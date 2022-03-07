疫情放緩，坐飛機出遊的人漸多。在飛機上最令人享受的事，莫過於閱報。

每次乘機來回德港，我都會在候機區拿兩三份報紙，多是德文。從南德轉機往慕尼黑，再從那裡坐十小時飛機回港，是看報的好時刻。上機後，找到位置坐下，然後開始閱讀那天的報章。德國回港的班機，多是晚上十一時左右出發，起機後不久派晚餐。就在這起機至派餐的空檔，沒有手機的引誘分心，在狹小的經濟客位上把報紙摺成一小份，細閱前一天發生在二萬尺之下的事。有種會當凌絕頂的感覺，在窗外飽覽群山峻嶺，所有高樓大廈，就連幾十層的摩天太廈都變得如樂高積木中渺小。在雲層信步而行，讀著德國發生的事，然後不知不覺離開這片土地。

吃過飯，飛機關燈了，乘客不是睡就是看電影。要看報，就要開著座位的小燈。難得沒有網絡的分神，我們開始探究新聞上寫的一字一語。原來慕尼黑政府計劃翻新公園、德國政府更新防疫政策，還有瑞士銀行的調查報導。在機上看新聞，有種抽離遠視的感覺。機飛離德國，然後駛出歐洲，那些令人費神的政策，終於與自己無關。漸漸從德聞版轉看世界新聞，打開小窗的簾子，一片漆黑。下面的人多睡著了，自己仍在關心他們的國家，以及這個宏大的世界。想著腳下萬千廣戶仍有失眠的人，抬頭仰視自己身在的客機，在客廳看著電視，也在關心一樣的事。

我不太愛在飛機裡看電影，因為螢幕偏小，而且長時間戴耳筒，不太舒服。電影在甚麼地方看都行，回到家可以慢慢看，但不看那天的新聞，轉眼就變舊聞。下機後上網看同一份的報紙，對同一篇新聞已有不同的分析角度。在飛機上看德文，可以交到朋友，因為鄰座的人有時會好奇搭訕，問你是否在德生活。看電影插著耳機，也就不能與他人互動。機程中細覽三份報紙，一份正經大報、一份煽情小報，再加一份地區報，明瞭三個不同角度看事物。就如這刻在三萬尺高空，也是用另一角度鳥瞰世界。

下機前三小時，燈又會亮著，這時已是第二天。手上的新聞，都變成古舊的新聞。你早已遠離起飛的那片土地，目的地的人，不會關心你關心的事。看見很多乘客下機時都把報章留在座位，有種放下而自在的感受。在德國天大的事，香港的報紙不會關心，或者只一小角。很多事物，如果可以抽離地看，根本不是天大的事。

帶著起點帶來的報紙，從飛機走到入境大堂，在無人駕駛列車中最後一瞥，然後把它丟在廢紙箱。到了地球的另一端，也把牽掛放下，享受當下帶來的感覺。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook。

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責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin