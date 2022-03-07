今日本土新增2例，防疫車隊結束春節專案可搭載一般旅客，鼓勵長者接種疫苗加碼500元以下衛教品

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及27例境外移入（13例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例女性，年齡分別為10多歲及40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、8例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自越南（8例）、英國、柬埔寨及馬來西亞（各2例）、巴布亞紐幾內亞、愛爾蘭、印尼、泰國及瑞士（各1例）移入，另8例調查中。入境日介於去（2021）年12月31日至今（2022）年3月6日；詳如新聞稿附件。

指揮官陳時中表示，今天2個新的個案是從旅遊團衍生，一個是從案20912的家人，一路傳到同場域工作者的家人（案20995），此案CT值特別低、為9.2；另外一例是非同住家人（案20996）。

在比對足跡和基因定序後，發現高雄旅遊團的案子應起源於案20913，他在2月19日曾經去過新北市設計師案相關的確診者（案20248）家中，且旅遊團的基因定序也和設計師相同。

釐清旅遊團案感染源後，醫療應變組副組長羅一鈞表示，先前還有留下兩個單一個案，一個是台北加強型防疫旅館護理師，比對後發現，與曾因協助採檢而接觸的境外移入個案基因序列相符。但兩人接觸短、防護裝備完整，只會說是感染源釐清、感染途徑尚不確定。

羅一鈞指出，還有一位是台中港驗船師，日前發現與確診船員有短暫接觸，遭到他們傳染的可能性蠻高。另外兩條待釐清感染源的是米迪幼兒園、新北涮涮鍋群聚。

交通部民航局方志文副局長今日出席記者會指出，日前配合春節檢疫專案，交通部從今年1月9號開始，以包車方式禁止機場防疫車隊搭載一般旅客，因應春節方案結束，即日起停止包車專案，回歸返家方案補貼機制，防疫車隊在配合執行相關配套措施下，允許搭載一般旅客，但要配合相關防護措施，防疫車隊實施清消、通風、靜置30分鐘後，允許搭載一般旅客。

Photo Credit:指揮中心

年齡越大、沒打疫苗染疫死亡率越高，提供接種者500元以下衛教品

指揮中心表示，為了鼓勵長者接種疫苗，各地方政府自3月10日起至4月10日，可加碼提供民眾500元以下衛教品。

新光醫院副院長洪子仁在記者會上指出，根據統計，Omicron變異株從12月16日到1月16日，在英國造成303萬人感染，致死率只有0.18％。其中，大於60歲以上、未打疫苗致死率為7.565％，打3劑疫苗的致死率為0.687％，這兩者差了11倍，但相較60歲以下的致死率就只差了3倍。

Photo Credit:指揮中心

在香港也觀測到一樣的情形，香港的第五波疫情裡，分析1153例的死亡個案後，觀測到接種2劑疫苗死亡的有92人、佔了8％，沒有接種或未完整接種2劑疫苗的有1061人、92％，沒打疫苗跟有打疫苗的死亡率差了31倍。全世界都觀測到，年齡越大，有打跟沒打疫苗死亡率的差異會越來越大。

洪子仁指出，提高長者覆蓋率非常重要，目前台灣50歲以上有182萬人還沒完成兩劑接種，相當於50歲以上沒打完完整兩劑的有20％左右，這就是為何指揮中心不斷強化針對中高齡長者的疫苗覆蓋率。年輕人打疫苗最主要是切斷傳播鏈、保護自己的長輩，長者打疫苗是避免重症住院。

自主健康管理做2次家用快篩，6月返台免隔離為解訊息

陳時中表示，即日起民眾在自主健康管理期間，要做2次家用快篩試劑檢測，第3、6、7天各檢驗一次，檢測結果發送雙向簡訊回報，有什麼情況及時匡列處理，違反相關規定會依《傳染病防治法》開罰。

另外，陳時中也澄清，近日社群軟體流傳「六月以後打滿三劑返台免隔離…」等訊息為錯誤訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航