蘇嘉全陪莊瑞雄登記屏東縣長黨內初選、10位女立委力挺周春米，蘇震清還能「不缺席」嗎？

民進黨屏東縣長黨內初選今（7）日開放登記，立委莊瑞雄下午3時到中央黨部搶頭香登記，除與莊瑞雄同屬英系的眾立委陪同外，前立法院長蘇嘉全也現身支持。蘇嘉全表示，他看了政見之後，覺得莊瑞雄的論述非常符合當初自己在屏東縣要推動的縣政，經過內心一番掙扎，決定陪同莊瑞雄一同登記參選。

屏東縣長潘孟安將在今年底任期屆滿，立委周春米、莊瑞雄和鍾佳濱都表態有意爭取屏東縣長的位置，另外還有因為涉貪案退出民進黨的立委蘇震清，也曾表示不會缺席這場初選。而蘇震清的叔叔，前立法院長蘇嘉全今天則陪莊瑞雄登記參選，為這場選戰增添更多變數。

蘇嘉全：內心有過掙扎

蘇嘉全表示，今天非常高興有機會，陪最優秀的莊瑞雄來登記黨內初選，對於做這件事，自己也經過內心一番掙扎。3位候選人都非常優秀，看了政見後，覺得莊瑞雄的論述非常符合當初自己在屏東縣要推動的縣政，因為屏東縣要跟各縣市競爭，也要超越高雄，這樣的想法跟自己非常契合，經過考慮他選擇支持莊瑞雄。

至於姪子蘇震清是否仍會參選？蘇嘉全說，蘇震清是非常獨立的大人，能夠自己判斷，要不要選，要直接問蘇震清本人。

屏東無黨籍立委蘇震清（原民進黨），2年前因SOGO公司法涉貪案、誠美材掏空案、印尼圖利案等事件影響，政治聲勢嚴重下挫，長期布局屏東縣長選戰的他，去年也開始在屏東縣內掛上看板，表示自己不會缺席選戰，在多次開庭時，也都堅持無罪清白。雖然已經退黨，但是蘇震清依然積極投入地方事務，農品勘災、參與出席地方大小活動，甚至表示民進黨中央黨部應該把自己也納入初選民調。

不過蘇震清以無黨籍身份參選，地方上的支持者和民進黨重疊，如今叔叔蘇嘉全已經「選邊站」，他能否參選到底，目前成為未知數。而莊瑞雄幾週前接受媒體專訪時則表示，他看到蘇震清的看板都覺得有點心酸，假如在黨內初選出線，他會去整合蘇震清，但能否成功則沒辦法說絕對有把握。

而叔叔蘇嘉全2016年立委選舉中當選第九屆不分區立委，之後當選立法院院長，成為中華民國史上首位非國民黨籍及首位民進黨籍的立法院院長。2020年5月20日起，蘇嘉全入府擔任總統府秘書長，原本外界傳出，蘇嘉全深受蔡英文重用，可能接任蘇貞昌成為行政院長；但8月2日，因蘇震清涉及貪污，蘇嘉全也宣布請辭，並就此很少出席政治活動。

對於今日登記參選找來蘇嘉全陪同，莊瑞雄表示，蘇嘉全一路支持、照顧自己，自己所提的願景也相當符合過去蘇當屏東縣長的規劃，屏東縣民都懷念過去每一棒縣長。莊瑞雄表示，現在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對屏東大力支持，高鐵與捷運都要到屏東了，科技園區也在建構，重大建設都在屏東慢慢展開，這是屏東未來脫胎換骨發展的契機。



莊瑞雄強調，這次選舉屏東是黨內初選最激烈的地方，也可能是唯一辦理初選的地方，藉這個機會要懇請全國各地屏東鄉親，陪自己一起打這場屏東縣長初選。

民進黨立委力挺周春米

而也打算投入屏東縣長初選的民進黨立委周春米，則在今天推出形象影片，邀請10位民進黨立委共同力挺，在婦女節前夕為周春米共同打氣，並高喊屏東縣長初選唯一支持「屏東專業女力周春米」，周春米也籲請屏東鄉親寫下屬於屏東人的歷史，屏東縣長初選民調唯一支持周春米。

周春米7日上午發布新聞稿表示，明天就是三八婦女節，世界各地也將舉辦為婦女致敬的活動，而在民進黨屏東縣長參選人中，唯一的女性參選人周春米，也在今天搶先推出婦女節形象影片，邀集多達10位女性立委共同「女力挺春米」，籲請屏東人支持優秀的屏東女力參選人周春米。

在影片中，民進黨立委劉世芳、陳素月、吳思瑤、賴惠員、林宜瑾、范雲、林楚茵、伍麗華、賴品妤、羅美玲等人共同獻上祝福，並且暢談自己所認識的周春米。

劉世芳等人認為，周春米兼具堅毅與正義的特質，在立法院的專業立法表現也是有目共睹，更充滿對故鄉屏東的熱愛，並且紛紛高喊請屏東鄉親在初選中，唯一支持屏東女力周春米。

周春米表示，屏東在歷任縣長的打拚下，大型建設如高鐵、科學園區都已逐漸塵埃落定，接下來需要的是「軟體」以及「人」的建設。未來屏東縣勢必要加強對於婦幼、教育以及長照的建設，而女性堅毅、溫柔兼具同理心的特質，正好是這個時代脈絡下所最需要的。

周春米也說，她相信如同民進黨立委蘇巧慧所說，女性擔任屏東的行政首長正好「著時」，上次兩位優秀的女立委林靜儀、蘇巧慧來到屏東為自己加油打氣，迴響熱烈，而這次邀請立委好姊妹們串聯，也是要共同呼籲屏東人一起寫歷史。

周春米強調，2016年台灣人用選票選出第一位女總統，總統蔡英文也是屏東的驕傲，籲請屏東鄉親寫下屬於屏東人的歷史，屏東縣長初選民調唯一支持專業女力周春米。

參加民進黨屏東縣長初選者包括鍾佳濱、周春米、莊瑞雄；民進黨中常會上月通過屏東縣長提名初選選務日期，敲定3月7日至3月11日領表登記；3月15日協調截止；3月24日至3月27日辦理政見會；4月6日至4月8日執行黨內初選民調；4月20日中執會公告提名名單。

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