2022/03/08,
生活

【TNL沙龍本週議題】發生火災怎麼辦，你了解逃生指南嗎？

【TNL沙龍本週議題】發生火災怎麼辦，你了解逃生指南嗎？
台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，消防人員搜救工作直到7日午夜，才將最後1具遺體運出。（Photo Credit: 中央社）

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近年曾發生多起老舊違章建築的火災事件，悲劇層出不窮，而政府也應加強宣導應對火災時，民眾應該具備的逃生知識，對此你有什麼看法嗎？歡迎在下面留言給我們，或是至該篇文章下方與更多人一同討論！

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台中市昨（6）日下午發生民宅火警，共計造成6人死亡、6人受傷，為台中市近24年來最嚴重的民宅（非營業場所）火警。

政府後來也證實此棟民宅有屋頂違建的情形，台中市政府都市發展局表示，經查該大樓為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅，申請戶數共8戶。根據《中央社》報導，台中市消防局第七大隊中區分隊長李震雁今天接受媒體聯訪時表示，救災時欲出動雲梯車搶救，但受限道路兩旁停滿車輛，導致腳架無法全伸因安全裝置而停機，後來調整動線才順利升起雲梯車救災。

另外，在救災時也發現樓梯間堆滿雜物，因煙囪效應造成整棟延燒，且頂樓加蓋燜燒形同烤箱，起火原因仍待釐清。

近年曾發生多起老舊違章建築的火災事件，悲劇層出不窮，而政府也應加強宣導應對火災時，民眾應該具備的逃生知識，對此你有什麼看法嗎？歡迎在下面留言給我們，或是至該篇文章下方與更多人一同討論！

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核稿編輯：楊士範


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