香港人，你對普京印象如何？

盧斯達日前撰文分析中國人撐普京的心態。了解這位領袖的形象,也是個好課題。

先講在中國大陸,普京2000年上任之初,那時的俄羅斯駐華大使叫羅高壽(Igor Rogachyov),小時候曾隨是蘇聯駐華外交使節的父親在中國生活。羅大使與中國淵源深厚,也深受中國人尊敬。普京首次訪華,就由羅高壽陪同。據說普京這個譯名,是由俄羅斯駐華使館翻譯,而另一個前總統梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)的名字,也出自他們的手筆。普京在大陸自此也有不俗的支持度,大陸也出版了他歷年多篇演說的中俄對照版本,成為學俄文的教材。

而在香港,多年來亦有不少人讚普京。他們不只是愛國藍絲,連自稱支持民主的黃絲和立場香港本土的連登網民,亦不時讚許這位曾在東德當特務的領袖,覺得他雖然是極權領袖,但樣貌英氣、神態飛揚,就是帥氣,與大部分老態龍鐘、肥胖臃腫的獨裁者不同。黃營網民覺得他在面對中國時表現霸氣,令平時自詡制度自信的中國人也不得不佩服。香港人始終受中國文化影響,擁抱強人領導,與幾千年華夏文化渴慕賢君出現如出一轍。

在德國,當地人都知道這位領袖曾在特雷斯頓(Dresden)當特務,兩個女兒都在德出生。德東人或知道,1989年12月,柏林圍牆剛倒下,支持民主開放的示威者遊行至特雷斯頓的蘇聯 KGB 總部外,要求蘇聯人離開德國。這時,總部的人正忙於銷毀機密資料,普京親自走到門外驅趕示威者,並說再不走的話他們會開槍。十多年後,普京當選總統,在德國國會的全德文演講,也是極少有外國領導人做到的。

之後發生的事,讓德國人知道普京並非民主的同路人,但多不覺得他是威脅世界的獨裁者。幾年前我跟一位居德多年的俄國老師學俄文,不小心弄濕了她的教材,於是我問她在哪可以買回給她。她叫我去附近的一家俄羅斯超市,地牢有家書局。那天我第一次踏進這書店,雖找不到這本書,但見到普京的著作和肖像出售,可見他在在德俄人間有支持者,否則也不會賣其肖像。

根據2017蓋洛普(Gallup)全球調查,44%的人對其有好感,40%沒有。而在香港,好感和沒好感的比例是40%對44%;德國是20%對74%。對普京最有好感的國家是越南,好感比率高達89%,沒好感只有4%;其後是一些中東和東及南亞的發展中國家。對普京評價最差的是波蘭,只有9%的人喜歡他,85%沒好感。而在其他歐美發達民主國家,他的好感度也偏低。

普京多年來形象神秘,網上有不少人發問他真人是怎樣(What is Putin like in person?),但也沒有幾人與他有過互動,遑論認識他,與美國總統與民間很多互動,很多美國人也與他接觸過的形象截然不同。而在網上發問平台Quora,普京不乏支持者,時有人貼出他在任期間令俄羅斯經濟快速上升的照片(見下圖),讚揚他的功績。

圖片由作者提供(來源:Quora)

普京孰優孰劣?幾個月前問大部分人,包括香港人和德國人,他們都會說who cares,但現在是否支持普京,變成了良知的選擇,可說是時勢的考題。

