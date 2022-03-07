被遺忘的一代名將： 領導金門古寧頭戰役的李良榮，如今長眠於馬來西亞怡保

馬來西亞霹靂州是一個華裔人口眾多的州屬，其中首府怡保，更是由下南洋的華僑開埠的城市，早年孫中山更來此宣揚革命，因此這座城市有不少與中華民國相關的遺跡。如客屬公會曾是中華民國駐怡保領事館，而各籍貫會館也有民國政要的題字，如蕉嶺會館的牌匾由謝晉元題字，而這些都是馬來亞於1957年獨立之前的事情了。

至於獨立後的民國遺跡，鮮為人知的是，曾是領導古寧頭大捷的中華民國將領李良榮，就長眠於怡保。

1906年，李良榮出生於福建同安縣，1924年成為黃埔陸軍軍官學校第一期學生，展開了逾30年的軍旅生涯。1948年10月至隔年1月接任福建省主席，1949年10月爆發古寧頭戰役時，李良榮任陸軍第二十二兵團司令部中將司令官，因戰役勝利而在隔年獲頒四等寶鼎勳章。1950年9月，李良榮調任中華民國國防部參議。擔任光復大陸設計研究委員會委員，兩年後退役，並擔任台灣啟信實業公司常任監察人。

李良榮是在1955年開始到南洋發展，投入馬國水泥產業的建設。1967年6月2日，李良榮在上班途中發生車禍過世，享年61歲，遺體就葬在怡保近郊的打捫基督教墓園，中華民國一代名將就長眠於此。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 位於怡保打捫基督教墓園的李良榮將軍墓。

台灣與大石水泥

筆者出生於馬來西亞怡保市，這裡有「小桂林」的美譽，因為這裡擁有喀斯特地形，是一座石灰產業發達的城市，而自佇立在怡保打昔區（Tasek）的大石水泥廠（Tasek Cement），更是令怡保人印象深刻的地標。直至最近我研究故鄉的歷史才知道，原來大石水泥廠的發展，與台灣有千絲萬縷的關係。

根據大石水泥廠陶恒生的回憶錄《椰風蕉雨話南--海外工程憶往》記載，大石水泥公司是由台灣提供人力、技術所建立的，而其中一位創辦人就是李良榮將軍。值得一提的是，陶恒生的父親，就是曾為蔣介石執筆《中國之命運》、《蘇俄在中國》等書的政治家、學者陶希聖。

那李良榮為何會在怡保成立大石水泥公司呢？1955年，當時擔任啟信實業公司常任監察人的李良榮出國考察工業，在馬來亞認識了同是福建人的華僑領袖拿督林添良，接著雙方決定決在吉隆坡的黑風洞區（Batu Caves）開辦水泥工廠。1957年，李良榮與林添良獲馬國政府成立「馬來亞工礦公司」，是首家由馬來亞華人成立的水泥公司（此前由西方公司掌控），而水泥的生產設備皆由台灣產製，兩年後陶恒生也赴馬來亞工礦公司任職。

接著在1962年，著名的新加坡華商陳六使聯合李良榮將軍成立怡保大石水泥公司，由陳六使任董事長，李良榮擔任董事經理。大石水泥廠設於面積約有20萬英畝的大石工業區，該廠更是當時亞洲第一座無煙塵水泥廠。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 許顯儒先生。

至於跟隨李良榮北赴怡保的陶恒生，則擔任廠長，一待便是14年。根據陶恒生的回憶錄，馬來亞工礦公司、大石水泥公司的建立，除了有初期從台灣過來的台籍工程師提供技術外，也招攬了許多留台背景的大馬僑生工程師。霹靂州留台同學會前會長、大石水泥廠前技術總監許顯儒（82歲）告訴我，早年大石水泥廠的重要骨幹，都是留台校友。

志葉永彰

無論是陶恒生的回憶錄，或是許顯儒的追憶，對大石水泥董事經理李良榮的印象，都是很勤奮、嚴肅，對下屬管理相當嚴格的一個人。許顯儒表示，雖然李良榮已退役，但大家還是稱他「李將軍」以示尊重，而大家也確實被李將軍的威嚴所征服。

1967年4月，李良榮與夫人佩蓮女士赴歐洲考察水泥工業，5月底返回怡保。沒想到就在6月2日，李良榮開黑色賓士轎車上班途中，不知何故撞上大石水泥工廠大門右邊的水泥大門柱，最終送醫不治身亡。

享年61歲的李良榮，前半生在中國大陸戰場，人生最後18年的最後10年在南洋，在馬來西亞的時間比台灣還長。

陶恒生回憶錄記述，6月6日出殯當天，送殯的親友多達500人，包括大石水泥創辦人陳六使、中華民國駐馬總領事張仲仁等，而陶恒生率領追隨李將軍最久的12名幹部，肩扛靈柩步出教堂，將棺木安置上靈車。當時許顯儒正是那12名幹部之一，他告訴我已多年沒再去打捫基督教墓園追思李將軍，已忘了墓碑的確切位置。

2022年3月4日，我和友人抵達了打捫基督教墓園，和馬來西亞的一般華人義山（墓園）相比，這裡的墓碑排列顯然工整許多。我們問守墓的印裔工友「1967年過世的墓碑會在哪一區」？對方便帶我們到靠近入口處一帶的墓地，不到3分鐘，我們便找到了李將軍的墓碑。

根據印裔工友的說法，李將軍墓已多年無人來打理，但好在整個墓園他有定時除草，因此不會雜草叢生，但墓碑上的字跡早已褪色。令人有點意外的是，李將軍墓碑乍看下沒有中華民國元素，除了寫祖籍福建同安，並沒有寫民國紀年...不過在印裔工友的進一步清理淤泥後，墓碑下方的字跡再度重見天日，看見了墓誌銘「志業永彰」、「良榮同志 千古」，而左下角的印章與題字，就是「蔣中正」。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 李良榮將軍的墓誌銘「志業永彰」

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 李良榮將軍墓碑上的蔣中正章

回看歷史，李良榮將軍不只是領導古寧頭戰役有功的一代名將，也是推動馬來西亞水泥產業的重要工程，也許還可以這麼說，李良榮才是台灣「南向政策」的最早領頭羊。

回顧李良榮一生的貢獻，其墓碑已被遺忘多年令人不勝唏噓，也許未來墓碑的維護，中華民國台灣政府應更重視才對。