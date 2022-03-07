私家醫院免稅免地價：爆疫下說好的社會責任呢？

「動態清零」政策下，第五波疫情每日幾萬宗確診令公立醫院爆煲，但擁有近5,000張病床嘅13間私家醫院好似喺整個抗疫行動中隱形：不少私院拒收確診者及其密切接觸者，部分甚至連強檢大廈居民都拒諸門外[1]。部分一方面唔收確診病人，另一方面竟反向公立醫院「借」極為有限且有助減低入院數字嘅新冠口服藥[2]，似乎無積極幫助整個社會抗疫。

集中新冠患者於公立醫院或有其感染控制的理由，避免病毒於更多醫院增加傳播風險，但現時疫情嚴峻，呢個看法已值得商榷。就算不接收新冠病人，私院亦可以與公院分工，例如接收更多公院非染疫病人，以騰空公院病床。

特惠批地下私家醫院的社會責任

翻查數據，過去數年私院病床使用率只有五至六成，由於疫情下私家醫院唔收新冠病人，換句話說應尚有有數千病床空置[3]。係社會猛烈批評下，私家醫院聯會主席終於話業界願意分流無確診嘅公立醫院病人，騰空公立醫院病床，「多得一張（牀）就一張」，讓公立醫院專注抗疫。但截至3月3日，私院只有約100張病牀接收非確診患者[4]。而截至3月6日，只有90名非確診患者病人轉介至私家醫院[5]；截至3月7日凌晨，共有7,476名新冠病人住院，只騰出90個名額（1.2%）絕對係杯水車薪。

對於上千空置私家病床，醫管局只能「期望私院能盡量配合」[6]，而負責監管私家醫院，衞生署一直低調。但13間私家醫院中，有10間是慈善團體，具免稅資格，佢哋係危急關頭要負番一定社會責任並不過分。更重要嘅係，唔少私家醫院成立時獲公帑補貼而免除或以特惠地價獲得批地，喺地契條件同政策上都有分擔公立醫院壓力嘅責任。

圖片由作者提供

「低收費病床」未盡用，減弱分擔公院壓力功能

根據2011年前私家醫院批地政策，獲優惠地價（免費甚至象徵式$1,000）（編按：港幣，下同）批地嘅私院，須加入「不少於20％床位為低收費病床」，接收公院轉介病人，部分甚至需要提供免費病床，現時不少私家醫院仍未續契，故此仍有部分私院有「低收費病床」可供公立醫院喺「傳染病爆發」或「服務需求激增時」轉介病人。

據過往與部分私院簽訂的協議，獲轉介嘅病人只需支付等同公立醫院嘅基本住院費用（即每天120元），其餘費用全數由醫管局負責（上限為45,000元）。收費差唔多到達資助上限時，仲可能同醫管局研究將病人轉回公立醫院（見申訴專員公署報告）。所以即使係「低收費」，好多情況下私家醫院係額外補貼下都唔會「蝕好多」。

不過，近年政府似乎有意對呢啲低收費病床嘅角色輕描淡寫。政府強調，低收費病床對疏導公院病人往私院成效有限，但申訴專員公署反駁政府，雖然病床驟眼看數目不多，但病人平均住院時間不長，病床流轉下仍能為公立醫院幫大忙。但政府仍然在2011年起，以低收費病床政策「難以監察及執行」等為由，喺地契續期時取消「低收費病床」規定，以「為中產階級而設」嘅套餐式收費取以代之，很可能令未來嘅低收費病床越來越少，醫管局以後轉介病人往私院病床時又少咗牙力。

申訴專員公署2020年發布嘅主動調查報告，亦批評政府無必要二揀一，廢除加入「低收費病床」條款。公署肯定「低收費病床」嘅作用，因「醫管局亦可在有需要時利用有關機制以紓緩公立醫院住院服務的負荷」。不過過往政府喺唔同嘅公共衞生危機中（如流感高峯期）中並無好好監察低收費病床條款嘅執行情況，現在甚至索性將政策取消，勢將進一步減弱私家醫院分擔公營醫療系統負擔嘅角色。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

比捐地建「方艙」更直接的抗疫手法

第五波疫情醞釀時，不少地產商開始「捐地」建隔離設施、捐暖爐、捐款到私家醫院接收非染疫公院病人，盡收公關之效。

但其實部分地產商亦有參與在私家醫院的業務中，甚至因而賺大錢，例如早前捐出1,000萬嘅恒基兆業旗下營辦仁安醫院。恆基在90年代投得仁安醫院地皮後，因當時醫院「營運困難」，將地皮近半轉為興建豪宅「名家匯」，仁安醫院因而大賺2至3億元[7]，比今次捐出嘅金額多20至30倍。但起豪宅變相令病床減少，審計署亦批評衛生署無監察仁安醫院遵守地契條款。此外，今次有份借地起「方艙醫院」嘅新世界集團，亦有份參與發展港怡醫院，與其緊急「捐地」興建「方艙醫院」，不如以港怡醫院空置病床幫忙更為實際。

政府近年寬鬆政策種下禍根

受地價及政策優惠嘅私家醫院，沒有不履行社會責任嘅理由。現在疫情極為嚴峻，政府大可再與私院商議增加相關病床，確保確切執行地契條款，亦可考慮向私院臨時「買位」。私院面對危機時嘅反應，足以成為政府日後為私院地契續期／發私院牌／慈善牌照時嘅考慮因素，可見政府並非完全對私院「無符」。

不過，政府繼早年沒有按政策原意將低收費病床條款寫進所有私院的優惠批地條款中，近十數年又對私家醫院嘅監管拆牆鬆綁，政策執行先後被審計署及申訴專員公署批評後，亦未見有明顯改善，或許已向私院釋出極錯誤訊息，今日私家醫院唔積極配合抗疫，可謂係政府近年寬鬆政策種下嘅禍根。

參考資料：

注釋：

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

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