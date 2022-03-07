香港人，你對普京印象如何？

盧斯達日前撰文分析中國人撐普京的心態。了解這位領袖的形象，也是個好課題。

先講在中國大陸，普京2000年上任之初，那時的俄羅斯駐華大使叫羅高壽（Igor Rogachyov），小時候曾隨是蘇聯駐華外交使節的父親在中國生活。羅大使與中國淵源深厚，也深受中國人尊敬。普京首次訪華，就由羅高壽陪同。據說普京這個譯名，是由俄羅斯駐華使館翻譯，而另一個前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）的名字，也出自他們的手筆。普京在大陸自此也有不俗的支持度，大陸也出版了他歷年多篇演說的中俄對照版本，成為學俄文的教材。

而在香港，多年來亦有不少人讚普京。他們不只是愛國藍絲，連自稱支持民主的黃絲和立場香港本土的連登網民，亦不時讚許這位曾在東德當特務的領袖，覺得他雖然是極權領袖，但樣貌英氣、神態飛揚，就是帥氣，與大部分老態龍鐘、肥胖臃腫的獨裁者不同。黃營網民覺得他在面對中國時表現霸氣，令平時自詡制度自信的中國人也不得不佩服。香港人始終受中國文化影響，擁抱強人領導，與幾千年華夏文化渴慕賢君出現如出一轍。

在德國，當地人都知道這位領袖曾在特雷斯頓（Dresden）當特務，兩個女兒都在德出生。德東人或知道，1989年12月，柏林圍牆剛倒下，支持民主開放的示威者遊行至特雷斯頓的蘇聯 KGB 總部外，要求蘇聯人離開德國。這時，總部的人正忙於銷毀機密資料，普京親自走到門外驅趕示威者，並說再不走的話他們會開槍。十多年後，普京當選總統，在德國國會的全德文演講，也是極少有外國領導人做到的。

之後發生的事，讓德國人知道普京並非民主的同路人，但多不覺得他是威脅世界的獨裁者。幾年前我跟一位居德多年的俄國老師學俄文，不小心弄濕了她的教材，於是我問她在哪可以買回給她。她叫我去附近的一家俄羅斯超市，地牢有家書局。那天我第一次踏進這書店，雖找不到這本書，但見到普京的著作和肖像出售，可見他在在德俄人間有支持者，否則也不會賣其肖像。

根據2017蓋洛普（Gallup）全球調查，44%的人對其有好感，40%沒有。而在香港，好感和沒好感的比例是40%對44%；德國是20%對74%。對普京最有好感的國家是越南，好感比率高達89%，沒好感只有4%；其後是一些中東和東及南亞的發展中國家。對普京評價最差的是波蘭，只有9%的人喜歡他，85%沒好感。而在其他歐美發達民主國家，他的好感度也偏低。

普京多年來形象神秘，網上有不少人發問他真人是怎樣（What is Putin like in person?），但也沒有幾人與他有過互動，遑論認識他，與美國總統與民間很多互動，很多美國人也與他接觸過的形象截然不同。而在網上發問平台Quora，普京不乏支持者，時有人貼出他在任期間令俄羅斯經濟快速上升的照片（見下圖），讚揚他的功績。

圖片由作者提供（來源：Quora）

普京孰優孰劣？幾個月前問大部分人，包括香港人和德國人，他們都會說who cares，但現在是否支持普京，變成了良知的選擇，可說是時勢的考題。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin