，要賠償去皮膚科消除刺青的費用等等。

不過當下究竟有沒有喝到陷入無意識狀態？這部分就是原告應盡的舉證責任了。如果沒有辦法證明自己是處於無意識的狀態下同意刺青，那在民事訴訟上也很難取得勝訴機會。

未成年人的行為應經法代同意

由於新聞中使用「少女」這個詞，代表陳女可能是未成年人。我們先不管未成年人為什麼會喝醉這件事，但至少在這個前提下有一點是刺青師站不住腳的。

因為七歲以上之未成年人在民法上屬於「限制行為能力人」，除了日常生活所需事項（法律稱為「純獲法律上利益」）外，其意思表示必須得法定代理人的同意。既然刺青不屬於日常所需事項，在沒有事先獲得少女父母的同意下就幫她刺青，如此就必須負擔民事責任，賠償去除刺青等醫療費用。

過去也曾發生外國人酒醉時在額頭上刺下「台灣」兩字、待酒醒後悔不已，成為真人版《醉後大丈夫》的事件。此事由於當事人已成年，又是自己要求師傅刺青的，因此也很難有任何民事或刑事訴訟成立的空間。

所以碰到這種狀況除非酒醉的人身邊有人幫忙照顧，不然要不要幫「ㄎㄧㄤ掉」的人刺青，但這就只能完全憑藉刺青師傅的道德良心啦。