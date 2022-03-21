《心智致勝》：具有創新思維的人大抵如此——他們的字典裡沒有「不可能」三個字

文：拿破崙．希爾

本書作者拿破崙．希爾（Napoleon Hill）為當代成功學勵志專家，與成功學、創造學、人際學的培訓大師。其著作《成功規律》、《人人都能成功》、《思考致富》等書，被翻譯成26種文字，在34個國家和地區出版發行。 拿破崙．希爾擔任記者時，被派往採訪鋼鐵大王安德魯．卡耐基（Andrew Carnegie）。卡耐基發現希爾的個人特點，建議他進行「探討成功人士為何成功」的研究工作，並利用私誼，寫信給美國政界、工商界、科學界、金融界等卓越的高層人士，介紹希爾與他們認識。

希爾：您有聽過任何推翻成功法則的有力理論嗎？

卡內基：如果你的問題裡沒有包含「有力」兩個字，我的答案會是肯定的，但如果依照你的實際問題回答，我想我沒聽過任何能推翻成功法則的有力論述。對成功法則有意見的人，通常是想不勞而獲的人，或者對成功人士心懷忌妒、存心找碴的人，另外也包含意圖破壞美國精神的人。除了這些人以外，基本上沒有人有能力，或有可能去質疑成功法則的真實性，成功法則完全禁得起考驗，無法被撼動或挑戰。

希爾：我想回來談您對創新思維的定義。我想充分了解這個法則，也想清楚知道創新思維如何實際應用在日常生活中。能不能請您再深入分析這個法則？

卡內基：我先前已經說明了創新思維的意思，還有運用創新思維的潛在效益，現在不妨就談談缺乏創新思維是什麼樣子。

我認識一個人，他的故事是缺乏創新思維的最佳案例。有人問他願不願意投資5000美元在福特的汽車公司上，當時福特才剛起步，亟需一筆資金。這個人有錢，也想把錢拿來投資。他來問我該不該投資福特的公司，我當時認為汽車產業前景看好，非常支持他進行這筆投資。幾個月後，我問他有沒有依照我的建議投資，他說沒有。

他表示：「第一，汽車這種東西只是一股熱潮，之後就會退燒了。」

這是他犯的第一個錯誤，可以看出他缺乏創新思維。

接著他一臉肯定地說：「第二，我不相信福特知道自己在做什麼。」

這是他犯的第二個錯誤，同樣顯示他沒有創新思維。

他繼續解釋自己的理論：「第三，把錢投入汽車公司一點保障都沒有，因為這家公司徒有想法，空口無憑。」

這是第三個錯誤，再次證明他缺乏創新思維，因為具有創新思維的人知道，滴水不漏的想法是最安全，也最有價值的資產。

當初這個人有機會投資福特的汽車事業時，另一位詹姆士．卡森斯（James Couzens）手上也有5000美元（註1）。除了資金，他還有豐富的創意想像力。卡森斯不只把錢投入福特的企業，還成為公司員工，在福特底下做事——他現在仍是公司的一份子，雖然我不確定他持有的公司股份價值多少，但我估計比他當初投資的金額至少高出20倍。

詹姆士．卡森斯了解想法的價值，也預見汽車產業未來將蓬勃發展。他當然也相信亨利．福特「知道自己在做什麼」。（作者註：卡內基說完這句話幾年之後，卡森斯離開福特的汽車公司，我從可靠消息來源得知他持有的股份價值1200萬美元，這還不包括他在公司任職期間的薪水和投資收入（註2）。）

希爾：現在先暫時回到芝加哥大學校長哈波的故事，您認為哈波實踐了創新思維的所有十條原則嗎？

卡內基：他在一個小時之內，就從一個初次見面的人手上拿到了一百萬美元的校務基金，去分析他的高明手腕之後，你就會有答案了。

我非常了解哈波這個人，所以能明白地告訴你，他在做任何事情時，一定會盡全力實踐創新思維的原則。在籌措校務基金這件事情上，他可是教育界出了名的高手。

我再跟你分享另一個具有創新思維的人，他的名字是休．查莫斯（HughChalmers），目前是底特律一家大型汽車廠的主管。

查莫斯還在美國國家收銀機公司（National Cash Register Company）擔任銷售總經理時，公司和競爭對手捲入紛爭，業績開始直直落，第一線業務員紛紛表示沒辦法招攬到生意，眼看就要關門大吉。但是查莫斯心裡很清楚，市場上其實還有許多潛在訂單。

他分析了市場情勢，找出業績下滑的主因，之後擬訂計畫解決問題。如果你有機會觀察具有創新思維的人，會發現他們在遭遇逆境時絕不放棄，反倒會更加努力，做好充足準備迎接任何挑戰。查莫斯就是這樣的一個人。

為了解決問題，他訂好明確計畫，接著打電報給所有第一線業務員，請他們來到俄亥俄州代頓市（Dayton）的公司總部開會。業務員陸續抵達後，他請所有人到公司的會議廳集合，查莫斯向所有業務員宣布：

「各位同仁，你們心裡一定很納悶，不知道公司為什麼突然召開會議。現在我就直接切入重點，和大家說明原由。過去幾個月來，你們一直告訴我沒辦法爭取到訂單，提出各種讓人洩氣的原因。每個人對訂單量下滑的解釋都不一樣，但是大家似乎都對一件事有共識，那就是市場上出現問題，導致訂單開發困難。

我現在就告訴各位問題在哪裡。我們的競爭對手不斷散播消息，說我們的公司要倒閉了，而各位也跟著受影響，公司因此瀰漫著一種恐慌氛圍。市場上還有非常多的商機，但是在你們還沒向客戶推銷收銀機之前，就已經被公司倒閉的恐懼嚇死了。

我在這裡就跟各位說清楚，除非你們消除內心恐懼，好好回到工作崗位上，把事情做好，否則所有人的工作都會不保——到時候你們才真的要擔心。這是我對目前狀況的分析，但是我不會強迫你們接受我的觀點，各位也有機會說出自己的想法。現在如果有同仁持不同看法，歡迎和大家分享。」

查莫斯坦白說出自己的觀察後，開放眾人自由討論，讓所有在場的業務員都能參與。

有一個業務員率先起身，表達自己的想法。

他說：「我沒辦法代替其他同仁發聲，但是我想分享我的看法。我只知道自己基於某些原因開始喪失勇氣，沒辦法好好工作。而且我發現當自己公開所屬公司的時候，所有業主都對我們公司非常反感。不只這樣，我負責的市場因為農作歉收，即使業主喜歡我們公司，也沒有購買收銀機的意願。」

說完自己對市場的慘淡預測之後，這名業務員坐了下來，之後另一個人起身，分享他的煩惱。