仍看不到盡頭的俄烏戰爭，會以什麼方式落幕？

文：Peter Hille

德國弗里德里希・艾伯特基金會基輔辦公室負責人羅提希（Marcel Röthig）說：「每場戰爭都有結束的一天，並通常會在談判後達成協議。我深信，烏克蘭和俄羅斯早晚會達成協議，俄羅斯和西方之間也可能會達成協議。」不過，目前已回德國的他在接受德國之聲採訪時指出，「不幸的是，情況還遠未到這一步。」

迄今，烏克蘭和俄羅斯代表團在白羅斯舉行過兩輪談判。雙方剛剛就設置用於安全撤離平民的「人道主義走廊」問題達成一致。

週四，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）再度公開表示，願與俄總統普亭（Vladimir Putin）直接談判。然而迄今，普亭似乎只對同美國總統拜登（Joe Biden）直接談判有興趣。

北京扮演調解人角色？

誰能讓普亭坐到談判桌前來？羅提希認為，此類談判可由非常不同的行為者促成，例如以色列、土耳其、芬蘭、聯合國或歐盟特使。

在他看來，北京亦可扮演調解人角色，對普亭施加一定影響。他指出，「中國對不穩定的歐洲和不穩定的市場沒有興趣。中國是俄羅斯僅存的主要經濟夥伴，普亭迫切需要中國的支持。」

然而，到目前為止，普亭似乎對最高級別的談判完全不感興趣。歐洲智庫——歐洲對外關係委員會（ECFR）柏林辦事處高級政策研究員格雷塞爾（Gustav Gressel）表示，他擔心，「恐怕他（普亭）還沒有遭受足夠損失，以改變其戰爭目標。」

是否有俄羅斯撤軍的可能？

格雷塞爾對德國之聲表示，若俄軍繼續難以佔上風，則普亭受到的壓力就會越來越大。他指出 「如果烏軍還能堅持一星期左右，我們就將有機會看看普亭是否會同意眾多妥協方案中的一個。」

俄羅斯人是否有可能被迫完全撤出？如果烏克蘭軍隊繼續對入侵方造成重大傷亡，普亭便可能會被迫這麼做。

格雷塞爾以當年俄羅斯對丹麥的攻擊為例指出，「我們應記得，史達林（Joseph Stalin）不是一個重視人類命運的人，但40天後，他停止了對芬蘭的進攻。對大國蘇聯來說，當時損失太大，未能迅速征服芬蘭，讓它難堪。」

格雷塞爾表示，制裁和俄羅斯經濟崩潰可構成迫使普亭重新考慮其目標的另一因素。如果他失去部分俄羅斯精英的支持，或者，儘管面對高壓，俄羅斯國內仍有更多人加入反戰運動，也可能迫使他撤軍。

談判解決？

鑑於此，若普亭仍繼續無法控制整個烏克蘭，而烏軍也無法驅逐俄軍，將出現何種妥協？

羅提希說，若達成協議，則其中可能規定烏克蘭未來實行聯邦制，頓內次克和盧甘斯克獲特殊地位——自2014年以來，這兩個地區部分處於俄羅斯支持的分離主義分子控制之下。

羅提希指出，「也可能，烏克蘭準備放棄其部分領土，例如頓內次克和盧甘斯克地區或克里米亞。」不過，基輔會非常難以接受國家領土完整性的部分喪失。

他認為，烏克蘭中立可能是另一選項。他說，「我相信，烏克蘭將不得不放棄其加入北約的願景，並從憲法中刪除未來加入北約的目標。」

如果烏克蘭政府做出如此重大讓步，普亭也接受了，但烏克蘭人民也會接受嗎？就此，羅提希認為，烏總統澤倫斯基目前人氣高漲，深孚民望，「因此，眼下他可以讓烏克蘭人民接受妥協。」

不過，羅提希提到了歐洲歷史，建議謹慎行事。他指出，第一次世界大戰（1914-1918）後，《凡爾賽條約》讓戰敗的德國深感羞辱。他說，「此刻，烏克蘭人認為能贏，但這是一廂情願，因為從長遠來看，他們會輸掉這場戰爭。」他提醒說，「屆時，有些人可能會辯稱，是澤倫斯基出賣了國家，本來，俄羅斯人會被打敗。」

然而，談判解決衝突的前提是普亭也回歸理性。羅提希表示，「我們一直認為，他內心深處是理性的，然而，最終，他的行為純粹是情緒化的，這讓他變得不可預測。我寄希望於他身邊的人，他的直接顧問。但我們不知道他真正願意聽取其中多少人的意見，以及這些人實際上對他說什麼。」

克里姆林宮內政變？

入侵烏克蘭仍被認為是「普亭的戰爭」。那麼，如果普亭被推翻呢？

支持前蘇聯國家民主活動人士的非政府組織——柏林「十二月黨人」（Dekabristen）的謝爾蓋・梅德韋傑夫（Sergey Medvedev）不排除發生這一情況的可能性。他相信，「如果第一批死者屍體現在和未來幾天運抵俄羅斯，則即使是再（對當局）忠誠的人也會自問：真的需要這場戰爭嗎？真的需要這個政權嗎？」

但弗里德里希・艾伯特基金會的羅提希不那麼樂觀。他警告西方人，不要抱太大希望：「因為，我們不知道，一旦政權更迭會導致什麼，會對我們意味著何種不穩定。」

目前看來，俄軍更有可能經由一場血腥戰爭征服烏克蘭的大部分地區。即便如此，最終仍會有和平的一天。不過是莫斯科條件下的和平。許多觀察家相信，這樣的和平將非常脆弱，並可能導致一場長期游擊戰--前蘇聯在阿富汗曾有此經歷。

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