免費「YouTube雙字幕」擴展套件，還能讓你下載「完整中英對照字幕文件」

觀看YouTube上的國外知識學習影片時，如果開啟「雙語字幕」，一方面可以幫助我們更準確理解影片內容（看中文翻譯快速理解，但重點句可對照原文確認），另一方面可以加深對一些知識、專業外語單字的印象（避免只看中文字幕，反而對原文關鍵字完全沒注意）。相信有不少常看英文或其他外語知識影片的朋友，會安裝雙字幕工具來輔助學習。

而我在電腦玩物中，也介紹過不少開啟雙字幕的工具或方法，主要我自己常用的有兩種：

今天，則要分享另外一款免費且簡單易用的雙字幕工具，它的名稱就叫做：「YouTube雙字幕」，雖然功能上可能沒有Language Reactor那麼強大，但是可以順暢完美的整合在YouTube原本的功能介面中，並且除了雙語字幕顯示，還額外支援下載雙語字幕、中英對照字幕檔案的功能。

簡單不需設定，開啟雙字幕

「YouTube雙字幕」是一款Google Chrome擴展套件，安裝後，完全不需設定就可以在播放影片時自動顯示「外語－中文繁體」的雙字幕，使用過程非常流暢。

圖片來源：電腦玩物

「YouTube雙字幕」會優先做下面這樣的判斷：

上層顯示原文字幕，如果影片有自動語音轉換的原文字幕也會顯示。

下層顯示翻譯字幕，優先顯示影片內建的翻譯字幕（例如影片已經內建繁體中文字幕，就會使用）。但是如果影片本身沒有支援繁體中文字幕，就會顯示自動用機器翻譯的中文字幕。

「YouTube雙字幕」的字幕設定功能，就在原本的YouTube設定選單中，會多出：

翻譯字幕：可以選擇第二字幕要顯示或翻譯成哪種語言。

單字幕：回到原本YouTube單一字幕的顯示。

字幕下載

圖片來源：電腦玩物

另外YouTube原本支援的「移動字幕位置」，或是「在彈出視窗顯示字幕」等等內建功能，當使用「YouTube雙字幕」時也同樣無縫支援。

圖片來源：電腦玩物

可以調整字幕樣式

「YouTube雙字幕」會讓兩種語言的字幕顯示不同顏色，並且預設原文字幕在上層，翻譯字幕在下層。

但是我們可以點擊右上方的擴充套件按鈕，重新修改字幕顏色、大小、順序等等細節。

圖片來源：電腦玩物

可以搭配其他翻譯工具，或是複製某段字幕

此外，安裝「YouTube雙字幕」後，YouTube上的字幕會變成可以圈選的狀態，這樣可以方便我們複製某段文字，或是直接搭配其他翻譯工具進行單字翻譯。

圖片來源：電腦玩物

支援下載中英雙語對照字幕

最後，「YouTube雙字幕」還有一個很棒的功能就是「下載字幕」。

下載字幕時，除了可以選擇各種語言的字幕、翻譯字幕下載，還可以下載「雙語」的對照字幕。這對於要進行筆記學習，甚至懶得看影片直接看文件，都頗有幫助。

圖片來源：電腦玩物

圖片來源：電腦玩物

如果常常看國外的知識學習、新聞資訊影片，想要有雙語對照字幕，更方便確認意思、學習單字，那麼「YouTube雙字幕」簡單、免費、值得一用。

有此需求的朋友，還可以延伸參考：

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航